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Новини Суспільство
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Міноборони (5270) продукти (389) закупівлі (587) Резніков (1385)

Резніков: Є особи, для яких мета - не забезпечити армію, а змусити військових підлаштуватися під бажання певного бізнесу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ряд осіб хоче повернути в ЗСУ радянську систему харчування, підлаштувавшись під групу бізнесменів. Через це в квітні армія могла залишитися взагалі без харчування.

Про це він сказав у коментарі Lb.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра, його відомство виставляє постачальникам харчування для армії чіткі вимоги. Головне завдання - забезпечити гарантоване якісне харчування наших воїнів.

Резніков каже, що йдеться про сотні тисяч осіб, які змінюють місця дислокації і, за рішенням командування, швидко концентруються у визначених районах або переміщуються туди, де треба.

Читайте: Тюремники вперше купили картоплю через "Прозорро Маркет" - втричі дешевше від Міноборони - по 5,57 грн з доставкою, - "Наші гроші"

"Це реалії війни. Нам потрібен запас міцності, щоб гнучко реагувати на ці потреби. Інакше будуть зриви. Тому ми виставляємо постачальникам чіткі вимоги. На жаль, дехто не хоче цього розуміти. Є низка осіб, для яких мета - не забезпечити армію, а змусити військових під час активної фази бойових дій підлаштуватися під побажання певної групи бізнесу. Я не знаю, в чому причина, але тут очевидна проблема з пріоритетами. Ця бездумна активність вже наносить шкоду", - сказав міністр.

За словами Резнікова, ми були за крок від того, що армія лишилася би в квітні без харчування взагалі.

Також читайте: Фірма "Ректан", покарана за розпил харчових підрядів Міноборони у 2019 році, повернулася на підряди у 2022-му, - ЗМІ

"Уряду довелося рятувати ситуацію і продовжувати діючі угоди, приймати з цього приводу окреме рішення. Ті ж особи фактично вимагають повернути у ЗСУ радянську систему харчування. Щоб не було ні якості, ні різноманіття. І знову - лише заради того, щоб певна група компаній могла комфортно заробляти. Міноборони вимагає гарантії постачання, якість і дотримання раціону. Все. Але ці вимоги чомусь називають "завищеними" чи "неадекватними". Міноборони готово купувати через Prozoro, публікувати ціни. Як тільки буде створено відповідний майданчик, ми це зробимо. Але я точно не дозволю зруйнувати систему безперебійної організації харчування наших захисників і захисниць, яка витримала навантаження воєнного часу. Якщо хтось не контролює свої політичні амбіції чи дав комусь обіцянки, які не може виконати - це не причина позбавляти армію продовольства, тим більше - у такий відповідальний момент", - наголосив він.

Дивіться: Ціни на базові продукти харчування у закупівлях Міноборони "стрибнули" ще восени 2022 року, - "слуга народу" Радіна. ІНФОГРАФІКА

Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.

28 лютого Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ. До прикладу, в них зазначалося, що яйця купують по 8-9 грн за штуку.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+51
Це він про себе і Зелю?
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06.04.2023 11:10
+50
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06.04.2023 11:17
+42
ніщо не змінинить цього виродка...
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06.04.2023 11:12
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Це він про себе і Зелю?
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06.04.2023 11:10 Відповісти
Нє, то Порошенко у всьому винуватий
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06.04.2023 11:11 Відповісти
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06.04.2023 11:21 Відповісти
"Це він про себе і Зелю?" - Ви з язика, тобто з клавіатури зняли.
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06.04.2023 15:15 Відповісти
ніщо не змінинить цього виродка...
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06.04.2023 11:12 Відповісти
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06.04.2023 11:19 Відповісти
Горбатого могила виправить
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06.04.2023 11:32 Відповісти
Він над Україною просто знущається.
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06.04.2023 12:01 Відповісти
тільки Майдану вони злякають ся ((
Київ виходь, Україна ставай.
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06.04.2023 12:41 Відповісти
Зато... какоє умноє одухотворенноє ліцо (пика)
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06.04.2023 14:28 Відповісти
Невже він це про себе каже?
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06.04.2023 11:12 Відповісти
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06.04.2023 11:17 Відповісти
Є в нас цих осіб -- які на віині будують своє благополуччя .
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06.04.2023 11:12 Відповісти
А есть ещё такие особы,которые миллиарды из страны выводят в офшор и им хоть бы хны. А есть ещё такие особы,которые несунетнецю несут польскому ТВ. Надеюсь ,что следующий президент и власть вас всех тварей посадит и не в кресла ,а за решётку в зоопарк
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06.04.2023 11:13 Відповісти
Тому тебе міністром і призначили, щоб цього не було. Треба виконувати свою работу, а не піаритися і відосіки пиляти.
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06.04.2023 11:13 Відповісти
Невідомі лисі особи в окулярах?
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06.04.2023 11:13 Відповісти
Ті , в яких яйця по 17
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06.04.2023 11:13 Відповісти
Не тільки. Це також ті, у яких картопля по 22. Моя мама пенсіонерка, вирощує картоплю на присадибній ділянці. Частину продає на ринку. Зараз продає за 5 гривень, останнім часом - по 4.. Є оптові продавці, які продають навіть по 3 гривні.
І
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06.04.2023 11:39 Відповісти
паскуда хай розкаже за чиїм замовленням заблокували результати виборів до Антикорупційної ради при МО і всі за кого ми голосували тепер не можуть йому завадити красти
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06.04.2023 11:14 Відповісти
Яким чином?

