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Брянськ (93) Росія (47179) диверсія (275)

У РФ заявили, що зупинили спробу прориву до Брянської області "української ДРГ" у складі 20 осіб

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

брянщина,брянськ,брянская,брянська

Губернатор Брянської області Росії заявив, що на територію РФ намагалася прорватись група українських диверсантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у Telegram губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз.

"Сьогодні прикордонним управлінням УФСБ Росії по Брянській області припинено спробу проникнення на територію Російської Федерації в районі села Случовськ Погарського району української ДРГ у кількості 20 осіб.

Підрозділами Збройних сил РФ спільно з підрозділами прикордонних військ противнику завдано вогневого ураження", - написав він.

Також читайте: У Брянській області РФ повідомили про атаку українського безпілотника на військкомат і будівлю поліції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
От Киева за три дня до не дали захватить Белгородскую обл. Хорошая тенденция
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06.04.2023 13:57
+8
Невеликі китайські дрг чисельністю від 10 до 20 тис. чоловік
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06.04.2023 13:35
+6
Дбл.бл..
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06.04.2023 13:35
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Дбл.бл..
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06.04.2023 13:35 Відповісти
Невеликі китайські дрг чисельністю від 10 до 20 тис. чоловік
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06.04.2023 13:35 Відповісти
Лучше бы этот богомаз шёл мешки ворочать.
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06.04.2023 13:35 Відповісти
DEBILY !
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06.04.2023 13:37 Відповісти
для вати треба показувати ворога
добре що хоч не з четирох сторон, як казав бацька
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06.04.2023 13:38 Відповісти
З 4-х сторін по 5 чоловік
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06.04.2023 13:41 Відповісти
Г.Х.Андерсен нервно в гробу переворачивается! И Геббельс...
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06.04.2023 13:48 Відповісти
От Киева за три дня до не дали захватить Белгородскую обл. Хорошая тенденция
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06.04.2023 13:57 Відповісти
Та частина Брянської області - це колишня Українська Стародубщина, окупована в 1918 і анексована в травні 1919 року. Колиска гетьманів і письменників
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06.04.2023 21:18 Відповісти
в результаті хєроічєской опєрациї було унічтожено 34 хаймерса, 26 лєопардов і 4 роя боєвих камаров
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06.04.2023 13:57 Відповісти
Голубів, а не хаймарсів))), Гусей й комарів))
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06.04.2023 14:00 Відповісти
А чого не полк?
Чи цілісінька "Армія"?
Верхи на драконах, співаючи "Батько наш Бандера" і перекусуючи находу рускогаварящіми младєнцами...
**************...
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06.04.2023 14:01 Відповісти
Казка для дебілів. І що ця дрг з 20 чоловік - брянську область хотіли захопити?
Певно, чмобіки хотіли з війни додому драпонуть, от їх і поклали. А пояснення якесь треба давати, от і придумали дрг.
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06.04.2023 14:27 Відповісти
Eta naverna čmobiki prorvaļi zagradotriad kadirkin tiktok vaiska.....🤔
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06.04.2023 15:06 Відповісти
Точно по мотивам фільму ,,а зори здесь тихие".фашистська дрг та героїчні кацапи.а от про збитий ,,фашистський" літак не повідомили,ганьба автору.недоработочка.не ті вже ,,політруки" .
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06.04.2023 17:16 Відповісти
 
 