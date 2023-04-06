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негода (689) Івано-Франківська область (723) відключення світла (217)

Приблизно 5 тис. споживачів залишилися без світла в Чернівецькій та Івано-Франківській областях через негоду

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

світло

Через негоду в Чернівецькій та Івано-Франківській областях приблизно 5 тис. споживачів залишилися без світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Міненерго.

"Через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тисяч споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях", - повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами Галущенка, генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Крім того, протягом останньої доби відновлено електропостачання приблизно 15 тис. абонентів у Донецькій області.

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Автор: Наталя Джума
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на Львівщині теж..снігами закурило
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06.04.2023 11:21 Відповісти
 
 