Результати оприлюднили.
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06.04.2023 11:16 Відповісти
Не підписує наказ про допуск громадської ради до виконання своїх функцій
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06.04.2023 11:34 Відповісти
Так 5 днів же ж лише прошло, з них робочих тільки 3.
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06.04.2023 12:02 Відповісти
Ааа. Зрозуміло. Всього 3 дні, а він ще оцю ахінею придумував. Трудоголік.
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06.04.2023 12:14 Відповісти
сьогодні дивіться пост Дани в ФБ. МВС завело справу про втручання в електронне голосування...
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06.04.2023 11:53 Відповісти
Хто про що, а Курочка Ряба знову про яйця і яблука.

Про літні однострої для війська він навіть не замислюється!
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06.04.2023 11:15 Відповісти
Через місяць буде бігати по Європі без трусів і вмовляти "дайте хто-небудь".
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06.04.2023 11:44 Відповісти
Іронія... безсердечна ти ****...
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06.04.2023 11:15 Відповісти
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06.04.2023 11:15 Відповісти
Треба читати так: Є певні бізнесмени які хочуть на цьому заробляти, але тепер будуть заробляти інші.
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06.04.2023 11:15 Відповісти
самокритично
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06.04.2023 11:15 Відповісти
Це ти про себе падло?
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06.04.2023 11:15 Відповісти
За 4 роки народ України наржався досхочу, і тому нажрався недостатньо. СИСТЕМУ, що згнила, ТРЕБА МІНЯТИ! Пора вже народу помудрішати і обрати президента, який не очолює корупцію, а реально бореться з нею, тому сприяє посадці татарових та рєзнікових
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06.04.2023 11:16 Відповісти
є кандидат ?
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06.04.2023 12:45 Відповісти
кандидати є. Але населенню завжди потрібен той, хто більше обіцяє---------заробітні по 4000 тис дол, ковбаса по 2 грн.-----------була агітатором на виборах, тому знаю.
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13.06.2023 07:19 Відповісти
усі ті кандидати, починаючи з 90-х, гребли під себе і зараз "допомагають" ЗСУ вкраденими грошима
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13.06.2023 13:12 Відповісти
"Лицемі́рство - невідповідність слів справжнім переконанням, почуттям чи діям певної особи. Приклад, звинувачення когось у скоєних провинах або діях особою, що сама так вчиняє. Така поведінка може прикриватися нещирістю, удаваним щиросердям, чесністю."
Нічого додати...
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06.04.2023 11:17 Відповісти
Цинічно, брехливе, барижне *****, а не міністр.
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06.04.2023 11:18 Відповісти
Хуцпате падло
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06.04.2023 11:19 Відповісти
вони просто в очі і на камери з нас глузують, просто так нагло - бо народ то бидло, вибори та 73% проголосувавших за цих виродків то є з чого посміятись
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06.04.2023 11:20 Відповісти
Класична маніпуляція типу "Ну і що що за завищеними цінами, головне що є що їсти військовим, а всі хто говорять про завищені ціни протестують не проти корупції, а підривають обороноздатність" хоча по факту обороноздатність підривають корупціонери.
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06.04.2023 11:21 Відповісти
Завищені ціни існують лише для того щоб отримувати відкати. Усе як при Януковичу.
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06.04.2023 11:36 Відповісти
Ну так наведи поряток ты же министр или хто??
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06.04.2023 11:22 Відповісти
Зачьотна хуцпа👍👍👍👍
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06.04.2023 11:24 Відповісти
Якщо великий бізнес пропонує картоплю по 5 грн, а ваші прокладки по 15, то треба брати по 5
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06.04.2023 11:24 Відповісти
Не можуть нашим кройщикам навіть форму замовити.
Десь по хатам відшивають чи що, втричі дорожче.
Армія це теж величезна структура. Забезпечити її потреби можуть лише великі концерни.
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06.04.2023 11:25 Відповісти
Хорошо, что напомнил. Пойду омлет из трёх яиц себе сделаю.
Потом перекину 200 гривен с карты на карту, и будет полное ощущение обеда в ресторанчике Латинского квартала.
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06.04.2023 11:26 Відповісти
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06.04.2023 11:37 Відповісти
Ніби Залужного НЕ ІСНУЄ
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06.04.2023 11:29 Відповісти
Якщо військо залишили без харчів чи ще чогось необхідного то за 24 години можна вияснити хто, чому те зробили. Імена, посади і СБУ мало б допитували саботажників та ворожих агентів
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06.04.2023 11:29 Відповісти
А за 48 годин вже розстрілювати, якби був офіційно введений стан війни.
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06.04.2023 11:37 Відповісти
Вони там всі "вахтовики" - прийшов нахапав і звалив Їм байдуже на Україну і нас із вами Нам всім виставили рахунок за нашу дурість і безвідповідальність
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06.04.2023 11:31 Відповісти
