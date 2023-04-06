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обстріл (21024) Сумська область (2199) електроенергія (1906)

Вночі військові РФ обстріляли з мінометів Білопільську громаду на Сумщині, пошкоджено лінії електропередач, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Вночі з території РФ окупанти обстріляли Білопільську громаду на Сумщині.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі з території рф здійснено мінометний обстріл Білопільської громади – 6 прильотів.

Як повідомили в "Сумиобленерго", через обстріли з боку рф були пошкоджені лінії електропередач у Білопільській громаді. Ремонт лінії розпочнеться одразу після отримання дозволу від ЗСУ та ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Протягом 5 квітня росіяни обстріляли 17 прикордонних громад - зафіксовано 229 "прильотів", - Сумська ОВА

Автор: Наталя Джума
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