Макрон - Сі Цзіньпіну: Розраховую, що ви повернете Росію до здорового глузду та за стіл переговорів

Президент Франції Емманюель Макрон перед початком переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном закликав китайського лідера вплинути на РФ та допомогти покласти край війні в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська агресія проти України завдала удару міжнародній стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на вас, що ви повернете Росію до здорового глузду і всіх за стіл переговорів", - сказав Макрон.

Французький лідер також попросив Сі тиснути на Росію, щоб вона дотримувалася міжнародних правил щодо нерозповсюдження ядерної зброї, і нагадав заяву Путіна про намір розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній з Україною Білорусі.

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