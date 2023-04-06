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Роті бригади Гвардії наступу "Червона калина" необхідні тепловізори, дрон та радіостанції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

степаненко

Наступальна рота з бригади "Червона калина" потребує тепловізори, дрон та радіостанції.

Про це у Facebook повідомив Юрій Степаненко, передає Цензор.НЕТ.

"З лютого йде формування та доукомплектація бригад "Гвардії наступу". Передбачається, що дані сили будуть задіяні в наступальних операціях при звільненні окупованих територій. ... Та, на жаль, ініціативності й зусиль тільки військових часто недостатньо. І по вирішенню частини питань участь волонтерів стає невід'ємною, а задіяність усіх сторін може давати максимальний результат", - зазначив він.

Так, Благодійний Фонд "Майбутнє молоді України" збирає кошти на допомогу роті з бригади "Червона Калина".

"Наш благодійний фонд вже передав один дрон та тепловізор, але цього наразі недостатньо. Наступальна рота ще потребує тактичних медичних засобів, станцій зв'язку Старлінк, тепловізорів, генераторів та радіостанцій, а також ще одного дрону для розвідки. Тому закликаємо долучатись та допомогти нам закрити питання з двома тепловізорами, дроном та радіостанціями!" - зазначив Степаненко.

Реквізити для допомоги: 

Банка Monobank

Реквізити рахунків БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "МАЙБУТНЄ МОЛОДІ УКРАЇНИ", ЄДРПОУ 44756846:

Рахунки БФ (гривня):

IBAN: UA923052990000026002016109598

Банк: АТ КБ "ПриватБанк"

Отримувач: БО ВБФ МАЙБУТНЄ МОЛОДІ УКРАЇНИ

ЄДРПОУ отримувача: 44756846

ПриватБанк:  4149609012680130

PayPal: [email protected] (EUR, USD).

