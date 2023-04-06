Новий пакет військової допомоги Україні сягне близько 41 млн євро, - міністр оборони Литви Анушаускас
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Литва готує новий пакет військової допомоги для України.
Про це у Twitter повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ.
"Новий пакет військової допомоги Україні сягне близько 41 мільйона євро. Він складатиметься з складатиметься з обладнання, нових надходжень та внесків у міжнародні фонди", - зазначив він.
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