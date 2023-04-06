Минулої доби росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині, ще 9 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби, 5 квітня, російські окупанти вбили 5 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 5 квітня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Олексієво-Дружківці, 2 в Бахмуті та 1 у Сергіївці.
Ще 9 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Чайка Київ
показати весь коментар06.04.2023 09:19 Відповісти Мені подобається 1
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