У РФ звільняють генералів, оскільки армія не може досягти цілей Кремля на Донбасі, - британська розвідка
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Оскільки армія РФ не може досягти цілей Кремля на Донбасі, відставок російських генералів у 2023 році буде значно більше.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, у російських соціальних мережах пишуть, що Міноборони Росії, найімовірніше, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східної групи військ (СГВ) в Україні.
За даними британської розвідки, СГВ під командуванням Мурадова в останні місяці зазнавала виключно важких втрат, оскільки його погано продумані атаки неодноразово не дозволяли захопити місто Вугледар Донецької області. Операції викликали різку суспільну критику з боку різних російських коментаторів, включно з військами Мурадова.
Мурадов очолив СГВ після його провальної спроби атакувати Київ із північного заходу під час початкового повномасштабного вторгнення.
"На цей момент він є найвищим російським військовим, звільненим у 2023 році, але, ймовірно, їх буде більше, оскільки Росія, як і раніше, не може досягти своїх цілей на Донбасі", - зазначають у Міноборони Британії.
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На Лондон же збирались!!!
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Такой милашка, крутит задом.....
А щодо цього табасаранця. До цього часу жоден кацапський історик не повідоляє -хто саме стріляв в Новочеркаську. В КДБ Альфи ще не було, стройова армія - неймовірно. Комокругу Плієв осетин. А особа професійного терориста - Мамсурова, теж осетина. Він керував спецназом МО і завжди був в орбіті ЦК. А коли знімали микитку йому і вмінили видачу наказу про розстріл. Кавказці з гяурами ніколи не церемонились і зараз не переймаються.
Такий девіз Мокляндіїї!
А один генерал у відставку - то дрібниці!
Да и вообще, пох на то "что там у москалей". Намного важнее, что У НАС убирают боевых и грамотных офицеров за то, что сказал правду.