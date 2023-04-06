Зареєстрована в Лондоні компанія Yala транслює російську пропаганду для арабських країн, - ВВС

Компанія Yala Group транслює російську дезінформацію арабською мовою на мільйонну аудиторію. Вона розповідала, що вбивства в Бучі - це фейк, Зеленський був п’яний під час відеозвернення, а українські солдати тікають з фронту.

Такого висновку дійшов відділ ВВС із боротьби з дезінформацією, повідомляє Цензор.НЕТ. Його журналісти протягом року досліджували найбільш популярні відео Yala News. І виявили, що всі ці відео - з контрольованих Кремлем або прокремлівських сайтів.

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Yala News розповідала, що масові вбивства мирних мешканців у Бучі - це інсценування, що президент України Володимир Зеленський був п’яним під час відеозвернення до народу та що українські солдати тікають з фронту. На сторінці Yala News ці повідомлення з’являлися за кілька годин після публікації в російських пропагандистських виданнях.

Yala Group зареєстрована в центрі Лондона - за тією ж адресою, що й ще понад 65 тис. фірм. Реального офісу та штату в неї там нема. За геолокацією вдалося встановити, що фото співробітників та офісу Yala зроблені у передмісті столиці Сирії Дамаска.

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Директор компанії Yala - сирійський бізнесмен Ахмад Моемна, який живе в Дубаї. На питання про те, чи отримував він гроші від влади Росії чи Сирії, він відповів, що є "єдиним джерелом фінансів" та "ніхто не може на мене впливати".