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Болгарія (486) Росія (47179) судноплавство (35)

Болгарія закриває порти для всіх російських суден, незалежно від прапора, під яким вони ходять

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

болгарія

Влада Болгарії закриває свої порти для всіх російських суден, які мають сертифікат Російського морського реєстру судноплавства, незалежно від прапора, під яким вони ходять.

Я інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє PortSEurope.

Рішення пов'язане з директивою Євросоюзу щодо виконання санкцій та набуває чинності з 8 квітня.

Морське управління Болгарії встановило схожу заборону ще 17 квітня минулого року в межах п'ятого пакету санкцій ЄС, зробивши виняток лише для постачання критичної продукції з Росії. Тепер же дія заборони розширюється: як у морські, так і в річкові порти Болгарії заборонено заходити всім суднам, зареєстрованим Російським морським реєстром судноплавства.

Болгарія залишається єдиною країною Євросоюзу, яка продовжує закуповувати морем російську нафту завдяки виняткам із санкцій. Влада країни стверджувала, що Болгарія зможе відмовитися від імпорту російської нафти лише через два роки.

Тепер Болгарія закривається для танкерів з російською реєстрацією, які могли возити нафту в обхід "стелі цін", встановленого на рівні $60 за барель.

Читайте: Росія намагається обходити західні санкції за допомогою "танкерів-привидів", - ЗМІ

Автор: Наталя Джума
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06.04.2023 07:52 Відповісти
Круте і відповідальне рішення. Премного благодаря!
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06.04.2023 07:53 Відповісти
Все болгары больше не братушки лаптям.
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06.04.2023 08:31 Відповісти
Первый пошел. Железная стена не за горами.
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06.04.2023 08:47 Відповісти
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06.04.2023 09:08 Відповісти
Руzzкиекарабли,идитенахуй
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06.04.2023 10:21 Відповісти
Супер, а то багато кацапні мацковскої там позвивали собі кубельця - харашо і тєпло пачті как в Криму им там било)
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06.04.2023 10:34 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.04.2023 11:57 Відповісти
 
 