Забезпечення армії це надприбутковий бізнес Резеікова та його банди, а другим у цей бізнес дорога зась! От же ж гнида.
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06.04.2023 11:34 Відповісти
Тільки зовнішнє управління зі сторони Заходу може врятувати Україну. Таких резнікових в Україні сотні тисяч.
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06.04.2023 11:38 Відповісти
та да, вже запрошували на князівство, не спрацювало, досі гикається
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06.04.2023 12:51 Відповісти
А є люди у МО які хочуть не забезпечувати армію, а підладнати це забезпечення під власні корисливі наміри і тому не дають дозвіл приймати участь у постачанні нікому окрім кишенькових компаній через які мають відкати у власну кишеню!!!
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06.04.2023 11:41 Відповісти
Деякі хочуть годувати українську армію по-радянськи. Ковбасою по 2.20 та яйцями по 14 копійок. Але ми не дозволимо спаплюжити наші здобутки. Ковбаса має бути не менше ніж по 500. Ну а яйця звісно ж по 17 гривень. За сантиметр кубічний.
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06.04.2023 11:51 Відповісти
наприклад жОПа. весь договорняк оманський поламали!
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06.04.2023 11:53 Відповісти
Лицемірність зашкалює.
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06.04.2023 11:57 Відповісти
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06.04.2023 11:58 Відповісти
Известный уже несколько десятилетий прием. На критике советской системы и каких-то злоумышленников создают почву для обкрадывания своими людьми страны и народа.
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06.04.2023 11:58 Відповісти
А на хера там Рєзніков?Кому він плачеться?Його ж господарство!
І знову викручується,як в'юн або вужака рід вилами.Працював певний час у птахівництві,завжди яйця були поштучно.Так,ціна різна,три категорії були.Але на вагу ніколи не було,а він знову лапшу вішає.
І картопля технічна помилка,ціна не за кілограм,а за пуд
Совісті немає!
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06.04.2023 12:03 Відповісти
Мародер не запалює, а прямо палає, ось це він уже відкрито сказав, що все населення України, це бидло.
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06.04.2023 12:03 Відповісти
Сідай, ****, "5"!
Хуцпу засвоів на "відмінно"!
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06.04.2023 12:05 Відповісти
Рідні полеглих он пишуть навіть компенсацію не можуть отримати, бо після постанови якогось козла з уряду і діти після 18 вже не твої діти, і сестра, брат з якими ріс в одній колясці не твоя рідня. За що тоді вмирати - за Рєзнікова, заброньованих хитрозроблених, за "батальйон Монако"? Зате на яблука по 52 гроші є. Гниди, правий був Петлюра
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06.04.2023 12:13 Відповісти
Рєзнікофф - напищене чмо!
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06.04.2023 12:20 Відповісти
Це Рєзніков про тих людей, які заборонили поставки продуктів харчування до війська крупними ретейлерами? Тобто - про себе?
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06.04.2023 12:23 Відповісти
Агент Котикрашанко отбрехался на пятерку,на дом в Тыве в могольском стиле заработал.
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06.04.2023 12:26 Відповісти
Скільки корупція буде долати армію, стільки вже зробили у боротьбі проти корупції, а вона все одно присутня
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06.04.2023 12:35 Відповісти
Через війну немає виборів і заборонені протести. Невідомо як прибрати цього топ мародера з його посади.. Хіба що Захід може якось натиснути на них. І то вони вважають, що перемога все спише.
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06.04.2023 12:38 Відповісти
дайте вгадаю той бізнес напевно кондитерський....
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06.04.2023 12:41 Відповісти
В дзеркало подивися!
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06.04.2023 12:53 Відповісти
Крадій гордиться тим, що не дав вкрасти іншим
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06.04.2023 12:57 Відповісти
А кто будет мухлевать, того буду бить ПО НАГЛОЙ РЫЖЕЙ МОРДЕ!
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06.04.2023 13:15 Відповісти
Це він про кого??? До тепер МО купує продукти через фірму прокладку друга Зельоного, який дістав ексклюзивне право купувати продукти для ЗСУ. Це що, Рєзніков, не корупція???
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06.04.2023 13:37 Відповісти
Уйобок йде по трупах, навіть не переступає, а наступає на трупи.
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06.04.2023 13:38 Відповісти
все вірно він робить...кращий захист - це напад( в данному випадку скинути провину на ,,низку осіб")
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06.04.2023 14:06 Відповісти
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06.04.2023 14:09 Відповісти
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06.04.2023 14:24 Відповісти
ми як та мавпа що замість підставити стільця постійно тільки стрибає і стрибає а банана дістати не може.

корупція НЕРОЗДІЛЬНО пов'язана з системою влади.

коли ми йдемо на вибори то тим самим погоджуємося що система влади буде незмінною а, отже і корупція залишиться.

тож, мільярди на антикорупцію це дурний анекдот.
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06.04.2023 19:14 Відповісти
Різникофф злодій ла-ла-ла!!!
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12.06.2023 17:31 Відповісти
 
 