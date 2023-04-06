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Новини За кордоном
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Путін намагається зобразити Росію як шановану світову державу після того, як Китай відхрестився від "безмежної дружби" з нею, - ISW

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

На тлі заяви офіційного Пекіна, який відхрестився від "безмежної дружби" Росії та Китаю президент РФ Володимир Путін спробував врятувати ситуацію, зобразивши Росію як шановану у світі державу, з інтересами якої багато країн намагаються зважати.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни, інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначили, що 5 квітня Путін провів онлайн-зустріч з врученням вірчих грамот главам 17 дипломатичних місій, під час якої наголосив на тісних відносинах Росії з Сирією та співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії. Тоді ж російський диктатор вказав, що Сирія є надійним партнером та вкотре намагався звинуватити Захід у війні РФ проти України та геополітичному протистоянні з Москвою.

За думкою аналітиків, Путін  таким чином намагався зобразити Росію як шановану світову державу на тлі виступу посла Китаю в ЄС Фу Цуна, який назвав "риторичним прийомом" спільну заяву Москви та Пекіна про "безмежну дружбу". Окрім цього, дипломат додав, що Китай не підтримує війну РФ проти Україні та не надає Кремлю зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай не підтримує РФ у війні проти України, заява про "безмежну дружбу" - це риторичний прийом, - посол КНР в ЄС Фу Цун

"Слова Фу узгоджуються з оцінкою від 21 березня про те, що Путін не зміг отримати вигоди від безмежного двостороннього партнерства, на яке сподівався під час зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня", - підсумували в ISW.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
Победитель трансформаторов и повелитель опущенных баранов.
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06.04.2023 08:33
+17
помойму трансформаторы всетаки победили)
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06.04.2023 08:43
+11
Кацапія світова помийка.
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06.04.2023 08:39
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Победитель трансформаторов и повелитель опущенных баранов.
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06.04.2023 08:33 Відповісти
помойму трансформаторы всетаки победили)
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06.04.2023 08:43 Відповісти
Во поцало. Гондурас еретрія іран та ще пару покидьків світових другани пля.
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06.04.2023 08:35 Відповісти
Кацапія світова помийка.
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06.04.2023 08:39 Відповісти
База сировини з дешевою рабсилою і не більше. "Світова держава" - це вже навіть не смішно (((
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06.04.2023 08:40 Відповісти
Не забувай - "рабсила" та нікому не потрібна! Лінива, рукожопа та ще й вічно зайнята пошуками "бухла"
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06.04.2023 09:22 Відповісти
Обычное вранье от ху*ла вперемешку с бредом. Те, у кого присутствует инстинкт самосохранения, будут держаться подальше от международного преступника.
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06.04.2023 08:40 Відповісти
В усі словники світу ввійшло слово "*****" з детальним тлумаченням. Багато людей країну якою править ***** інакше ніж *****станом не називають.
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06.04.2023 08:46 Відповісти
Ну Сирия, это да. Сирия - это мощно!
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06.04.2023 08:50 Відповісти
Можно сколько угодно говорить о сирийской поддержке, но реальность на сегодня такова, что Сирии, как самостоятельного государства уже не существует.
В Сирии есть зоны полного контроля Турции, Ирана, США, России, сирийских курдов и остатков ИГИЛ. Свои цели бомбит Израиль.
А "поддержка Сирии", в данном случае, это поддержка россии лично Башаром Асадом, который при помощи одной оставшейся ему верной дивизии "контролирует" только свой президентский дворец в Дамаске.
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06.04.2023 09:02 Відповісти
Віковічна боротьба між прихильниками західної та східної орієнтації в російському суспільстві сьогодні набула форми дискусії про нову назву росії.
Західники наполягають на назві *********, а східники на назві *********
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06.04.2023 08:53 Відповісти
Північна ************
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06.04.2023 09:13 Відповісти
Судячи з поведінки фуйла - йому лікарі порадили як себе вести щоб виглядати психічно хворим.
Останні надії переконати Захід що він має діло з божевільним у якого ядерна зброя в руках.
Щоб пішли на поступки, здали Україну і сіли за стіл переговорів на умовах орди.
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06.04.2023 09:16 Відповісти
Адепты ********** получили очередной заряд бодрости от *********** - расея великая страна всем назло.
Повага річ взаємна *****.
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06.04.2023 09:45 Відповісти
А могло б вже пуйло анонсувати запуск якогось спільного з неграми супутника. "Пєчальная лошадь" пуйла частенько ж у Африку навідується.
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06.04.2023 10:44 Відповісти
 
 