У російській розвідці є достатньо противників війни в Україні, - директор ФБР Рей

У Росії є достатньо противників агресії проти України. ФБР готове піти з ними на контакт.

Про це директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив під час виступу в Техаському університеті A&M у Колледж-Стейшен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Він зазначив, що війна в Україні виявилась для росіян не такою гарячою, як вони сподівались.

"Тому є багато росіян, у тому числі співробітники російської розвідки, які не дуже задоволені цим", – сказав Рей.

За його словами незадоволених достатньо і в російській розвідці. Їх ФБР хотіло б завербувати, але "в інший спосіб".

"Ми хочемо, щоб ті нещасні росіяни знали, що ми хотіли б з ними поговорити. І, можливо, вони можуть зіграти певну роль у зміні курсу історії", - заявив Рей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ звільняють генералів, оскільки армія не може досягти цілей Кремля на Донбасі, - британська розвідка