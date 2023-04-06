Болгарія закриває порти для всіх російських суден, незалежно від прапора, під яким вони ходять

Влада Болгарії закриває свої порти для всіх російських суден, які мають сертифікат Російського морського реєстру судноплавства, незалежно від прапора, під яким вони ходять.

Я інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє PortSEurope.

Рішення пов'язане з директивою Євросоюзу щодо виконання санкцій та набуває чинності з 8 квітня.

Морське управління Болгарії встановило схожу заборону ще 17 квітня минулого року в межах п'ятого пакету санкцій ЄС, зробивши виняток лише для постачання критичної продукції з Росії. Тепер же дія заборони розширюється: як у морські, так і в річкові порти Болгарії заборонено заходити всім суднам, зареєстрованим Російським морським реєстром судноплавства.

Болгарія залишається єдиною країною Євросоюзу, яка продовжує закуповувати морем російську нафту завдяки виняткам із санкцій. Влада країни стверджувала, що Болгарія зможе відмовитися від імпорту російської нафти лише через два роки.

Тепер Болгарія закривається для танкерів з російською реєстрацією, які могли возити нафту в обхід "стелі цін", встановленого на рівні $60 за барель.

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