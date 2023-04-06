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Пентагон: ЗСУ перейдуть з озброєнь СРСР на техніку НАТО. Ескалація - це вторгнення Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пентагон

У Пентагоні заявили, що Україна перейде на техніку НАТО із озброєнь радянського зразка, а ескалацією було повномасштабне вторгнення Росії.

Про це на брифінгу повідомила представник Міноборони США Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За її словами, йдеться про перехід зі старого радянського обладнання до озброєнь та систем стандартів НАТО. Вона наголосила, що військова допомога Україні з боку союзників підвищує її сумісність із НАТО та США.

У відповідь на запитання, чи Пентагон стурбований заявами диктатора Володимира Путіна про те, що постачання озброєнь з боку НАТО є "ескалацією", вона відповіла, що Альянс веде політику відкритих дверей.

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"Прямо зараз те, на чому ми зосереджені і на чому зосереджена Україна - це захист своєї суверенної території. Тому я не вважаю підтримку України чимось на зразок ескалації. Що, безумовно, призвело до ескалації, так це вторгнення в Україну, розпочате рік тому", - сказав Сінгх.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Это всё замечательно. А можно попросить Пентагон президента по стандартам НАТО, и запада? А лучше увсех министров и чиновников, бо с такими политикАнами, все потуги могут оказаться четны.
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06.04.2023 11:49
+5
/Що, безумовно, призвело до ескалації, так це вторгнення в Україну, розпочате рік тому", - сказав Сінгх.\
Поправка - 9 років тому! Просто ви занадто довго заглядували в дупу путлеру в надії побачити там мир.
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06.04.2023 11:55
+3
Меркель, да они все коррупционеры и сидели на кацапских грошах. Тот.кто вскроет этот гнойник только фактажно, будет человеком номер 1 на планете. Все знают,что запад кормятся от московии и все молчат . я про старый запад.
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06.04.2023 12:02
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Это всё замечательно. А можно попросить Пентагон президента по стандартам НАТО, и запада? А лучше увсех министров и чиновников, бо с такими политикАнами, все потуги могут оказаться четны.
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06.04.2023 11:49 Відповісти
А як тобі сарказі, шредер, не пам'ятаю приізвище німецького президента,та і перед сарказі теж корупціонер, а в ЄС, та ще й багато по різних странах, та що далеко ходити, трам, вкрав гроші з партійної каси на путану, мілліардер грьобаний, 130 тисяч!!!!! Так що у всьому світі корупція була є і буде, вона там більш прихована!!!! Все залежи від людини!!!!!!
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06.04.2023 11:58 Відповісти
Меркель, да они все коррупционеры и сидели на кацапских грошах. Тот.кто вскроет этот гнойник только фактажно, будет человеком номер 1 на планете. Все знают,что запад кормятся от московии и все молчат . я про старый запад.
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06.04.2023 12:02 Відповісти
Поки ти не перейдеш на українську, нічого тобі не буде. Чи теж "не на часі"?
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06.04.2023 15:11 Відповісти
/Що, безумовно, призвело до ескалації, так це вторгнення в Україну, розпочате рік тому", - сказав Сінгх.\
Поправка - 9 років тому! Просто ви занадто довго заглядували в дупу путлеру в надії побачити там мир.
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06.04.2023 11:55 Відповісти
Тут повністю вина Обами!!!!!
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06.04.2023 12:00 Відповісти
А також Кеннеді. Саме за це його того...
А якщо серйозно, то цього монстра вигодували всі разом. І тепер всім разом треба його приборкувати.
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06.04.2023 12:32 Відповісти
Тут він казав про ескалацію - вторгнення 24 по факту ескалація війни що триває з 14го… А в цілому, звісно, цієї «ескалації» можна було уникнути
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06.04.2023 12:33 Відповісти
Що кому не зрозуміло ? Все точно сказано і так буде
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06.04.2023 12:17 Відповісти
Перехідний період утилізації совкового та освоєнні нового обладнання. Шкода що асортимент нового трохи обмежений але сподіваюсь що не надовго
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06.04.2023 12:36 Відповісти
Щоб контрнаступ був успішним, в нього треба відправити синів депутатів і синів всіх працівників всіх міністерств, тоді перемога забезпечена
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06.04.2023 12:41 Відповісти
Украіна розбазарила -- найбільший запас зброї
після роспаду союза
Тільки найкраща армія
Гарантія безпеки країни
Плюс відновлена ядерна зброя
А так прийде в росії '''другий путін '''
І все може поториться
А нато само прийде до нас
Якщо у нас буде потужна самодостаточна армія
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06.04.2023 13:05 Відповісти
 
 