Також дивіться: Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" передала медичні монітори прифронтовим лікарням Донеччини. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
Гарно сформували "Гвардію наступу". І це ж вони ще не наступали. Пи₴дець якийсь🤦
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06.04.2023 13:02
+28
На тєлємарафони є мільярди грошей у преZeдента, а на тепловізори для своєї піар гвардії - немає. Якийсь парадокс.
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06.04.2023 13:04
+24
І опять двадцять пять. Знову люди мають збирати. Нехай збирають ті хто організовував ці бригади.
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06.04.2023 13:02
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Гарно сформували "Гвардію наступу". І це ж вони ще не наступали. Пи₴дець якийсь🤦
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06.04.2023 13:02 Відповісти
В Києві на кожному углі реклама цієї гварді: і борди, і в метро, і на стовпах. На все це витрачено шалені кошти. Може замість реклами, краще б купляли зброю?
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06.04.2023 13:06 Відповісти
Судячи з усього в МВС вирішили що їхнє діло-набрати штат. А далі-покуй. Чергова гарна справа йде по-під х#й. Тому що комусь треба пара зайвих "мерседесів" на халяву.
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06.04.2023 13:12 Відповісти
А якщо мєнт - генерал-пам'ятник Нєбітов продасть свій (поставлений самому собі в Києві) пам'ятник на щось та й вистачить коштів.
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06.04.2023 13:25 Відповісти
Да, пздц как глупо выглядит. Типо мы готовы освобождать, но нужно скинуться на армейский нож, плащ палатку и тачанку.
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06.04.2023 13:40 Відповісти
а у мусорів є все...
вони стоять на трасах, гріють сраки в службових авто
гвардія підпорядкована МВС. якогось куя
в бюджеті МВС бабла докуя,
чи вни хочуть щоб народ озброїв гвардію, яко на виборах стане проти народу
а може це все що написано, треба на передовій????
чи вже наступаємо???
представник НАТО. сказав що після перемоги побачите що озброєння було придостатньо...
Де воно зараз?????
охороняє ОП з ВР????
так мені один військовий на передка, дорожчий всіх разом взятих ОП ВР і КАБМІНУ
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06.04.2023 13:47 Відповісти
І опять двадцять пять. Знову люди мають збирати. Нехай збирають ті хто організовував ці бригади.
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06.04.2023 13:02 Відповісти
ну це взагалі ****** новина через рік війни в новостворених передових підрозділах, *******
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06.04.2023 13:04 Відповісти
Та, на жаль, ініціативності й зусиль тільки військових часто недостатньо. Так хто був ініціатором "Гвардії наступу"???
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06.04.2023 13:04 Відповісти
Кажуть Татаров.
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06.04.2023 14:34 Відповісти
мабуть, правильно кажуть???
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06.04.2023 14:39 Відповісти
Пане , все , що створює ця влада -жахливе. Хоча в " Гвардії наступу " , є дуже патріотичні хлопці, які були в АТО , потім в ЗСУ , але їх мало.
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06.04.2023 14:46 Відповісти
можливо, основною ідеєю із таким рішенням, є намагання відтягнути щось біля 30 тисяч патріотів і захисників України від того,щоб вони не були,поки що ,задіяні в лавах ЗСУ???
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06.04.2023 14:53 Відповісти
Можливо . Кажуть, що влада створює кишенькову армію . Але , в "Гвардії " багато мотивованих , які на це не підуть , коли прийде час .
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06.04.2023 15:03 Відповісти
Сумнівно,бо самі вони туди не йшли і раніше,а військові їх досі не призвали,і самі нічого не пропонували.скоріше там тестами переберуть особовий склад і ментовський склад пригорнуть до себе,а інших кинуть в сраку
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07.04.2023 11:51 Відповісти
На тєлємарафони є мільярди грошей у преZeдента, а на тепловізори для своєї піар гвардії - немає. Якийсь парадокс.
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06.04.2023 13:04 Відповісти
Парадокс, чи п...с?
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06.04.2023 13:08 Відповісти
Панове, а ви нічого не плутаєте?
По радіо ж говорять, що бригади "Гвардії наступу" "високооснащені"?!
До того ж, Благодійний Фонд "Майбутнє молоді України" чомусь не гуглиться...
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06.04.2023 13:11 Відповісти
Є такий https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/44756846/
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06.04.2023 13:15 Відповісти
він є, але, як на мене, схожий на контору "Рога і копита", адже з вересня минулого року дані про діяльність відсутні...
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06.04.2023 13:51 Відповісти
наче ж писали що все є, все дають для наступу необхідне, потрібні лише мотивовані бійці. Я так розумію скоро буде як у феодальні часи - лицарі приходили на війну у своїх лаштунках, свій кінь і зброєносець. Але ж тоді була здобич і сюзерен справедливо ділився з військовою кастою
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06.04.2023 13:12 Відповісти
Ну ще ковдри, мед. матеріали і т.п. - куди не йшло. Але рації, тепловізори, дрони? Гроші на рекламу мусора знайшли, а на екіпірування немає? Піздєц якийсь...
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06.04.2023 13:13 Відповісти
Щось мені ця Гвардія наступу якась -стрьомна. Дуже схоже на ПВК Ваг Зе.
Хто ініціював її створення, хто фінансує і на яких законних підставах вона діє і отримає зброю та амуніцію від держави?
До речі неодноразово із різних джерел була інформація, що значна частина цієї гвардії це звільнені міліціонери під час реформи поліції що розпочалась 2014го року.
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06.04.2023 13:14 Відповісти
еще и хер попадешь туда,пару знакомых ходили,отшили,сказали что зрение плохое)))-1 туда я так понимаю даже прайдовый рембо с ******** не подошли бы)
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06.04.2023 13:18 Відповісти
дивно... а чи ходили??? у мене друга зразу забрали хоч він і в лінзах і з 3 групою... каже недобор страшний і сафарі з лунаськом-1 навіть перевели в склад Люті, бо людей нема
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06.04.2023 13:31 Відповісти
1.03, теж не пройшов ВЛК. Беруть далеко не всих, особливо лютує терапевт, дай Бог їй здоровя, до ВЛК проходять тестування (два блоки по 60 питань) на знання законів та логіку.
А от забезпечення обіцяли за вищим гатунком, чим власне й переманили з ТрО. Полк Сафарі з самого початку включили до Люті.
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06.04.2023 13:53 Відповісти
І сміх і гріх...в рекламі ж казали "оснащені"...Правильно Бутусов зазанчав- річ не в кількості, а в якості підрозділів...
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06.04.2023 13:18 Відповісти
Комментаторы унылые - не хотите помогать, не помогайте. Только потом не нойте.
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06.04.2023 13:19 Відповісти
What?
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06.04.2023 13:50 Відповісти
Так головмусор міністр МВС клименко на всіх ефірах мичав, що бригажи всім забезпечені!!!

