Резніков: Є особи, для яких мета - не забезпечити армію, а змусити військових підлаштуватися під бажання певного бізнесу

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ряд осіб хоче повернути в ЗСУ радянську систему харчування, підлаштувавшись під групу бізнесменів. Через це в квітні армія могла залишитися взагалі без харчування.

Про це він сказав у коментарі Lb.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра, його відомство виставляє постачальникам харчування для армії чіткі вимоги. Головне завдання - забезпечити гарантоване якісне харчування наших воїнів.

Резніков каже, що йдеться про сотні тисяч осіб, які змінюють місця дислокації і, за рішенням командування, швидко концентруються у визначених районах або переміщуються туди, де треба.

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"Це реалії війни. Нам потрібен запас міцності, щоб гнучко реагувати на ці потреби. Інакше будуть зриви. Тому ми виставляємо постачальникам чіткі вимоги. На жаль, дехто не хоче цього розуміти. Є низка осіб, для яких мета - не забезпечити армію, а змусити військових під час активної фази бойових дій підлаштуватися під побажання певної групи бізнесу. Я не знаю, в чому причина, але тут очевидна проблема з пріоритетами. Ця бездумна активність вже наносить шкоду", - сказав міністр.

За словами Резнікова, ми були за крок від того, що армія лишилася би в квітні без харчування взагалі.

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"Уряду довелося рятувати ситуацію і продовжувати діючі угоди, приймати з цього приводу окреме рішення. Ті ж особи фактично вимагають повернути у ЗСУ радянську систему харчування. Щоб не було ні якості, ні різноманіття. І знову - лише заради того, щоб певна група компаній могла комфортно заробляти. Міноборони вимагає гарантії постачання, якість і дотримання раціону. Все. Але ці вимоги чомусь називають "завищеними" чи "неадекватними". Міноборони готово купувати через Prozoro, публікувати ціни. Як тільки буде створено відповідний майданчик, ми це зробимо. Але я точно не дозволю зруйнувати систему безперебійної організації харчування наших захисників і захисниць, яка витримала навантаження воєнного часу. Якщо хтось не контролює свої політичні амбіції чи дав комусь обіцянки, які не може виконати - це не причина позбавляти армію продовольства, тим більше - у такий відповідальний момент", - наголосив він.

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Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.

28 лютого Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ. До прикладу, в них зазначалося, що яйця купують по 8-9 грн за штуку.