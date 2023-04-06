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Судитимуть військового РФ, який під час окупації Херсонщини ґвалтував жінку та залякував населення, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупант

Під час окупації Херсонщини військовий РФ залякував цивільне населення та неодноразово ґвалтував жінку. До суду скеровано обвинувальний акт щодо окупанта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, за даними слідства, наприкінці березня 2022 року чоловік у складі російського підрозділу виконував бойові завдання та контролював тимчасово окуповану територію Бериславського району Херсонської області.

"Військовий РФ заселився в домоволодіння місцевої жительки, погрожуючи розправою їй та її малолітньому синові. Проживаючи у будинку потерпілої без її згоди, обвинувачений неодноразово вчиняв дії сексуального характеру стосовно жінки.

Внаслідок сексуального насилля над матір’ю дитина отримала вторинну психологічну травму", - йдеться в повідомленні.

До суду скеровано обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Цензор вы или не публикуйте такие статьи или морды тварей не закрывайте. Эту мерзость должны все знать и при встрече ........................... сами понимаете.
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06.04.2023 10:54 Відповісти
тим більш Земля кругла, а у багатьох на московії і родичі і знайомі є...може і свого б упізнали
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06.04.2023 11:07 Відповісти
Я теж не розумію навіщо фізіономію замазувати. В ОП його навряд чи візьмуть працювати!
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06.04.2023 11:44 Відповісти
от чомусь тварин у природі не блюрять?, а тварюк з масковскага лісу - майже завжди
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06.04.2023 12:22 Відповісти
Знову заочно?
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06.04.2023 12:49 Відповісти
Того виродка впіймали, чи заочно судитимуть?
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06.04.2023 12:53 Відповісти
Знов у кацапа мордяка замилена, презумпція невинуватості чи що. Так він став винуватим одразу ж, як тільки поставив свої копита на землю України.
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06.04.2023 13:05 Відповісти
 
 