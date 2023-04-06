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Через вторгнення РФ в Україну німецький ВПК переживає значний підйом, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

німеччина

Після того, як розв’язана Путіним повномасштабна війна в Європі змусила уряд Німеччини реагувати на ситуацію й виділяти військову допомогу Україні, оборонна промисловість ФРН стала на нові рейки й тепер відчуває бум виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

"Через три дні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року на екстреному засіданні парламенту канцлер Олаф Шольц оголосив те, що він назвав "Zeitenwende", або переломним моментом", - зазначає видання.

Тоді зникла довготривала заборона на відправку зброї в зони конфлікту, щоб допомогти Києву, а також з’явився спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації обладнання Бундесверу.

Німеччина нарешті прислухалася до міжнародних закликів досягти цільових витрат НАТО на оборону в розмірі 2% від ВВП.

Відтоді посилилося виробництво, а акції компаній німецького ВПК піднялися. Зокрема, акції Rheinmetall зросли майже втричі, піднявши її ринкову вартість вище 10 мільярдів євро. 16 березня компанія повідомила про рекордні прибутки й величезний пакет замовлень на 26,6 мільярда євро.

У лютому компанія Hensoldt повідомила про рекордні обсяги замовлень на 5,4 мільярда євро, заявивши, що агресія РФ повернула попит на ефективну оборонну промисловість.

Парадоксально, але зосередженість на тому, що спочатку було сприйнято як зволікання Берліна з доставкою важкої техніки в Україну, підкреслила якість та ефективність цієї техніки на полі бою.

Так, протиповітряна система IRIS-T отримала похвалу ВПС України за 100-відсотковий успіх в ураженні цілей. Позитивні оцінки отримала й зенітна установка Gepard за здатність збивати іранські безпілотники Shahed. Самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 здобула репутацію однієї з найпотужніших і найшвидших установок у своєму класі.

Також читайте: Україна - другий за величиною отримувач зброї з Німеччини

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
самотня фанєрна армата плаче в куточку...
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06.04.2023 08:56
+2
танк Армата та літак СУ-57--парадно-показові зразки для розпилу бабла в МО рашки. рашка вже показувала на виставці фанерний СУ-75 5-го покоління...вдосконалення-перефабували фюзеляж.
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06.04.2023 09:08
+1
Что ни делает дурак, все он делает не так.
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06.04.2023 08:54
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Что ни делает дурак, все он делает не так.
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06.04.2023 08:54 Відповісти
Мій покійний батько, заспокоюючи мене, повторював приказку: "нема так зле, щоб не вийшло на добре"
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06.04.2023 09:15 Відповісти
Ліпше всіх справи мабуть у наших хапуг і корупціонєрів.
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06.04.2023 08:54 Відповісти
самотня фанєрна армата плаче в куточку...
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06.04.2023 08:56 Відповісти
танк Армата та літак СУ-57--парадно-показові зразки для розпилу бабла в МО рашки. рашка вже показувала на виставці фанерний СУ-75 5-го покоління...вдосконалення-перефабували фюзеляж.
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06.04.2023 09:08 Відповісти
ну значить не самотня, дві сиротинки картонні рюмсають
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06.04.2023 09:13 Відповісти
Війна-це гроші..це нові засоби зброї ,та вдосконалення техніки яка вже находиться на полі бою.
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06.04.2023 09:03 Відповісти
Доводиться тепер розхльобувати ідіотську поцифістсько-прокацапську політику урядів ФРН, починаючи від Шрьодера до Меркель. По словах одного шапошно знайомого відставного полковника Бундесверу ще в 2004 році: "Вони перетворили наше військо з другої армії Європи в щось подібне на спортивний клуб".
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06.04.2023 09:17 Відповісти
ми теж відчуваємо бум.

бум по головах.
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06.04.2023 09:19 Відповісти
спробуйте вимкнути зєлєвізор...стане трохи легше на голову
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06.04.2023 09:30 Відповісти
Історія показує, що збройні магнати, піднімаючись на війні, потім отримають значний вплив на політику. Шольця вже запідозрили у шахрайстві на 30 млрд. євро. Далі буде. І його міце легко може зайняти протеже Рейнметалу та компанії
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06.04.2023 09:32 Відповісти
І не тільки німецький ВПК, майже в усіх західних партнерів, через цю війну виробники зброї яка постачається в Україну мають змогу протестувати свої розробки і напрацьовувати вірний шлях по модернізації та розробці нових зразків уникаючи фундаментальних помилок, такий тест драйв у мирний час не можливий...
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06.04.2023 09:38 Відповісти
Спасибі Германії та її працелюбному народу за підтримку України найкращою зброєю для відбиття навали орди. Наша перемога буде і вашою гарантією того що ваші діти жінки батьки не зазнають смертей та не попадуть в рабство.
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06.04.2023 10:43 Відповісти
Ну не совсем все так "оптимистично" как рассказывает Bloomberg.
1. Расходы на оборонку в Германии в 2021 г. составляли 1,3 % от ВВП. В 2022 - 1,4% от ВВП. В 2023 запланировано уже 1,6% от ВВП. Бундестаг утверди целевую программу по ежегодному увеличению на 0,2%. Т.е. к рекомендованному НАТО показателю "2%" Германия придет в 2025 г.
Но этот "рекомендованный показатель НАТО" совершенно не учитывает 3 серьезнейших фактора:
1. Реальное состояние армии и ВПК Германии
2. Принципиальное изменение запасов техники и боеприпасов с учетом опыта войны в Украине и возможностей РФ (+ возможно Китай)
3. Постоянная и необходимая помощь Украине.
Эксперты говорят, что с учетом этих факторов, расходы на оборонку должны быть не менее 5% от ВВП в течении 5 лет. Такие расходы даже не обговариваются странами Западом.
И на счет ВПК Германии тоже все не так "весело". Например KMW (производитель Леопардов) в конце 2022 г. разместил вакансии. Им требуется более 600 сотрудников. Приняли на работу не больше 100. Специалистов нет. Госзаказа нет, т.к. Бундесвер сейчас сосредоточен на приведение в "состояние стояния" тех танков что уже имеются. А "ремонт" - это не производство новых. Это другие процессы. Поэтому запускать завод на полную мощность просто невозможно.

Да, ВПК Запада раскачивается и восстанавливается. Но на это уйдут годы.
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06.04.2023 11:50 Відповісти
Пора вже німцям напряму включитсь у війну проти мордора. Щоб поставити на місце москальню, яка з 1945 року піарились на результатах війни 1941-1945.
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06.04.2023 12:18 Відповісти
Особливо ,,крута,, панцерка 2000, всього 100 пострілів на день і втомилась, а також часті поломки через високу інтенсивність вогню. Дареному коню в зуби не заглядають але й називати цю сау якоюсь надкрутою це занатто.
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06.04.2023 12:41 Відповісти
 
 