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США високо оцінили навички українських пілотів, F-16 зможуть освоїти за скороченою програмою, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

f16

США дали високу оцінку українським пілотам, які проходили тестування на навички та вміння для роботи на багатоцільових винищувачах.

Про це в ефірі телемарафону заявив командувач авіації ВПС України генерал Сергій Голубцов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з великою надією вірили в те, що наші пілоти покажуть свій рівень, і це відбулося дійсно. Два пілоти успішно пройшли тестування в Сполучених Штатах. Оцінка надана досить висока і в кінці звіту (вказали. - Ред.), що для українських пілотів програма перенавчання на літак F-16 може бути скороченою. Значно скорочена в порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів", - сказав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Нас до сих пор ровняют по кацапам !
Кацапы - тупые и нам не ровня !!!
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06.04.2023 12:51
+9
МОЛОДЦІ !!
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06.04.2023 12:46
+9
проблема американцев в том что они ранее имели дело с афганскими и иракскими военными, и прикидывают сроки отталкиваясь от своего предыдущего опыта. Но у нас кое как военВУЗы еще спроможни, и дают базу гораздо выше чем была у афганских пилотов
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06.04.2023 12:47
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МОЛОДЦІ !!
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06.04.2023 12:46 Відповісти
проблема американцев в том что они ранее имели дело с афганскими и иракскими военными, и прикидывают сроки отталкиваясь от своего предыдущего опыта. Но у нас кое как военВУЗы еще спроможни, и дают базу гораздо выше чем была у афганских пилотов
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06.04.2023 12:47 Відповісти
Нас до сих пор ровняют по кацапам !
Кацапы - тупые и нам не ровня !!!
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06.04.2023 12:51 Відповісти
Ахаха.Ты же унтерменшин.О каком уме идет речь хохол?
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06.04.2023 16:44 Відповісти
Ось і породистий мухосранський "єврей" обізвався ))
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07.04.2023 10:56 Відповісти
Я одного не розумію, чому кожен рік не можна було відправляти на навчання хоч би по 5 пілотів? Навіть плативши за це ? У нас би було вже достатньо пілотів для ф16 , а так ще будуть рік навчати. І це питання не стільки до зеленої фсбешної шобли, з ними і так все зрозуміло , а до інших очільників держави.
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06.04.2023 12:51 Відповісти
інші "очільники" щось робили крім красти??? Всі роки Незалежності просрали - і президенти-господарники, і президенти-патріоти. Крали, крали, руйнували - всі досягнення
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06.04.2023 12:55 Відповісти
А ЗАРАЗ НЕ КРАДУТЬ????!!!!!
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06.04.2023 13:04 Відповісти
я казав що не крадуть??? зараз просто вже ніхто не соромиться відкрито глузувати, як Рєзніков - мені мій президент так сказав.
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06.04.2023 13:19 Відповісти
А що, пілотів на Ф-16 готують у приватних льотних школах?
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06.04.2023 13:04 Відповісти
Ну вас же готують в падалЬяцьких школах за гроші. Так чому ти стверджуєш, що не можна було домовитись з якоюсь країною про підготовку пілотів?
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06.04.2023 15:26 Відповісти
Чи ти дурне, чи хворе? Мабуть і те і інше.
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06.04.2023 15:44 Відповісти
Якщо тобі тупа **** нема чого відповісти, то не ганьбись зеблан недороблений, а краще нічого не пиши п'ятирубльовка й@#ана.
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06.04.2023 17:41 Відповісти
Пішло на ***, прибацане.
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07.04.2023 09:47 Відповісти
смішний ти...навіть абстрагуючись від того факту факту що в українськрї влади інщі приіоритети, для того щоб відправляти, треба щоб їх готові були прийняти...чи ти чув щоб хтось наших пілотів запрошував?))
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06.04.2023 13:26 Відповісти
Запросили двох, щоб оцінити рівень підготовки. Результатом задоволені. Якщо зелена сволота не розтрубить на весь світ, ніхто й знати не буде, скільки пілотів набрали та коли вони зможуть вступити в бій....
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06.04.2023 13:46 Відповісти
Достаточно того, шо будет знать дерьмак.
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06.04.2023 15:24 Відповісти
Та да.... ***!!
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06.04.2023 15:34 Відповісти
Відправляли. До п'яти чоловік і відправляли. Я це почув з інтерв'ю відомого льотчика Джуса.
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06.04.2023 15:56 Відповісти
Захід не лише зброю надає, також гроші - за крайній тиждень - 2,7 млрд. МВФ + 1,8 млрд Канада. Чому не спробувати купити винищувачі, не витрачати кошти на тупе безмозгле проїдання бездарними бюджетниками? За такі гроші шведи і французи задумаються як мінімум.
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06.04.2023 12:52 Відповісти
Вони не дурні.Дають товарами,та зброєю,або для підтримки гривни,або конкретно цільові під наглядом
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06.04.2023 13:02 Відповісти
Бо винищувачі продає держава. Якби можна було купити - вже б купили.
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06.04.2023 13:05 Відповісти
Зеля ніколи не купує те, що можна отримати "нашару".
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06.04.2023 13:06 Відповісти
Льохкій такий натяк 🤭
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06.04.2023 12:56 Відповісти
Сподіваюсь, вони вже вчаться.
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06.04.2023 13:04 Відповісти
Я так розумію, якщо українські соколи вже оволодівають F -16, то домовленість про передачу цих літаків вже є. Скоро вони будуть нищити московитів!
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06.04.2023 13:16 Відповісти
Військових пілотів так а обслуговуючий персонал технік елекрик і ще ціла куча спеціалістів вчити потрібно вже зараз без них літак не полетить
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06.04.2023 13:24 Відповісти
не зря сьогодні Міги-31 К з бульбосрандії зліняли, сцикотно..
скоро у нас будуть F- ки
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06.04.2023 13:25 Відповісти
ми всі в нетерплячому очікуванні...
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06.04.2023 13:27 Відповісти
 
 