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Новини За кордоном
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Туреччина (2252) членство в НАТО (1407) Швеція (650)

Туреччина повернеться до обговорення членства Швеції у НАТО в червні, - радник Ердогана Калин

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

калин

Туреччина та Швеція проведуть у першій половині червня наступну зустріч щодо затвердження шведської заявки на вступ до НАТО.

Про це радник радник президента Туреччини Ібрагім Калин сказав в інтерв’ю інформаційному агентству Anadolu, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після затвердження нашим парламентом заявки на членство у НАТО Фінляндії, ми погодилися провести наступну зустріч зі Швецією протягом першого чи другого тижня червня", - сказав він.

За словами Калина, цей термін пов’язаний із набуттям у Швеції чинності нового закону про боротьбу зі тероризмом.

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"Ми очікуємо, що після цього процес (виконання Швеції турецьких вимог для набуття членства у НАТО. - Ред.) прискориться. Однак, якщо є інші адміністративні кроки, які вони можуть зробити до 1 червня, це могло б ще прискорити процес", - зазначив радник президента Туреччини.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ до України Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Туреччина погодила лише вступ Фінляндії.

Автор: Ольга Лузан
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Уявляю скільки ************** з НАТИ вставлятимуть нам палки в колеса.
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06.04.2023 10:50 Відповісти
Хех! Нарешті намалювався. С льохкім паром тебе. Банька була добре натоплена?
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06.04.2023 11:04 Відповісти
До цього питання повернеться вже інша влада в Туреччині, яка не буде Швецію задрочувати, а Ердоган втратить владу.
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06.04.2023 10:59 Відповісти
..нічого він не втратить!! У Туреччині не 73 відсотки ідіотів... а всі 95...мінімум!! Все старе тільки за Ердогана... Молоді наплювати на політику.... У старих ердоганівців у кризі в державі винні тільки американці.... землетруси у Туреччнині... дії американців ..щоб скинути Ердогана... Основний електорат Ердогана... нажаль потенційно безграмотний і найбільш активний на виборах. Але маленька надія є.... Бо аналізу потенційних лідерів... очікуваємих резуьтатів... незалежних опитувань тут не дозволяють проводити. Будемо сподіватися на краще....((()))
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06.04.2023 11:23 Відповісти
беспросветно.
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06.04.2023 11:33 Відповісти
 
 