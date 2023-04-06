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Данілов про контрнаступ: Інформація закрита, нею володіють не більше 5 осіб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Громадяни побачать, коли почнеться контрнаступ ЗСУ, наразі ця інформаціє є закритою.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Президент сказав без деталей. Це дуже важлива річ. Я можу сказати, що на сьогодні людей, які володіють інформацією, де, коли, в який спосіб будуть розпочинатися ті чи інші дії на території нашої планети, знаходиться в дуже обмеженій кількості. Не більше 3-5 людей...І коли люди роблять ті чи інші заяви, то майте на увазі, що це не зовсім може відповідати дійсності", - наголосив він.

"Коли почнуться ті чи інші військові дії, ті чи інші військові операції – це інформація для дуже обмеженого кола осіб. Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували. Де, коли, в який час – це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі", - додав секретар РНБО.

За словами Данілова, у Росії "дуже хвилюються відносно подій, які будуть відбуватися надалі".

"Тому що ми свідомі того, що ці події будуть не на користь Російської Федерації. Ми розуміємо, що ми робимо, ми розуміємо, для чого ми робимо. Ми не розуміємо, для чого Російська Федерація вдерлася на нашу територію. Але, повірте, вони всі звідси відправляться у відповідний спосіб. Або добровільно покинуть наші території , або будуть туди відправлені у відповідний спосіб, той вантаж, який має назву "Вантаж "200" , - підсумував він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Якщо одна з п`яти осіб - це дЄрьмак, вважайте, русня знає все.
Було б добре мати два плани - один для показування дЄрьмаку, другий - для бойової роботи.
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06.04.2023 15:06
+19
ермак первый, второй зеленский, третий деркач, четвертый баканов, пятый кулинич
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06.04.2023 15:08
+19
Краще, що б план був тільки у Залужного,для всіх інших це повинно бути сюрпризом як для ворогів так і для наших ..........
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06.04.2023 15:12
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+ ермак шестой.
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06.04.2023 15:04 Відповісти
ермак первый, второй зеленский, третий деркач, четвертый баканов, пятый кулинич
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06.04.2023 15:08 Відповісти
Єрмак розробляв операцію, він же Манагер президента...
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06.04.2023 15:10 Відповісти
путин первьій .ермак второй.
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06.04.2023 15:16 Відповісти
А Татаров?
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06.04.2023 16:05 Відповісти
Данілов 3.14*донув на свою голову. Краще промовчав би.
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06.04.2023 15:19 Відповісти
так он как всегда в своём неповторимом стиле
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06.04.2023 16:56 Відповісти
шостий - ху*ло
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06.04.2023 16:08 Відповісти
нікуя...
моня, єрмак, резніков, данілов
питання, хто п"ятий нач МВС, СБУ чи ГУР
і головне,
Залужний з Шапталою в курсі, чи ні????
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06.04.2023 18:05 Відповісти
Якщо одна з п`яти осіб - це дЄрьмак, вважайте, русня знає все.
Було б добре мати два плани - один для показування дЄрьмаку, другий - для бойової роботи.
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06.04.2023 15:06 Відповісти
Краще, що б план був тільки у Залужного,для всіх інших це повинно бути сюрпризом як для ворогів так і для наших ..........
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06.04.2023 15:12 Відповісти
Поясн1ть,чому ви так впевненн1 в цьому?Просто не розум1ю,чим Вам так Ермак нагадив?
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06.04.2023 15:16 Відповісти
бо СВОЛОТА - УКРАНОфоб разом з партновим
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06.04.2023 16:11 Відповісти
Його тато ветеран російської розвідки. Близький до оточення путіна. Сам Єрмак був радником депутата регіонала Ельбруса Тадеєва. Роль Тадеєва в Раді була проганяти від трибуни політичних опонентів. Він чемпіон з боротьби і просто бив депутатів. Навіть на Кличка стрибав.
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06.04.2023 18:04 Відповісти
Чому ви ображаєте наш Генштаб такими припущеннями?
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06.04.2023 15:18 Відповісти
дЄрьмак вже і у складі Генштабу?
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06.04.2023 16:18 Відповісти
Почитайте статтю, подумайте.
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06.04.2023 16:21 Відповісти
Ну как бы от осинки не родятся апельсинки.
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07.04.2023 09:20 Відповісти
саме так партнери спілкуються з Залужним
є інфа для нього і окремо для ОП
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06.04.2023 18:06 Відповісти
понятно, ждем когда бильд будет рисовать
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06.04.2023 15:07 Відповісти
ага хутін, патрушев, ковальчук, тімченко і може пєсков і те тому що в той час вуса застрягли під час анілінгусу, під столом
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06.04.2023 15:08 Відповісти
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06.04.2023 15:08 Відповісти
Якщо про це знає д'єрмак-отже знає вся ''фсб'' кацапії
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06.04.2023 15:09 Відповісти
на жаль...додай ще партнова...
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06.04.2023 16:09 Відповісти
Якщо серед них є дєрьмаки-то все стане відоме ворогу...
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06.04.2023 15:09 Відповісти
Що знає свиня, то знають всі.
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06.04.2023 15:13 Відповісти
Вони на жаль про цю приказку не чули:
де знають двоє-там знає і свиня!
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06.04.2023 16:12 Відповісти
Що там казав групенфюрер Мюллер? Якщо знає двоє то знає й свиня? Те що готується контрнаступ знають всі Головне знати місце і час Небагато як для дивізії ''єрмаків''
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06.04.2023 15:16 Відповісти
яке це данілов дурне) вже всім розповіли -виходимо на кордон з кримим далі -переговори по спасіннюю пуйла.але не все так сталося як гадалося).
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06.04.2023 15:18 Відповісти
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06.04.2023 15:25 Відповісти
Закрита для українців і можливо західнихз партнерів, але не для кацапських кротів.
Тільки один Залужний там порядний, решта очі, вуха, руки *****.
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06.04.2023 15:27 Відповісти
Якщо ця інфа є в ОП то ця інформація є і в рашистів
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06.04.2023 15:37 Відповісти
Що знає кума, те знає півсела на теперішній лад звучить так - що знає Єрмак, те знає і Пуйло.
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06.04.2023 15:43 Відповісти
Лайфхак для тех, кто точно хочет знать, когда начнётся контрнаступление на юге.

