УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15146 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїСуспільство
3 435 13
земля (802) УПЦ МП (1095) Хмельниччина (662)

Сім храмів УПЦ МП позбавили права на користування землею на Хмельниччині

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

сбу,упц,мп,хмельниччина,обшук

Міська рада Шепетівки у Хмельницькій області позбавила права постійного користування землею сім релігійних громад УПЦ МП, які зареєстровані на території громади.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомив міський голова Шепетівки Віталій Бузиль.

"Рішенням сесії припинили право постійного користування земельними ділянками релігійним організаціям московського патріархату на території громади", - зазначив він.

Земельні ділянки перебувають у комунальній власності. Йдеться про сім храмів громади:

  • Свято-Михайлівський собор (просп. Миру, 27)
  • Свято-Різдво-Богородичний храм (Старокостянтинівське шосе, 2)
  • Церква Віри, Надії, Любові та матері їх Софії (вул. Українська, 69-А)
  • Свято-Духівський храм (вул. Судилківська, 122)
  • парафія Святого великомученика Пантелеймона (вул. Валі Котика, 85-Д)
  • Свято-Михайлівський храм (село Жилинці)
  • Свято-Іоано-Богословський храм (село Пліщин)

Тепер релігійні громади мають звільнити зазначені земельні ділянки.

Також читайте: Діяльність УПЦ МП заборонено на території Хмельниччини, - облрада

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Ні куя собі кацапського сатанату в західних областях України.
показати весь коментар
06.04.2023 11:59
+6
на кожній ділянці повісити по одному батюшке.. для почину
показати весь коментар
06.04.2023 11:57
+4
А скільки ділянок ще залишилось у московських попів хтось знає ?
показати весь коментар
06.04.2023 11:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...звільнити або перейти в нормальну церкву....
показати весь коментар
06.04.2023 11:56 Відповісти
Не надо нам, в наших церквях тех чертей мацковских. Пусть валят к себе на болота и там изрыгают проклятия в своих службах...
показати весь коментар
06.04.2023 15:21 Відповісти
У меня предложение . Я знаю точно,что этот человек будет мстить по закону,что не мало важно и надеюсь наведёт наконец-то порядок и будет прислушиваться к людям и не закроется от народа. Давайте выберем президентом Гео Лероса, СН ваще сотрёт с ВР ,как будто их там и не було. Ну що, как смотрите на эту кандидатуру,давайте потолкуем?
показати весь коментар
06.04.2023 11:57 Відповісти
було б що добре, вам вірмен не вистачає при владі, у самих розуму нема?
Від лероса трохи відсунули корито, тепер став палким опозиціонером.
показати весь коментар
06.04.2023 12:36 Відповісти
на кожній ділянці повісити по одному батюшке.. для почину
показати весь коментар
06.04.2023 11:57 Відповісти
Ні куя собі кацапського сатанату в західних областях України.
показати весь коментар
06.04.2023 11:59 Відповісти
А скільки ділянок ще залишилось у московських попів хтось знає ?
показати весь коментар
06.04.2023 11:59 Відповісти
я так розумію Хмельниччина лідер в цій справі, а що ж столиця???
показати весь коментар
06.04.2023 12:10 Відповісти
Щось за центральні, південні і східні області нічого не чутно.
показати весь коментар
06.04.2023 12:36 Відповісти
Пішов процес очищення України від нехристів, від московських попів. Кремль б'ється в істериці. Україна дедалі більше наближається до Європи, до сім'ї братніх народів.
показати весь коментар
06.04.2023 12:36 Відповісти
У прямому етері з кацапськими попами на росії пропонують спалювати живцем українців. А ми ще рідну землю їм повинні давати
показати весь коментар
06.04.2023 12:55 Відповісти
Я з Шепетівки і наразі поки що тут і служу в ЗСУ по мобілізації більше року. Так от та церква що на Проспекті Миру, то гігантська церква. Її куполи видніються над девятиповерхівками. Громада давно проголосувала за перехід в ПЦУ і мер підтримав, але той ******** піп з прізвищем Мацола закрив церкву і так і бігає з тими ключами туди сюди. Його важко знайти. Треба двері сваркою відварювати.
показати весь коментар
06.04.2023 12:56 Відповісти
хера собі,
ціла мережа зомбувальних контор,

а держава хер ложила на це питання
показати весь коментар
06.04.2023 20:18 Відповісти
 
 