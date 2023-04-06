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Нацполіція (13920) гуманітарна допомога (728)

На складах в Києві було заблоковано 350 тонн гумдопомоги. Поліція передала частину її ЗСУ та Нацгвардії. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

гуманітарка

Гуманітарна допомога з Польщі, Великої Британії, Азербайджану та інших країн була заблокована на складах в Солом’янському районі Києва. Частина вантажів зіпсувалася. Поліцейські розблокували доступ та передали 200 тонн допомоги ЗСУ та Нацгвардії.

Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

В лютому поліцейські почали розслідування щодо незаконного поводження з гуманітарною допомогою. Вони оглянули склади в Солом’янському районі й виявили там гуманітарні вантажі від різних країн-донорів. Частина допомоги вже зіпсувалася.

Читайте: Махінації з гумдопомогою для ЗСУ: керівництво відомої мережі військових магазинів постане перед судом, - ДБР

На складах в Києві було заблоковано 350 тонн гумдопомоги. Поліція передала частину її ЗСУ та Нацгвардії 01

Нацполіція та Мінсоцполітики почали розподіляти допомогу за призначенням.

Державній спеціальній службі транспорту передали бронежилети, медичні ноші, пожежні рукави, а також продукти.

Грузинський національний легіон та медики Нацгвардії отримали ковдри, спальники, каремати, амуніцію, медичні засоби, продукти, засоби гігієни.

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"Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до блокування доступу до вантажів, в результаті чого відбулося псування окремих продуктів гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Розслідування ведуть за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання гуманітарної допомоги) та ч. 1 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу. Можливе покарання - позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

На складах в Києві було заблоковано 350 тонн гумдопомоги. Поліція передала частину її ЗСУ та Нацгвардії 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+41
Не заблокована,а спизжена,а от реалізувати не встигли .
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06.04.2023 12:04
+34
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327624/

Президент створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком

КАТЕРИНА ТИЩЕНКО - ЧЕТВЕР, 3 БЕРЕЗНЯ 2022, 02:25
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06.04.2023 12:02
+31
Тих хто це все заблокував , потрібно ловити і розстрілювати ,
бо ця мразота хотіла все продати !!
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06.04.2023 12:03
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яким чином заблокували?!
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06.04.2023 12:00 Відповісти
сама самозаблокировалась - закрылась изнутри.
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06.04.2023 12:02 Відповісти
отож...муть якась...заблокувати можна або фізично, або юридично...якщо мій товар заблокують фізично-здохнуть швидко...а юридично, то явно якась зелена хвойда домоглась...
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06.04.2023 12:07 Відповісти
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06.04.2023 13:07 Відповісти
просте запитання.Ти москаль?. чи просто дибіл.!
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06.04.2023 15:28 Відповісти
відповідає за заблоковання гуманітарної допомоги ,головний "зелений" відповідальний за гум ,допомогу- агент єрмак
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06.04.2023 13:41 Відповісти
точніше агент "козирь"
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06.04.2023 13:52 Відповісти
Такі ділки накопичують у себе на складах допомогу донорів типу для людей. А самі або планують продати або продають або просто нею не займаються. Горе-волонтери,за яких дуже соромно
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06.04.2023 12:16 Відповісти
Та продають. Як би нашим правоохоронцям було цікаво, то там за тиждень труханув по об'явах на ОЛХ та промі можна всю гуманітарку знайти. Супермаркети теж потрясти - повипадають ліві накладні.

Всі про все знають, накривають тільки тих, хто жадібний і не віддав шматок.
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06.04.2023 12:32 Відповісти
Певно тільки в Нацгвардію. Скоро Гвардія Наступу дозріє!
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06.04.2023 12:01 Відповісти
резнікова зразу в оборот... він яйцями прикривався
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06.04.2023 12:01 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327624/

