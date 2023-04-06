Сім храмів УПЦ МП позбавили права на користування землею на Хмельниччині

Міська рада Шепетівки у Хмельницькій області позбавила права постійного користування землею сім релігійних громад УПЦ МП, які зареєстровані на території громади.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомив міський голова Шепетівки Віталій Бузиль.

"Рішенням сесії припинили право постійного користування земельними ділянками релігійним організаціям московського патріархату на території громади", - зазначив він.

Земельні ділянки перебувають у комунальній власності. Йдеться про сім храмів громади:

Свято-Михайлівський собор (просп. Миру, 27)

Свято-Різдво-Богородичний храм (Старокостянтинівське шосе, 2)

Церква Віри, Надії, Любові та матері їх Софії (вул. Українська, 69-А)

Свято-Духівський храм (вул. Судилківська, 122)

парафія Святого великомученика Пантелеймона (вул. Валі Котика, 85-Д)

Свято-Михайлівський храм (село Жилинці)

Свято-Іоано-Богословський храм (село Пліщин)

Тепер релігійні громади мають звільнити зазначені земельні ділянки.

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