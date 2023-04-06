Роті бригади Гвардії наступу "Червона калина" необхідні тепловізори, дрон та радіостанції
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Наступальна рота з бригади "Червона калина" потребує тепловізори, дрон та радіостанції.
Про це у Facebook повідомив Юрій Степаненко, передає Цензор.НЕТ.
"З лютого йде формування та доукомплектація бригад "Гвардії наступу". Передбачається, що дані сили будуть задіяні в наступальних операціях при звільненні окупованих територій. ... Та, на жаль, ініціативності й зусиль тільки військових часто недостатньо. І по вирішенню частини питань участь волонтерів стає невід'ємною, а задіяність усіх сторін може давати максимальний результат", - зазначив він.
Так, Благодійний Фонд "Майбутнє молоді України" збирає кошти на допомогу роті з бригади "Червона Калина".
"Наш благодійний фонд вже передав один дрон та тепловізор, але цього наразі недостатньо. Наступальна рота ще потребує тактичних медичних засобів, станцій зв'язку Старлінк, тепловізорів, генераторів та радіостанцій, а також ще одного дрону для розвідки. Тому закликаємо долучатись та допомогти нам закрити питання з двома тепловізорами, дроном та радіостанціями!" - зазначив Степаненко.
Реквізити для допомоги:
Реквізити рахунків БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "МАЙБУТНЄ МОЛОДІ УКРАЇНИ", ЄДРПОУ 44756846:
Рахунки БФ (гривня):
IBAN: UA923052990000026002016109598
Банк: АТ КБ "ПриватБанк"
Отримувач: БО ВБФ МАЙБУТНЄ МОЛОДІ УКРАЇНИ
ЄДРПОУ отримувача: 44756846
ПриватБанк: 4149609012680130
PayPal: [email protected] (EUR, USD).
Будь ласка, зачекайте...
вони стоять на трасах, гріють сраки в службових авто
гвардія підпорядкована МВС. якогось куя
в бюджеті МВС бабла докуя,
чи вни хочуть щоб народ озброїв гвардію, яко на виборах стане проти народу
а може це все що написано, треба на передовій????
чи вже наступаємо???
представник НАТО. сказав що після перемоги побачите що озброєння було придостатньо...
Де воно зараз?????
охороняє ОП з ВР????
так мені один військовий на передка, дорожчий всіх разом взятих ОП ВР і КАБМІНУ
По радіо ж говорять, що бригади "Гвардії наступу" "високооснащені"?!
До того ж, Благодійний Фонд "Майбутнє молоді України" чомусь не гуглиться...
ВагЗе.
Хто ініціював її створення, хто фінансує і на яких законних підставах вона діє і отримає зброю та амуніцію від держави?
До речі неодноразово із різних джерел була інформація, що значна частина цієї гвардії це звільнені міліціонери під час реформи поліції що розпочалась 2014го року.
А от забезпечення обіцяли за вищим гатунком, чим власне й переманили з ТрО. Полк Сафарі з самого початку включили до Люті.
Знову збрехали, лицемірні покидьки????
Цей фонд зареестрований в вересні минулого року трбома громадянами з Вінниці. До реєстру неприбуткових організацій досі не внесений, дані про діяльність відсутні.
Можна було б зрозуміти, якби хтось, чий родич пішов у Гвардію, хотів допомогти і зареєстрував фонд, щоб збирати необхідне.
Але ж, в минулому році про Гвардію ні слова не було чути...
Хочу помилятись, але навколо таких фактів про бариг на війні повно.
"Вісім штурмових бригад "Гвардії наступу" почнуть використовувати, коли ЗСУ успішно виконають стратегічну оборонну операцію " ""Якщо ЗСУ затримуватимуться на кожному населеному пункті, то наступальний імпульс дуже швидко заклиниться. А це неприпустимо. Тому тоді, коли населений пункт буде оточений, туди входитимуть ці бригади з "Гвардії наступу", які проводитимуть зачистки. А в цей час підрозділи ЗСУ йтимуть далі звільняти території", - зазначив Романенко .
https://www.unian.ua/war/navishcho-v-ukrajini-stvoryuyut-gvardiyu-nastupu-chim-zaymatimutsya-shturmovi-brigadi-mvs-12132411.html
Бо після скандалу з волонтерами, де вони замість чеків почали трусити брудною білізною, хто кому подарки робив на 23т чи 60т зібраними коштами, багато людей взяли тайм аут.