Берёте силикатный кирпич, выходите на огород и ставите кирпич на меньший торец на землю. На верхний торец кладете дощечку, и ставите кого-то из домашних весом 70 кг на эту дощечку. День, когда кирпич перестанет погружаться в грунт с заметной для глаза скоростью, и будет ориентировочным днём начала контрнаступления.
* - давление на грунт меньшего торца силикатного кирпича плюс веса 70 кг, составит 0,9 кг на сантиметр квадратный.

не благодарите
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06.04.2023 15:47 Відповісти
О як ви хитро закрутили
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06.04.2023 15:55 Відповісти
а то! Целый аналитический отдел работал над методом.
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06.04.2023 15:56 Відповісти
Ага. А ви взяли і ось так все розкрили. І тепер в кремлі будуть знати точну дату. Хіба шо може цеглина в них буде неправильна....
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06.04.2023 16:00 Відповісти
я - человек подневольный. Поступил приказ обнародовать методику. В ГШ виднее.
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06.04.2023 16:04 Відповісти
может думают, что чмобы будут на кирпичах стоять, и их будет легче отстреливать.
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06.04.2023 16:06 Відповісти
Напевне ПТН-ПНХ за допомогою приручених шаманів буде й надалі викликати дощ, щоб відтягнути український контрнаступ!
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06.04.2023 16:16 Відповісти
шаманы отказываются ехать в зону боевых действий. Говорят - не хотим рисковать инструментами, переданными предками из глубины веков.
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06.04.2023 22:10 Відповісти
"почти все знатоки зарюгистрирувалыся уже во время войны"

Александр Поляков 0f7b3253

Реєстрація: 10 лютого 2023

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06.04.2023 15:53 Відповісти
Що цікаво, харківський наступ став несподіванкою для ворога. Але про це вже всі забули)
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06.04.2023 16:05 Відповісти
Так навіть для ОП! Залужний скривав від них цю правду, як і ті заходи що він проводив, в таємну готуючись до вторгнення..
Чи може вам про вагнергейт нагадати і хто признався в злитті спецоперації кацапам??
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06.04.2023 16:51 Відповісти
Наступу не буде ! Зеля придержується Оману !
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06.04.2023 15:49 Відповісти
Що знає Зєля - то знає і Єрмак.
Що знає Єрмак - знає і свиня (С) старе німецьке прислівʼя
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06.04.2023 15:52 Відповісти
Є надія,що Єрмаку і Зе зливають дезу
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06.04.2023 16:00 Відповісти
Якщо секрет знають більше двох-це вже не секрет
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06.04.2023 15:56 Відповісти
Я та Залужний - хто ще троє?
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06.04.2023 16:28 Відповісти
президент Украины Ермак....
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06.04.2023 18:27 Відповісти
Четверо з цих п'яти в Мацквє сидять, як я розумію.
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06.04.2023 19:49 Відповісти
Знають тільки 5 осіб. Ви впевнені?
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06.04.2023 23:04 Відповісти
 
 