Знову збрехали, лицемірні покидьки????
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06.04.2023 13:24 Відповісти
а можливо, хтось хоче "під шумок" руки погріти на, типу, постачанні...
Цей фонд зареестрований в вересні минулого року трбома громадянами з Вінниці. До реєстру неприбуткових організацій досі не внесений, дані про діяльність відсутні.
Можна було б зрозуміти, якби хтось, чий родич пішов у Гвардію, хотів допомогти і зареєстрував фонд, щоб збирати необхідне.
Але ж, в минулому році про Гвардію ні слова не було чути...
Хочу помилятись, але навколо таких фактів про бариг на війні повно.
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06.04.2023 13:59 Відповісти
Це якесь ******** --- іх шо хотіли випустити на передок глухими и сліпими .
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06.04.2023 13:27 Відповісти
Ніхто їх на передок не планував , вони після деокупції зачистку робити ,
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06.04.2023 14:32 Відповісти
Вони і так і так кажуть
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07.04.2023 11:56 Відповісти
Згадайте перші пояснення , про використовування "Гвірдії " Це загони поліції , які після деокупації будуть заходити в населені пункти, перевіряти документи , робити зачистку -- шукати орків .
"Вісім штурмових бригад "Гвардії наступу" почнуть використовувати, коли ЗСУ успішно виконають стратегічну оборонну операцію " ""Якщо ЗСУ затримуватимуться на кожному населеному пункті, то наступальний імпульс дуже швидко заклиниться. А це неприпустимо. Тому тоді, коли населений пункт буде оточений, туди входитимуть ці бригади з "Гвардії наступу", які проводитимуть зачистки. А в цей час підрозділи ЗСУ йтимуть далі звільняти території", - зазначив Романенко .
https://www.unian.ua/war/navishcho-v-ukrajini-stvoryuyut-gvardiyu-nastupu-chim-zaymatimutsya-shturmovi-brigadi-mvs-12132411.html
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07.04.2023 12:06 Відповісти
Я пам'ятаю.але для цього достатньо Тро із західних областей під керівництвом військових та поліцейських чиновників.створювати прямо військові підрозділи невідомо по суті для чого який сенс.тут або зачистку робити,або штурмувати разом із ЗСУ,а менти в житті так не ризикнуть
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07.04.2023 14:03 Відповісти
Ото ж .
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07.04.2023 14:20 Відповісти
Главное это говнопиар, крутая реклама на билбордах, стрелочки, а все остальное опять за счет волонтеров.
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06.04.2023 13:35 Відповісти
Деньги на оборону тырит "зеленая" банда . Так не проще ли расстрелять министра-мародера Резникова и передать все деньги на оборону и заодно вернуть обещанные оклады военнослужащим на фронте?
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06.04.2023 13:36 Відповісти
Пане , ви все правильно написали , але "Гвардія наступу " це не Резніков, і не ЗСУ , це МВС .
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06.04.2023 14:30 Відповісти
Вот тут подходит "какаразница", один другого стОят.
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06.04.2023 15:41 Відповісти
Чергове ******** від Зелених паскуд. Піару з тією гвардією роздули, наче черги стояли на службу і тут тобі нате, скиньтесь люди на амуніцію
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06.04.2023 13:38 Відповісти
prodajte geliki s OP i WR !!
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06.04.2023 13:40 Відповісти
Це вже лютий треш!!! Та ******** влада вже пустилася берега зовсім! Збирають ''Гваардію'' , а технічно забезпечувати її мають волонтери! Цю владу не матюкати треба, а газделити та виганяти копняками з владних кабінетів! Бо те що робиться це даже не саботаж , а відверта робота на ворога. Влада ЗЕ-вороги України!!!
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06.04.2023 13:40 Відповісти
То зверніться до завгоспа чи його лисого ставленика з МО , це його парафія.
Бо після скандалу з волонтерами, де вони замість чеків почали трусити брудною білізною, хто кому подарки робив на 23т чи 60т зібраними коштами, багато людей взяли тайм аут.
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06.04.2023 13:47 Відповісти
Тиць-******* - а що, хіба волонтери формували ту гвардію наступу? Бл@дь, на встановлення нових бордюрів та облаштування клумб, зокрема на Оболоні, грошей вистачає, а на тепловізори для гвардії наступу грошей нема? Нє, рєб'яткі, ідіть на#уй з такими ділами
