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Новий пакет військової допомоги Україні сягне близько 41 млн євро, - міністр оборони Литви Анушаускас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

анушаускас

Литва готує новий пакет військової допомоги для України.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ.

"Новий пакет військової допомоги Україні сягне близько 41 мільйона євро. Він складатиметься з складатиметься з обладнання, нових надходжень та внесків у міжнародні фонди", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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06.04.2023 09:39 Відповісти
SOP vojska Litvi na segodnia.
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06.04.2023 09:50 Відповісти
Primer kak vygledili lesnyje bratja i teperesnyej soldati
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06.04.2023 10:05 Відповісти
В той час коли, міністр оборони Литви готує допомогу, наш готується її розкрадати. Має право на помилку.
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06.04.2023 11:49 Відповісти
 
 