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У російській розвідці є достатньо противників війни в Україні, - директор ФБР Рей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рей

У Росії є достатньо противників агресії проти України. ФБР готове піти з ними на контакт.

Про це директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив під час виступу в Техаському університеті A&M у Колледж-Стейшен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  CNN

Він зазначив, що війна в Україні виявилась для росіян не такою гарячою, як вони сподівались.

"Тому є багато росіян, у тому числі співробітники російської розвідки, які не дуже задоволені цим", – сказав Рей.

За його словами незадоволених достатньо і в російській розвідці. Їх ФБР хотіло б завербувати, але "в інший спосіб".

"Ми хочемо, щоб ті нещасні росіяни знали, що ми хотіли б з ними поговорити. І, можливо, вони можуть зіграти певну роль у зміні курсу історії", - заявив Рей. 

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Автор: Марина Макєєва
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Але їх забули спитати, коли планували вторгнення... Азохенвей...
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06.04.2023 10:55 Відповісти
Для чого ти так брешеш ? Вони нас попереджали ще восени 2021 ,що війна може розпочатися в любий день. А дату то визначало саме ***** і ніяка розвідка тут тобі 100% сказати не могла коли в нього клямка западе в голові.
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06.04.2023 12:14 Відповісти
Я мав на увазі, шо якшо навіть хтось з кацапськоїх розвідки і був проти, то ніхто в них не питав.
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06.04.2023 12:36 Відповісти
... но нє знал он і нє вєдал:
тот, которий с нім обєдал
бил чекіст, майор развєдки
і примєрний семьянін...
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06.04.2023 10:56 Відповісти
і що?
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06.04.2023 11:18 Відповісти
А в СБУ ? 90% прихильники Московії . Це праця тих борців за мир ?
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06.04.2023 11:20 Відповісти
По справі Скрипалів була маса коментів, Грозєв взяв пальму першості. А фактично(як говорили брити) центр перехоплення бритів на Кіпрі перехопив звязок між резидентурою ГРУ в Лондоні, в Сирії та Москві зразу ж після атентату. Прокачали фізіо пасажирів і знайшлися "чоботи на шпильках". А ось опублікували треп старих чекістів Сівковича ...... І шо -голоса такі чисті як в церковному хорі. Ясна річ, що відомі всі фокуси як ГРУ та ФСБ по всьому світу. Недарма ж Путін заборонив виїзд всім причетним і швидко забрав агентів під прикриттям. Бо патологічно впевнений - зрадників у нього вагон і маленька тачка.
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06.04.2023 11:30 Відповісти
якесь дурнувате чмо не на своєму місці.

росіяни це нацисти.

зміна одного нациста на иншого не скасовує нацизм.

тому всі вони за війну, просто мають кожен сам своє уявлення як треба правильно українців убивати.
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06.04.2023 19:16 Відповісти
 
 