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06.04.2023 13:48 Відповісти
А також є гроші на фонтан у Львові і на ремонт доріг,а люди збирають гроші на армію
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06.04.2023 22:44 Відповісти
Їхали-їхали, а біля самого берега вср*лися! (с)
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06.04.2023 13:55 Відповісти
А хто оце підписав? Неаже йому точно трьох біноклів не вистачає?
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06.04.2023 13:56 Відповісти
не зрозумів, а що там мвс? грошей немає на гвардію наступу?
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06.04.2023 14:20 Відповісти
Ноші , а не носілки ! Ми купляємо для ЗСУ , разом з хлопцями ЗСУ . ЗСУшники самі собі купляли і купляють + допомагають родини, друзі , і волонтери ЗСУ . Хлопці з Гвардії , створіть своїх волонтерів , і купляйте , як то зробили ми .
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06.04.2023 14:27 Відповісти
Що значить створіть волонтерів .волонтери допомогають всім хто потребує не залежно від місця служби чи гвардія другий сорт . А взагалі до гвардії наступу входять і зсу і національна гвардія і інші підрозділи. Не хочете допомогти не треба в окопах всі однакові. Можливо ви не в курсі що національна гвардія з перших днів війни виконує бойові завдання в самих гарячих місцях.
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06.04.2023 22:42 Відповісти
Пане Микола , українці допомогають ЗСУ . А "Гвардія Наступу " це МВС . Поліції українці допомагати не хочуть . От коли " Гвардію наступу " віддадуть офіційно в ЗСУ під командування Залужному , тоді українці будуть допомагати . І це не я придумала, це вся Україна про це говорить . Вийдіть з нірки, і спитайте самі .
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06.04.2023 23:13 Відповісти
А за нацгвардійців , і Альфу до речі , які підпорядковуються ЗСУ Залужному, ми знаємо . А от "Гвардія наступу " не ЗСУ на жаль .
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06.04.2023 23:15 Відповісти
Де виконує?окремі бійці та підрозділи -так,можливо.а більшість -на раз у полон,туди ж зброю,та об'єкти: чорнобильська та запорізька АЕС вам нічого не говорить ?
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07.04.2023 12:05 Відповісти
Є красива назва "штурмова бригада" .І шо? Я так розумію ,що це тільки початок звернень до волонтерів. Контрнаступ наближається?🤔
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06.04.2023 14:28 Відповісти
Створюють беркут 2.0 і ще за наш кошт придбати снарягу і потім будут гнобити народ..... Ще мусорам не донатили , супер.
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06.04.2023 14:32 Відповісти
Триндець. Підрозділи ще не були у боях, не втратили жодного дрона, тепловізора, радіостанції, а вже потрібна допомога волонтерів. Мова не про особовий склад, а саме про кампанійщину в організації.
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06.04.2023 15:10 Відповісти
Через пару недель будут на летнее обмундирование просить.
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06.04.2023 15:46 Відповісти
А ривольверты у них имеюца?
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06.04.2023 15:48 Відповісти
Нехай із з/ п скинуться! Як всі!
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06.04.2023 16:12 Відповісти
И это еще контрнаступление не начиналось, а уже нехватает всего....как обычно, все через джеппу...
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06.04.2023 17:33 Відповісти
Ещё *** им в жопу что бы голова не шаталась
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06.04.2023 18:20 Відповісти
Тим що зараз воюють виходить що не потрібне забезпечення, а ті які ще не воювали і не відомо коли будуть вже потребують.зберуть кошти куплять що треба і воно буде лежати замість того щоб приносити користь
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06.04.2023 22:24 Відповісти
Крадії ЗеЄрмаки створили гвардію наступу - Тому потрібно скинутися на тепловізори,дрони, радіостанції, бронежилети,каски, патрони,снайперські гвинтівки,приціли,танки, БТРи... і на зарплату
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07.04.2023 06:38 Відповісти
До чого тут військові у цих розрекламованих "бригад наступу" - якщо це акція від аваківської МВС.хіба в цих опричників немає грошей.чи красти у військовий час хоч яйця кілограмами,хоч несправними французькими вертольотами це святе,що об'єднує чиновників Міноборони та МВС?
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07.04.2023 11:46 Відповісти
 
 