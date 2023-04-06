США високо оцінили навички українських пілотів, F-16 зможуть освоїти за скороченою програмою, - Повітряні сили
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США дали високу оцінку українським пілотам, які проходили тестування на навички та вміння для роботи на багатоцільових винищувачах.
Про це в ефірі телемарафону заявив командувач авіації ВПС України генерал Сергій Голубцов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми з великою надією вірили в те, що наші пілоти покажуть свій рівень, і це відбулося дійсно. Два пілоти успішно пройшли тестування в Сполучених Штатах. Оцінка надана досить висока і в кінці звіту (вказали. - Ред.), що для українських пілотів програма перенавчання на літак F-16 може бути скороченою. Значно скорочена в порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів", - сказав він.
Топ коментарі
+17 AbOriginal_UA
показати весь коментар06.04.2023 12:51
+9 Eugene Boyko 8ab5091e
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+9 ватникобой
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Кацапы - тупые и нам не ровня !!!
скоро у нас будуть F- ки