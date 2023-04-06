Вночі військові РФ обстріляли з мінометів Білопільську громаду на Сумщині, пошкоджено лінії електропередач, - ОВА
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Вночі з території РФ окупанти обстріляли Білопільську громаду на Сумщині.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі з території рф здійснено мінометний обстріл Білопільської громади – 6 прильотів.
Як повідомили в "Сумиобленерго", через обстріли з боку рф були пошкоджені лінії електропередач у Білопільській громаді. Ремонт лінії розпочнеться одразу після отримання дозволу від ЗСУ та ДСНС", - йдеться в повідомленні.
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