Президент створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком

КАТЕРИНА ТИЩЕНКО - ЧЕТВЕР, 3 БЕРЕЗНЯ 2022, 02:25
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06.04.2023 12:02 Відповісти
а президент его назначит начальником штаба контрнаступления? а то успех прямо под вопросом.
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06.04.2023 12:04 Відповісти
А куди ж без нього,таке враження,що і сонечко кожного ранку не підіймається без його вказівок...
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06.04.2023 14:10 Відповісти
і чому ж Украïну не чекають в НАТО і ЄС?
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06.04.2023 12:02 Відповісти
потому что в Украине 73% есть.
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06.04.2023 12:10 Відповісти
Тих хто це все заблокував , потрібно ловити і розстрілювати ,
бо ця мразота хотіла все продати !!
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06.04.2023 12:03 Відповісти
"кто ж вырвет?? здесь все свои!" (с)
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06.04.2023 12:06 Відповісти
А чего их ловить? Они в ОПе сидят
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06.04.2023 12:11 Відповісти
Не заблокована,а спизжена,а от реалізувати не встигли .
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06.04.2023 12:04 Відповісти
Что- то мало верится,что в феврале заблокировали ,а в марте уже испортились продукты. Это как месяц срок хранения? Да?
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06.04.2023 12:05 Відповісти
*********, сер...
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06.04.2023 12:08 Відповісти
Вроде ********* могут хранится в течении полугода,как и гранаты.Хотя могу ошибаться.
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06.04.2023 12:11 Відповісти
Гранаты десятилетиями.
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06.04.2023 12:18 Відповісти
Я не про те,я про съедобные.Те, так да,а эти полгода не больше.
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06.04.2023 12:20 Відповісти
Півроку? А ви самі пробували таке робити? Не в холодильнику, а просто в приміщені? І як, смачно було? )))
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06.04.2023 12:38 Відповісти
Гранаты точно хранятся полгода в прохладном месте,потом уже начинают подгнивать. Насчёт ******** не знаю,но не месяц срок хранения и ещё в прохладную пору.
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06.04.2023 12:41 Відповісти
********* можно длительно хранить в сухом, прохладном помещении, но не с минусовой, а потом плюсовой температурой.
.
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06.04.2023 14:27 Відповісти
А вы попробуйте купить ********** и похранить их хоть 1 месяц.
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06.04.2023 12:28 Відповісти
добре якщо помилюся - заблокували митники та податкова? - ні?...
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06.04.2023 12:05 Відповісти
Сволота.
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06.04.2023 12:05 Відповісти
як це так, заборона на блокування діяла, але хто заблокував невідомо, і що настільки невідомо, що немає кого притягнути до відповідальності, я б почав з притягнення до відповідальності крайнього, хто блокував, але не може пояснити на підставі ким і коли ухваленого рішення
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06.04.2023 12:06 Відповісти
як продати державу задорого і заробити на розкраданні гуманітарки...
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06.04.2023 12:08 Відповісти
"Чєй туфля"?!(с)
І ніхто не в курсі, чиє воно!
Хто відправляв, хто ввозив, хто розвантажував, хто охороняв...
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06.04.2023 12:09 Відповісти
В Резнікова вже питали?
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06.04.2023 12:18 Відповісти
Часть испортилась и ее уже давно выкинули в пропасть.
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06.04.2023 12:19 Відповісти
..найти эту шайку диверсантов ...
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06.04.2023 12:20 Відповісти
"Державній спеціальній службі транспорту передали бронежилети "
"Грузинський національний легіон та медики Нацгвардії отримали ковдри, спальники"

А на фронті воює державна спеціальна служба транспорту, чи Грузинський легіон?
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06.04.2023 12:27 Відповісти
Служба транспорту це тил (автобати, дорожники, стройбати), є повідомлення що деякі підрозділи беруть участь в БД, є втрати. У тих що дальше від передової немає нічого, каски і броніки пішли на передній край, а грузинський легіон воює, того місяця зазнав великих втрат
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06.04.2023 12:57 Відповісти
Под суд виновных!
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06.04.2023 12:28 Відповісти
До речі, що там з крадіжками гуманітарки у Запорізькій ОДА?
Усе порішали?
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06.04.2023 12:32 Відповісти
Ще мабуть не встигли все награбоване реалізувати через торгівельні мережі. От коли розпродадуть, порахують "навар", поділяться з ким домовлялися, тоді вже й будуть приймати якесь рішення. Кому ордени/медалі, кому підвищення по службі, кому просто грошові премії...
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06.04.2023 13:13 Відповісти
Суки!Заставити їх зжерти все,що пропало і судити не треба,бо здохнуть і так після цього
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06.04.2023 13:07 Відповісти
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06.04.2023 13:20 Відповісти
Кірюша дерьмаковський не успів роспродати і с бався за кордон
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06.04.2023 13:27 Відповісти
А якщо добре подивитися на ті продукти що є там і порівняти у епіцентрі та інших магазинах .Чи випадково не знайдеться той самий товар. А паскуди Єрмак та його шайка котра сформувала гум центи у березні 2022року нехай паскудник відповідає вже . Так як ця криса не є офіційна особа керівника у президента а якесь так дирка від сраки офісу президента перевірити виконання та пртичетність його до цієї гуманітарки. Зафільмувати всі товари зробити експрес ревізію.
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06.04.2023 14:06 Відповісти
Поліцейські розблокували доступ та передали 200 тонн допомоги ЗСУ та Нацгвардії. А 150 тон куди поділося??? Чи це комісійні поліції? ))))))
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06.04.2023 15:31 Відповісти
миші за нічь з'їли
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06.04.2023 16:46 Відповісти
потвори
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06.04.2023 15:40 Відповісти
Таким гадам 5-7 лет во время войны мало.
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06.04.2023 17:50 Відповісти
Фу. Які бридкі істоти. Один говорить Що армії потріне якісне харчування, в той же час яйце по 17грн. за штуку з відкатом, картопля по 25 грн. А другого назначають головою штабу з кумунітарки і зникають тисячі тонн. Що ви суки подавилися.
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06.04.2023 18:23 Відповісти
 
 