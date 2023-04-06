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Через погіршення погодних умов на заході України затримуються щонайменше 8 потягів, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ Події

укрзалізниця

Через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці є затримка потягів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Зазначається, що на заході України через снігопади сталося обледеніння контактної мережі.

Які потяги затримуються:

  • №715/716 Перемишль - Київ (+2 год 17 хв);
  • №113/114 Харків - Львів (+1 год 55 хв);
  • №55/56 Київ-Пас. - Івано-Франківськ (+45 хв);
  • №129/130 Ворохта - Кременчук (+39 хв);
  • №149/150 Чернівці - Полтава-Півд. (+39 хв);
  • №59/60 Київ-Пас. - Чоп (+34 хв);
  • №5/6 Запоріжжя - Ясіня (+32 хв);
  • №49/50 Київ-Пас. - Трускавець (+30 хв).

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Автор: Марина Макєєва
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