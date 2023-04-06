У російській розвідці є достатньо противників війни в Україні, - директор ФБР Рей
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У Росії є достатньо противників агресії проти України. ФБР готове піти з ними на контакт.
Про це директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив під час виступу в Техаському університеті A&M у Колледж-Стейшен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Він зазначив, що війна в Україні виявилась для росіян не такою гарячою, як вони сподівались.
"Тому є багато росіян, у тому числі співробітники російської розвідки, які не дуже задоволені цим", – сказав Рей.
За його словами незадоволених достатньо і в російській розвідці. Їх ФБР хотіло б завербувати, але "в інший спосіб".
"Ми хочемо, щоб ті нещасні росіяни знали, що ми хотіли б з ними поговорити. І, можливо, вони можуть зіграти певну роль у зміні курсу історії", - заявив Рей.
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тот, которий с нім обєдал
бил чекіст, майор развєдки
і примєрний семьянін...
росіяни це нацисти.
зміна одного нациста на иншого не скасовує нацизм.
тому всі вони за війну, просто мають кожен сам своє уявлення як треба правильно українців убивати.