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Новини За кордоном
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пропаганда (2565) Росія (47179) Сирія (1668) фейк (649)

Зареєстрована в Лондоні компанія Yala транслює російську пропаганду для арабських країн, - ВВС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

yala

Компанія Yala Group транслює російську дезінформацію арабською мовою на мільйонну аудиторію. Вона розповідала, що вбивства в Бучі - це фейк, Зеленський був п’яний під час відеозвернення, а українські солдати тікають з фронту.

Такого висновку дійшов відділ ВВС із боротьби з дезінформацією, повідомляє Цензор.НЕТ. Його журналісти протягом року досліджували найбільш популярні відео Yala News. І виявили, що всі ці відео - з контрольованих Кремлем або прокремлівських сайтів.

Читайте: Російська пропаганда - вірус, що давно живе в свідомості мільйонів. Щоб її перемогти, необхідно працювати всім світом, - засновник Інституту когнітивного моделювання Березенко

Yala News розповідала, що масові вбивства мирних мешканців у Бучі - це інсценування, що президент України Володимир Зеленський був п’яним під час відеозвернення до народу та що українські солдати тікають з фронту. На сторінці Yala News ці повідомлення з’являлися за кілька годин після публікації в російських пропагандистських виданнях.

Yala Group зареєстрована в центрі Лондона - за тією ж адресою, що й ще понад 65 тис. фірм. Реального офісу та штату в неї там нема. За геолокацією вдалося встановити, що фото співробітників та офісу Yala зроблені у передмісті столиці Сирії Дамаска.

Дивіться: Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова. ВIДЕО+ДОКУМЕНТИ

Директор компанії Yala - сирійський бізнесмен Ахмад Моемна, який живе в Дубаї. На питання про те, чи отримував він гроші від влади Росії чи Сирії, він відповів, що є "єдиним джерелом фінансів" та "ніхто не може на мене впливати".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
пітушня асадівська, унтерменші
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06.04.2023 12:35
+3
Гнати арабо-коцапів поганою метлою з цівілізованої країни!
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06.04.2023 12:40
+2
Цікаво, що творить і на Заході.

В цей час "дивна країна" Німеччина - Алексей Венедиктов и Максим Курников | Интервью BILD (https://www.youtube.com/watch?v=vJBQBdR1oqQ) "Гастролі" "Эхо\живой гвоздь" по Європі.

Тема розмови - все не так однозначно про ордер Львової-Бєлової та масове викрадення дітей...типа "журналістка" і демократія.

Пропаганда рашизму серед білого дня, Європа Берлін. Вже так понад року війни. Яка цікава роль Німеччнив цій війні...фантомні болі нацизму, найближча ідеологія до рашизму.

BBC? В них є розмова із "експертом" Шульман...знову "Эхо\живой гвоздь". Там вона вкидає тезу їхм під носом, що "ліберали" путлера не мають провини за війну. До "ліберальної тусовки" відносяться Альбац (скандальний візит в Україну...)

В США, таким ЗМІ путлера є RTVI. Звичайно, одні ті самі морди "ліберальної тусовки".

Картина маслом.
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06.04.2023 12:53
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пітушня асадівська, унтерменші
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06.04.2023 12:35 Відповісти
Гнати арабо-коцапів поганою метлою з цівілізованої країни!
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06.04.2023 12:40 Відповісти
Интересно: Сколько наших (украинских) сайтов на арабском языке, которые рассказывают правду об агрессии РФ?
"не на часi"?
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06.04.2023 12:49 Відповісти
Цікаво, що творить і на Заході.

В цей час "дивна країна" Німеччина - Алексей Венедиктов и Максим Курников | Интервью BILD (https://www.youtube.com/watch?v=vJBQBdR1oqQ) "Гастролі" "Эхо\живой гвоздь" по Європі.

Тема розмови - все не так однозначно про ордер Львової-Бєлової та масове викрадення дітей...типа "журналістка" і демократія.

Пропаганда рашизму серед білого дня, Європа Берлін. Вже так понад року війни. Яка цікава роль Німеччнив цій війні...фантомні болі нацизму, найближча ідеологія до рашизму.

BBC? В них є розмова із "експертом" Шульман...знову "Эхо\живой гвоздь". Там вона вкидає тезу їхм під носом, що "ліберали" путлера не мають провини за війну. До "ліберальної тусовки" відносяться Альбац (скандальний візит в Україну...)

В США, таким ЗМІ путлера є RTVI. Звичайно, одні ті самі морди "ліберальної тусовки".

Картина маслом.
показати весь коментар
06.04.2023 12:53 Відповісти
Не розумію арабів!(( Їм же віра не дозволяє спілкуватися з на пів-свинею на пів-собаками!!
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06.04.2023 13:59 Відповісти
Цілий рік знадобився, щоб розібратись, що Буча це не фейк..!? ВВС- ви ...., не можу підібрати слова, хто ви.
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06.04.2023 14:00 Відповісти
 
 