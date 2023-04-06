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У РФ звільняють генералів, оскільки армія не може досягти цілей Кремля на Донбасі, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

москва,кремль,рф,русский,мир,росія,руський

Оскільки армія РФ не може досягти цілей Кремля на Донбасі, відставок російських генералів у 2023 році буде значно більше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, у російських соціальних мережах пишуть, що Міноборони Росії, найімовірніше, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східної групи військ (СГВ) в Україні.

За даними британської розвідки, СГВ під командуванням Мурадова в останні місяці зазнавала виключно важких втрат, оскільки його погано продумані атаки неодноразово не дозволяли захопити місто Вугледар Донецької області. Операції викликали різку суспільну критику з боку різних російських коментаторів, включно з військами Мурадова.

Мурадов очолив СГВ після його провальної спроби атакувати Київ із північного заходу під час початкового повномасштабного вторгнення.

"На цей момент він є найвищим російським військовим, звільненим у 2023 році, але, ймовірно, їх буде більше, оскільки Росія, як і раніше, не може досягти своїх цілей на Донбасі", - зазначають у Міноборони Британії.

Також читайте: План Путіна щодо "великого наступу" на Донбасі провалився, - розвідка

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
З гівна варення не вийде,як гівно не колоти.
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06.04.2023 09:29
+7
Бєлгород ! Спишь? https://t.me/Ukraine_365News/49944
ВСУ впервые показали видео артиллерийского удара по территории россииУкраинская артиллерия обстреляла позиции российской армии у села Цаповка Белгородской областиОккупанты расположились в лесополосе близ фермы в 1,3 км от границы с Украиной. Их позиции были обнаружены пограничниками
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06.04.2023 09:34
+7
оооо...так..
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06.04.2023 09:42
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Правила форума Рада форумчан
Бо у них немає такого генералісімуса як у нас.
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06.04.2023 09:20 Відповісти
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06.04.2023 09:25 Відповісти
У нас не генералисимус, а, внимание, цитирую его полный титул:
- ХЕРнерал-аншеф бронеяйцевых войск членограйной реактивной артиллерии дорожно-асфальтной авиации шашлычно-шаурмячечной пехоты.
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06.04.2023 09:31 Відповісти
Расстреливать их надо, как Сралин делал. Традиционно и скрепно будет.
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06.04.2023 09:28 Відповісти
З гівна варення не вийде,як гівно не колоти.
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06.04.2023 09:29 Відповісти
Неправильний підхід. Всіх звільняти не можна, хто тоді буде на парадах красуватись. Не буде кого показувати, хто буде зміцнювати скрепи. Це я танк Армада, який виключно призначений для параду. Взагалі російська армія не призначена для бойових дій, придатна виключно для парадів.
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06.04.2023 09:31 Відповісти
Пам'ятаю, той танк "армата" і на параді заглох. Не могли з місця зрушити.
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06.04.2023 10:19 Відповісти
Та якій Донбас?
На Лондон же збирались!!!
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06.04.2023 09:33 Відповісти
Бєлгород ! Спишь? https://t.me/Ukraine_365News/49944
ВСУ впервые показали видео артиллерийского удара по территории россииУкраинская артиллерия обстреляла позиции российской армии у села Цаповка Белгородской областиОккупанты расположились в лесополосе близ фермы в 1,3 км от границы с Украиной. Их позиции были обнаружены пограничниками
показати весь коментар
06.04.2023 09:34 Відповісти
«И ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени. А завтра подведем итоги, что мы сделали», -Бульбяник сказав )(уйлу на зустрічі в кремлі ,де його визвали на килим
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06.04.2023 09:41 Відповісти
На Рашке в почёте только генерал Матовников!
Такой милашка, крутит задом.....
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06.04.2023 09:34 Відповісти
Нічого, в північній кореї генералів наберуть.
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06.04.2023 09:39 Відповісти
оооо...так..
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06.04.2023 09:42 Відповісти
Характерна риса диктаторів - як тільки виникають проблеми, зразу ж міняють командарма. І Гітлер і Сталін свято вірили в непорушність свого постулату. Гудеріан, характеризуючи взаємовідносини Манштейна і Гітлера прямо вказав, що Гітлер не терпів у своєму колі осіб, які мають своє бачення і відстоюють його, бо відчував себе біля них нікчемою.
А щодо цього табасаранця. До цього часу жоден кацапський історик не повідоляє -хто саме стріляв в Новочеркаську. В КДБ Альфи ще не було, стройова армія - неймовірно. Комокругу Плієв осетин. А особа професійного терориста - Мамсурова, теж осетина. Він керував спецназом МО і завжди був в орбіті ЦК. А коли знімали микитку йому і вмінили видачу наказу про розстріл. Кавказці з гяурами ніколи не церемонились і зараз не переймаються.
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06.04.2023 09:46 Відповісти
мне это напоминает ситуацию перед капитуляцией 3го рейха во ВМВ - там тоже гитлер увольнял всех подряд генералов
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06.04.2023 09:49 Відповісти
А шо там Армагандон?
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06.04.2023 09:52 Відповісти
В печалі. По ньому прилетів український трансформатор...
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06.04.2023 09:55 Відповісти
И сразу расстрелять хенералов, нечисти на земле меньше будет
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06.04.2023 09:54 Відповісти
Меняет местами кровати в борделе, а пора поменять шлюх. Но у них вся система так построена, поэтому он не додумается это сделать. А даже если додумается, и возьмёт кого-то молодого, то тот скорее капитулирует, чтобы сохранить хоть часть армии.
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06.04.2023 09:56 Відповісти
Землю хрестянам, заводи робітникам, мільярди мільярдерам, а дебілам чорні поліетиленові мішки!
Такий девіз Мокляндіїї!
А один генерал у відставку - то дрібниці!
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06.04.2023 10:01 Відповісти
А в чем новость-то? В том, что в РФ принимают правильные управленческие решения (не справился - нах)?Для нас было бы намного лучше если бы долбо ...*** оставлись на своих должностях.
Да и вообще, пох на то "что там у москалей". Намного важнее, что У НАС убирают боевых и грамотных офицеров за то, что сказал правду.
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06.04.2023 11:03 Відповісти
 
 