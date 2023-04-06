Путін намагається зобразити Росію як шановану світову державу після того, як Китай відхрестився від "безмежної дружби" з нею, - ISW
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На тлі заяви офіційного Пекіна, який відхрестився від "безмежної дружби" Росії та Китаю президент РФ Володимир Путін спробував врятувати ситуацію, зобразивши Росію як шановану у світі державу, з інтересами якої багато країн намагаються зважати.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни, інформує Цензор.НЕТ.
Аналітики зазначили, що 5 квітня Путін провів онлайн-зустріч з врученням вірчих грамот главам 17 дипломатичних місій, під час якої наголосив на тісних відносинах Росії з Сирією та співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії. Тоді ж російський диктатор вказав, що Сирія є надійним партнером та вкотре намагався звинуватити Захід у війні РФ проти України та геополітичному протистоянні з Москвою.
За думкою аналітиків, Путін таким чином намагався зобразити Росію як шановану світову державу на тлі виступу посла Китаю в ЄС Фу Цуна, який назвав "риторичним прийомом" спільну заяву Москви та Пекіна про "безмежну дружбу". Окрім цього, дипломат додав, що Китай не підтримує війну РФ проти Україні та не надає Кремлю зброї.
"Слова Фу узгоджуються з оцінкою від 21 березня про те, що Путін не зміг отримати вигоди від безмежного двостороннього партнерства, на яке сподівався під час зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня", - підсумували в ISW.
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В Сирии есть зоны полного контроля Турции, Ирана, США, России, сирийских курдов и остатков ИГИЛ. Свои цели бомбит Израиль.
А "поддержка Сирии", в данном случае, это поддержка россии лично Башаром Асадом, который при помощи одной оставшейся ему верной дивизии "контролирует" только свой президентский дворец в Дамаске.
Західники наполягають на назві *********, а східники на назві *********
Останні надії переконати Захід що він має діло з божевільним у якого ядерна зброя в руках.
Щоб пішли на поступки, здали Україну і сіли за стіл переговорів на умовах орди.
Повага річ взаємна *****.