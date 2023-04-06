На складах в Києві було заблоковано 350 тонн гумдопомоги. Поліція передала частину її ЗСУ та Нацгвардії. ФОТО
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Гуманітарна допомога з Польщі, Великої Британії, Азербайджану та інших країн була заблокована на складах в Солом’янському районі Києва. Частина вантажів зіпсувалася. Поліцейські розблокували доступ та передали 200 тонн допомоги ЗСУ та Нацгвардії.
Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.
В лютому поліцейські почали розслідування щодо незаконного поводження з гуманітарною допомогою. Вони оглянули склади в Солом’янському районі й виявили там гуманітарні вантажі від різних країн-донорів. Частина допомоги вже зіпсувалася.
Нацполіція та Мінсоцполітики почали розподіляти допомогу за призначенням.
Державній спеціальній службі транспорту передали бронежилети, медичні ноші, пожежні рукави, а також продукти.
Грузинський національний легіон та медики Нацгвардії отримали ковдри, спальники, каремати, амуніцію, медичні засоби, продукти, засоби гігієни.
"Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до блокування доступу до вантажів, в результаті чого відбулося псування окремих продуктів гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Розслідування ведуть за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання гуманітарної допомоги) та ч. 1 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу. Можливе покарання - позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.
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Всі про все знають, накривають тільки тих, хто жадібний і не віддав шматок.
Президент створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком
КАТЕРИНА ТИЩЕНКО - ЧЕТВЕР, 3 БЕРЕЗНЯ 2022, 02:25
бо ця мразота хотіла все продати !!
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І ніхто не в курсі, чиє воно!
Хто відправляв, хто ввозив, хто розвантажував, хто охороняв...
"Грузинський національний легіон та медики Нацгвардії отримали ковдри, спальники"
А на фронті воює державна спеціальна служба транспорту, чи Грузинський легіон?
Усе порішали?