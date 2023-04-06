Нами було передано інформацію, що оточення грузинського олігарха Іванішвілі допомагає РФ обходити санкції, - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував санкції США проти представників суддівської влади Грузії.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Останнє попередження грузинському олігарху Іванішвілі від США. Сьогодні сталася дуже важлива подія. Під санкції США вперше потрапили четверо грузинських суддів за причетність до корупції. На мою думку, це є останнім попередженням Бідзіні Іванішвілі, який переходить усі червоні лінії, нелегально контролюючи грузинську владу. Ми неоднократно попереджали, що це погано закінчиться. З першого разу не почули. Ну що ж, сподіваюся зараз дійде.



Хочу нагадати, що нами була передана інформація про найближче бізнес-оточення Іванішвілі, яке через свої структури допомагає росіянам обходити санкцї. Думаю, найближчим часом можна очікувати новин також і в цьому напрямку", - наголосив парламентар.

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