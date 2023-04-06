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армія РФ (13463) Генштаб ЗС (4490) знищення (4098) втрати (3818)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 176 630 осіб (+390 за добу), 3631 танк, 2714 артсистем, 7013 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 6 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 176 630 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 3631 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7013 (+8) од;
  • артилерійських систем - 2714 (+7) од;
  • РСЗВ - 532 (+0) од;
  • засоби ППО - 281 (+1) од;
  • літаків - 306 (+0) од;
  • гелікоптерів - 292 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2287 (+4);
  • крилаті ракети - 911 (+0);
  • кораблі /катери - 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5574 (+1) од;
  • спеціальна техніка - 302 (+3).

Також читайте: ЗСУ відбили понад 60 атак окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 176 630 осіб (+390 за добу), 3631 танк, 2714 артсистем, 7013 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Далі буде.
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06.04.2023 08:52
+15
Кацапи видихаються. Все, що чмобілізували з вересня-жовтня 2022, вже на нашій території.
Зараз куйло знову перед вибором - аби продовжувати активні дії, треба набирати ще 300-400 тис. Але немає нормальної техніки, аби їх озброїти. Та й настрої в мокшанській бидломасі не сприятливі - відбиті z-добровольці вже на фронті, або на цвинтарях, доведеться грести всіх підряд. А без мотивації ці вояки можуть лише в обороні в окопах сидіти. І то - до першої появи української бронетехніки.
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06.04.2023 08:39
+13
Наступательный потенциал кацапов исчерпывается, об этом уже говорил Генштаб ЗСУ.
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06.04.2023 08:36
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390? Невродило сьогодні чи шо
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06.04.2023 08:27 Відповісти
Наступательный потенциал кацапов исчерпывается, об этом уже говорил Генштаб ЗСУ.
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06.04.2023 08:36 Відповісти
кітай потребовал переговоры-с
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06.04.2023 18:50 Відповісти
Кацапи видихаються. Все, що чмобілізували з вересня-жовтня 2022, вже на нашій території.
Зараз куйло знову перед вибором - аби продовжувати активні дії, треба набирати ще 300-400 тис. Але немає нормальної техніки, аби їх озброїти. Та й настрої в мокшанській бидломасі не сприятливі - відбиті z-добровольці вже на фронті, або на цвинтарях, доведеться грести всіх підряд. А без мотивації ці вояки можуть лише в обороні в окопах сидіти. І то - до першої появи української бронетехніки.
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06.04.2023 08:39 Відповісти
на болотах зріє смута..."царь нє настоящій"...рашка вже стикається з проблемами,економічними та політичними..Багато озброєних та злих ,покалічених війною, повертаються на "родіну скрєпную" ,в деяких регіонах наблюдається підйом криміналу,це тільки початки кінця рашки.бувші зеки,повернулись на волю і їх тепер не судять а видають за "героїв".
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06.04.2023 08:59 Відповісти
Дай Боже, щоб так і було. Думаю, що в них вагнеровці закінчились. Залишились вояки, які не спішать здихати. Але за ними теж можуть поставити "загранотряди".
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06.04.2023 10:22 Відповісти
Далі буде.
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06.04.2023 08:52 Відповісти
головне артсистеми знищуються
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06.04.2023 09:00 Відповісти
не тільки видихаються...а так само знають про наступ ЗСУ і готують оборону
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06.04.2023 08:53 Відповісти
спецтехника - юбилей
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06.04.2023 09:01 Відповісти
по артилерії стабільно приріст тому все добре.
їх сила не в чмобах їх сила в арті!
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06.04.2023 09:19 Відповісти
Щось кацапи мабуть втомились, вже навоювались, через цей Бахмут не захопили Польщу, держави Балтії, Британію. Вже мабуть будуть драпати до самих московських боліт
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06.04.2023 09:40 Відповісти
 
 