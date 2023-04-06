Зареєстрована в Лондоні компанія Yala транслює російську пропаганду для арабських країн, - ВВС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Компанія Yala Group транслює російську дезінформацію арабською мовою на мільйонну аудиторію. Вона розповідала, що вбивства в Бучі - це фейк, Зеленський був п’яний під час відеозвернення, а українські солдати тікають з фронту.
Такого висновку дійшов відділ ВВС із боротьби з дезінформацією, повідомляє Цензор.НЕТ. Його журналісти протягом року досліджували найбільш популярні відео Yala News. І виявили, що всі ці відео - з контрольованих Кремлем або прокремлівських сайтів.
Yala News розповідала, що масові вбивства мирних мешканців у Бучі - це інсценування, що президент України Володимир Зеленський був п’яним під час відеозвернення до народу та що українські солдати тікають з фронту. На сторінці Yala News ці повідомлення з’являлися за кілька годин після публікації в російських пропагандистських виданнях.
Yala Group зареєстрована в центрі Лондона - за тією ж адресою, що й ще понад 65 тис. фірм. Реального офісу та штату в неї там нема. За геолокацією вдалося встановити, що фото співробітників та офісу Yala зроблені у передмісті столиці Сирії Дамаска.
Директор компанії Yala - сирійський бізнесмен Ахмад Моемна, який живе в Дубаї. На питання про те, чи отримував він гроші від влади Росії чи Сирії, він відповів, що є "єдиним джерелом фінансів" та "ніхто не може на мене впливати".
Будь ласка, зачекайте...
"не на часi"?
В цей час "дивна країна" Німеччина - Алексей Венедиктов и Максим Курников | Интервью BILD (https://www.youtube.com/watch?v=vJBQBdR1oqQ) "Гастролі" "Эхо\живой гвоздь" по Європі.
Тема розмови - все не так однозначно про ордер Львової-Бєлової та масове викрадення дітей...типа "журналістка" і демократія.
Пропаганда рашизму серед білого дня, Європа Берлін. Вже так понад року війни. Яка цікава роль Німеччнив цій війні...фантомні болі нацизму, найближча ідеологія до рашизму.
BBC? В них є розмова із "експертом" Шульман...знову "Эхо\живой гвоздь". Там вона вкидає тезу їхм під носом, що "ліберали" путлера не мають провини за війну. До "ліберальної тусовки" відносяться Альбац (скандальний візит в Україну...)
В США, таким ЗМІ путлера є RTVI. Звичайно, одні ті самі морди "ліберальної тусовки".
Картина маслом.