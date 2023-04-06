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Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

абрамс,abrams

Міністерство оборони Штатів уклало контракт з американською компанією General Dynamics Land Systems (GDLS) на $27,1 млн на виготовлення танків M1A1 Abrams для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє Пентагон.

У повідомленні зазначається, що GDLS зі штату Мічиган "отримала контракт на танки M1A1 з фіксованою ціною в 27 100 000 доларів".

Не повідомляється, про яку саме кількість танків ідеться, але зазначається, що "роботи виконуватимуться в Лімі (штат Огайо) з очікуваною датою завершення 29 вересня 2023 року".

Кошти виділили в межах Ініціативи щодо сприяння безпеці України. Вона передбачає укладення міністерством відповідних контрактів із виробниками, а не надання тієї чи іншої техніки та засобів безпосередньо із запасів Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові незабаром почнуть навчання на танках Abrams, - Пентагон

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Краще 3-4 танки,аніж 3-4 км доріг
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06.04.2023 07:49
+9
Стоимость 1 ед: $6,21 млн. =4 з половиною танки
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06.04.2023 07:45
+5
A1 це більш стара версія. Може мова йде про підготовку після розконсервації?
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06.04.2023 08:02
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i cкiльки штук танкiв можна наклепати на " $27,1 млн" ??? половинку?
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06.04.2023 07:43 Відповісти
Абрамс коштує 8,5 млн за штуку.
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06.04.2023 07:55 Відповісти
Скоріше за все мова йде про відновлення.тих що після Ікаку на зберіганні
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06.04.2023 09:22 Відповісти
у США танки давно не клепають - завод Крайслер закрили ще в минулому столітті. Маленький БТРЗ в Огайо тільки ремонтує і модернізує до поточного рівня SEP2 танки із величезних старих запасів (завод державний, а Дженерал Дайнемікс ним тільки управляє)
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06.04.2023 11:15 Відповісти
4-5штук буде?
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06.04.2023 07:45 Відповісти
Краще 3-4 танки,аніж 3-4 км доріг
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06.04.2023 07:49 Відповісти
То не їзди по дорозі , а ходи по обочині
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06.04.2023 08:23 Відповісти
скоро будемо, гетьманцев забезпечить
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06.04.2023 08:26 Відповісти
Стоимость 1 ед: $6,21 млн. =4 з половиною танки
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06.04.2023 07:45 Відповісти
А может, а Пентагоне акция - тогда будет больше.
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06.04.2023 08:14 Відповісти
Хто там що виготовлятиме? Відмили бабла на 5 танках,які на складі стоять.
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06.04.2023 07:53 Відповісти
Напевне на бойове чергування ОП поставлять по приїзду!
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06.04.2023 08:00 Відповісти
A1 це більш стара версія. Може мова йде про підготовку після розконсервації?
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06.04.2023 08:02 Відповісти
Наші хлопці на Леопардах навчились --- нам би зо 100 танків з Іспаніі вициганити .
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06.04.2023 08:04 Відповісти
Я знав що необізнані форумчани скажуть :а скільки Абрамсів можна купити на 27 мільйонів доларів .
Безкоштовний лікбез щоб надалі ви не позорили Цензор .
Укладання контракту на певну сумму не означає що ця сумма за весь танк або якусь їх кількість .Тим паче що вам забули вказати всі пункти контракту всі видатки .
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06.04.2023 08:25 Відповісти
, Якщо пишете для людей не в темi, то проще пишiть, як для пiдлiткiв, ат ак - просто якись набор високоабстрактних речень для тих хто в темi та знайе контекст
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06.04.2023 08:48 Відповісти
Проще буде якщо ви не будете задавати тупі питання бо для обізнаних людей це тільки дармова трата часу
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06.04.2023 09:05 Відповісти
27 мільйонів доларів
це мабуть на модернізацію і підготовку для відправлення
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06.04.2023 08:31 Відповісти
давайте спробуйемо розшифрувати цей шикарний подарунок. Скiльки треба долар1в щоб оживити танк який сто1ть на склад1?
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06.04.2023 08:58 Відповісти
сталіну давали все, що було. безперервною рікою.

то гітлєр з фауст-патронами страшніший за путіна з ядеркою?
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06.04.2023 08:43 Відповісти
Ni vigatavlenia , a podgatovki . AĻĻĻOOOO..........
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06.04.2023 08:43 Відповісти
розшифруйте, на скiльки танк1в вистачить тих 25 лимон1в?
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06.04.2023 09:00 Відповісти
На три АбрАмса.
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06.04.2023 09:29 Відповісти
З дєдушкой Жо та його продажно-сцикливою адмінісракцією все ясно. З їхнього боку здебільшого спостерігається імітація допомоги, аніж сама допомога. Треба робити ставку на спільне виробництво озброєнь з Польщею, Чехією та іншими притомними європейцями. І не треба ділитися з пентагоном планами контрнаступу, бо, ІМХО, звідтам цими планами можуть запросто поділитися з тупіним.
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06.04.2023 09:27 Відповісти
Вам не соромно за ту ахінею, яку несете? Краще б дякували за будьяку допомогу, і в першу чергу - США.
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06.04.2023 09:43 Відповісти
Воно не проспалось після паленої горілки.
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06.04.2023 10:00 Відповісти
Це мабуть відновлення танків з консервації, бо штати досить давно не виготовляють Абрамси, а лише ремонтують та модернізують.
Або це оплата за відновлення та введення в експлуатацію виробничої лінії.
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06.04.2023 11:11 Відповісти
"В сообщении отмечается, что GDLS из штата Мичиган "получила контракт на танки M1A1 по фиксированной цене в 27 100 000 долларов".
Может, один танк стоит столько вместе с обслуживанием, запчастями и т.д, типа, "всё включено",
а их можно наклипать 100 штук/ min..
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06.04.2023 11:52 Відповісти
От шоб не гадать - свойи нада мать
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06.04.2023 11:53 Відповісти
 
 