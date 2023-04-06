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У вкидах РФ щодо Бахмуту жодного разу не було інформації, яка б відповідала дійсності, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

У вкидах Росії щодо ситуації в Бахмуті жодного разу не проскочила інформація, яка б відповідала дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на Telegram заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

"Коли моніторю інфовкиди ворога по Бахмуту про те, що доповідає військове командування Президенту, хто які рішення прийняв, який план провалився, хто з генералів яку позицію по обороні Бахмута відстоює, то дуже тішить одне - витоку інформації в нас немає.

Жодного разу не проскочила інформація, яка б відповідала дійсності", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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06.04.2023 13:22 Відповісти
"Коли моніторю інфовкиди ворога по Бахмуту про те, що доповідає військове командування Президенту, хто які рішення прийняв, який план провалився, хто з генералів яку позицію по обороні Бахмута відстоює, то дуже тішить одне - витоку інформації в нас немає.- "сама мабуть не подумала, що ляпнула???
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06.04.2023 13:26 Відповісти
То есть она делает выводы по сплетням из интернета, есть утечка информации или нет? Она действительно такая... глупая? Или просто притворяется?
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06.04.2023 13:28 Відповісти
Яка феєрична ікспердка. Вчора найвеличніший у Польщі видав чергове ІПСО по Бахмуту, як би ти сказала. Чи це нижче рівня іксперда з телешоу слухати сонцесяйного?
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06.04.2023 13:33 Відповісти
Дура ты, Маляр! Карта дипстейт в 100 раз красноречивее любых "российских вбросов". Там кнопочка есть. "Календарь" называется.
Какой "министр", такие и "заместители". "Ермакоквартал" рулит ...
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06.04.2023 13:57 Відповісти
Тобто до міської адміністрації кацапи не дійшли?
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06.04.2023 14:00 Відповісти
 
 