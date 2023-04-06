Китай та США навчаються на війні в Україні, Пекін може готуватися до вторгнення на Тайвань, - директор ФБР Рей

Намагання Китаю захистити свою економіку від можливих санкцій може бути підготовкою до вторгнення на Тайвань.

Про це директор Федерального бюро розслідувань США Крістоф Рей заявив перед аудиторією Техаського університету A&M у Колледж-Стейшен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, США та Китай спостерігають за війною РФ проти України, а також навчаються на ній.

Він зазначив, що КНР зосереджена на впливі санкцій на економіку Росії, а уряд у Пекіні почав робити кроки, щоб захистити свою економіку від можливих подібних обмежень.

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Рей заявив, що такі дії Китаю можуть стати ключем до можливого майбутнього вторгнення на Тайвань.

"Якби вони вирішили, наприклад, спробувати силою захопити Тайвань, ви можете очікувати, що буде введено безліч санкцій. Тому той факт, що китайці витрачають так багато часу на пом'якшення своєї економіки, ми називаємо таку поведінку підказкою", - наголосив директор ФБР.

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