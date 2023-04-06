Туреччина повернеться до обговорення членства Швеції у НАТО в червні, - радник Ердогана Калин

Туреччина та Швеція проведуть у першій половині червня наступну зустріч щодо затвердження шведської заявки на вступ до НАТО.

Про це радник радник президента Туреччини Ібрагім Калин сказав в інтерв’ю інформаційному агентству Anadolu, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після затвердження нашим парламентом заявки на членство у НАТО Фінляндії, ми погодилися провести наступну зустріч зі Швецією протягом першого чи другого тижня червня", - сказав він.

За словами Калина, цей термін пов’язаний із набуттям у Швеції чинності нового закону про боротьбу зі тероризмом.

Читайте: Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного, – Кулеба

"Ми очікуємо, що після цього процес (виконання Швеції турецьких вимог для набуття членства у НАТО. - Ред.) прискориться. Однак, якщо є інші адміністративні кроки, які вони можуть зробити до 1 червня, це могло б ще прискорити процес", - зазначив радник президента Туреччини.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ до України Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Туреччина погодила лише вступ Фінляндії.