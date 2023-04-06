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Китай та США навчаються на війні в Україні, Пекін може готуватися до вторгнення на Тайвань, - директор ФБР Рей

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рей

Намагання Китаю захистити свою економіку від можливих санкцій може бути підготовкою до вторгнення на Тайвань.

Про це директор Федерального бюро розслідувань США Крістоф Рей заявив перед аудиторією Техаського університету A&M у Колледж-Стейшен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, США та Китай спостерігають за війною РФ проти України, а також навчаються на ній.

Він зазначив, що КНР зосереджена на впливі санкцій на економіку Росії, а уряд у Пекіні почав робити кроки, щоб захистити свою економіку від можливих подібних обмежень.

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Рей заявив, що такі дії Китаю можуть стати ключем до можливого майбутнього вторгнення на Тайвань.

"Якби вони вирішили, наприклад, спробувати силою захопити Тайвань, ви можете очікувати, що буде введено безліч санкцій. Тому той факт, що китайці витрачають так багато часу на пом'якшення своєї економіки, ми називаємо таку поведінку підказкою", - наголосив директор ФБР.

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Автор: Ольга Лузан
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Вчіться у ЗСУ.
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06.04.2023 10:30 Відповісти
Японія в'*** боляче
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06.04.2023 10:38 Відповісти
Так навчіть їх так, щоб більше ніколи не хотілося.
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06.04.2023 10:54 Відповісти
Як так вести себе як веде Білий дім, так може й початися
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06.04.2023 11:19 Відповісти
тебе їбе територіальна цілісність людожерського китайського режиму?
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06.04.2023 12:12 Відповісти
пішов *****, маніпулятор сраний
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06.04.2023 12:18 Відповісти
Не буде Китай воювати за Тайвань. Вони не такі йо...нуті, як московитський фюрер. Будуть вичікувати, що Тайвань якось сам приєднається. Китай готується воювати з московією.
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06.04.2023 12:54 Відповісти
Это да. От результата войны в Украине зависит и ситуация между Китаем и Тайваню. Китай учится, как он будет огребать.
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06.04.2023 13:32 Відповісти
 
 