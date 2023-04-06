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Новини За кордоном
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У Бєлгороді скасували парад на 9 травня, "щоб не провокувати противника"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

парад,день,перемоги,росія

Влада Бєлгородської області РФ вирішила цього року не влаштовувати парад 9 травня.

Про це повідомив губернатор В’ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Можу сказати вже зараз, що параду не буде, щоб не провокувати противника великою кількістю накопичення техніки та військовослужбовців у центрі Бєлгорода", - заявив він.

Гладков додав, що питання проведення акції "Безсмертний полк" та салюту вирішать пізніше. Він наголосив, що "ризикувати людьми ніхто не буде".

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Торік паради на 9 травня скасували в низці російських прикордонних регіонів, зокрема і в Бєлгородській області. Цього року вона стала першим із регіонів, який повідомив про скасування параду.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Просто вже немає чим і ким "парадити"
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06.04.2023 08:57
+19
Про Армату яка вже парадила.
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06.04.2023 09:05
+18
Діди вже наваівалісь і паффтаріть не зможуть?
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06.04.2023 08:58
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06.04.2023 08:57 Відповісти
Просто вже немає чим і ким "парадити"
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06.04.2023 08:57 Відповісти
Нє... ну можна "мобіків на палочках" носить...
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06.04.2023 09:15 Відповісти
Oт саздатєлєй "Кієв за 3 дня" сіквел "Сидіть тихо, а то ще Україна нападе" O ja pierdolę
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06.04.2023 09:28 Відповісти
БНР, ой, а шо случілось? ну не парад, так рєфєрендум проведіть та розберіться вже с сусідніми рєспубліками
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06.04.2023 08:58 Відповісти
Діди вже наваівалісь і паффтаріть не зможуть?
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06.04.2023 08:58 Відповісти
Орки в тік ток пишуть про обстріли і ніч в підвалах в цьому місті
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06.04.2023 08:58 Відповісти
Ну то кацапня ж погрожувала бомбити країни, які скасовували парад. От БНР і вигрібає.
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06.04.2023 09:25 Відповісти
"Накопичення техніки" - це про т-55 😁😁😁
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06.04.2023 09:00 Відповісти
Про Армату яка вже парадила.
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06.04.2023 09:05 Відповісти
А шо таке? Армати скінчилися?
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06.04.2023 09:00 Відповісти
Ой лишенько! Як же кацапам без "пабєдобєсія"? Хоча ... схоже "пабєдобєсіє" прийме нові і хитро-збочені форми... Чекаємо яскравих вражень від новітніх проявів масового ідіотизму.
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06.04.2023 09:01 Відповісти
То їсть боятся? 🤔 То їсть уважают!! Отже Україна диктує кацапам розпорядок дня!!! 😁 А "бессмертний пук" таки виявився пуком у калюжу. Пуктув - і вмер!
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06.04.2023 09:05 Відповісти
І такого не буде?
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06.04.2023 09:06 Відповісти
С рожалками на перевес.
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06.04.2023 09:48 Відповісти
Хай сидять по підвалах і вчать Гімн України...
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06.04.2023 09:07 Відповісти
zточники белгородские 24 февраля 2022,о таком и подумать не могли)))вот так поворот-разворот)
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06.04.2023 09:08 Відповісти
Зміксуйте "смертний полк " з гробками. І кущами добиратись і бухло по мєсту. І батюшкі і матушкі...
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06.04.2023 09:08 Відповісти
І параду палок не буде?
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06.04.2023 09:10 Відповісти
Є пропозиція: хай вивезуть на парад "героїв" з госпіталів та лікарень і "пропарадять" по центральному проспекту під прапором Червоного Хреста Він під охороною Женевської конвенції От і "піднімуть градус патріотизму"!
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06.04.2023 09:11 Відповісти
отменили значит уважают силу
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06.04.2023 09:12 Відповісти
Який жаль. Можна було захаймарсити у свіх в сборі - як м'ясо, так і техніку та ще й на виду у товпи народу
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06.04.2023 09:12 Відповісти
Дайош БНР, мля!!!
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06.04.2023 09:13 Відповісти
Немцев ?
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06.04.2023 09:14 Відповісти
Вотка і сільотка відміняються - очко жим-жим )))
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06.04.2023 09:14 Відповісти
шо с є...б..а.л....о....м русня?
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06.04.2023 09:22 Відповісти
Дєди ваєвалі
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06.04.2023 09:22 Відповісти
Замість параду проведуть референдум про створення БНР. Буданов допоможе із друком бюлетенів.
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06.04.2023 09:25 Відповісти
Мерзота полізе на Facebook та інші месенджери, щоб доказувати своє вялічіє і пабєдобєсіє, та ностальгувати за совком, шукаючи молодих лохів, які в це повірять.
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06.04.2023 09:32 Відповісти
А то Хаймарс нападе?
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06.04.2023 10:02 Відповісти
Не провокувати не то слово. Правильно буде - не спокушати
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06.04.2023 10:09 Відповісти
"Велич" потихеньку закінчується...
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06.04.2023 10:20 Відповісти
* Не провоцируйте, а то зеленский нападёт*
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06.04.2023 11:13 Відповісти
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06.04.2023 11:44 Відповісти
Та не переживайте бєлгородчани,можливо і у вас проведемо парад,а не тіко на москві.
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06.04.2023 12:58 Відповісти
 
 