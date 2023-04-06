Справа проти Трампа: Суддя та його родина скаржаться на погрози, - NBC News
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Суддя Хуан Мерчан, який головував на засіданні у справі Дональда Трампа, та його родина почали отримувати численні погрози.
Про це з посиланням на два джерела повідомляє NBC News, передає Цензор.НЕТ.
Офіційні особи кажуть, що суддя Хуан Мерчан отримав вже "десятки" погроз - щоправда, не уточнивши, чи це сталося після пред’явлення обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу.
Інше джерело повідомило, що окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг отримують погрози у формі дзвінків, а також електронних та паперових листів.
Зараз поліція Нью-Йорка забезпечує всім постраждалим співробітникам додаткову безпеку. А судові виконавці посилюють охорону судді та суду загалом.
Окрім того, за словами джерела, знайомого з цим питанням, інтернет-біографії співробітників офісу окружного прокурора Манхеттена нещодавно були видалені з веб-сайту прокуратури через тривожні публікації в соціальних мережах, включаючи платформу Truth Social Трампа.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Велике журі Мангеттену ухвалило висунути кримінальне обвинувачення Трампу через таємні грошові виплати порнозірці за мовчання під час виборчої кампанії 2016 року.
4 березня Трампу офіційно пред’явили звинувачення за 34 пунктами та заарештували. Він не визнав своєї провини за жодним обвинуваченням, після чого був звільнений з-під арешту та повернувся з Нью-Йорка до свого маєтку у Флориді. Наступне засідання суду в справі Трампа заплановане на 4 грудня 2024 року.
Будь ласка, зачекайте...
Красти, обманювати, вбивати.
Всі засоби виправдані для досягнення будь-якої цілі.
мамє Рімє тут абідна било...
Это как с Луценко - обвиняли, что премии на 8марта выписал женщинам и т.п.
Когда Трамп был президентом - то искали компромат на сына Байдена в Украине.
Теперь наоборот - только обвинения попроще.
Я не сторонник Трампа, но чтото в последнее время республиканская партия - кажется более адекватной чем демократическая.
При демократах - сдали ЯО, Крым, закрыли посольство США, началась война в 2014 и 2022.
Республиканцы предложили лендлиз, до НАЧАЛА войны, долго не подписывали, и теперь не хотят исолнять именно демократы.
Со стороны както все это странно...
Но страдает Украина.
Ведь если это знать заранее, и имея долю/акции производителей оружия - то это обогащение, может и законное, но явно с умыслом - дать заработать.
Выгода - понятна для США
Для Украины - выгода не понятна.
FT: США, Німеччина та Угорщина проти "дорожньої карти" вступу України в НАТО
https://www.pravda.com.ua/news/2023/04/6/7396796/
Ладно Угорщина, ладно Німеччина, но почему США?
можно подумать в ЕС нет политиков, которые подкуплены россией
Венгрия в ЕС и НАТО - но за россию
Турция в НАТО - но "юлит"
Финдляндию приняли в НАТО - нарушив все свои формальности, которые обычно делали раньше. Теперь общая граница с россией - и это риск по такой логике.
Хотя сделали правильно, что приняли.
2008 год, США при республиканцах были за план Украины в НАТО
2023 год, СЩА при демократах, против плана Украины в НАТО
А если "ошибка" случается 34 раза - то это системный уход от налогов.
Очень серьёзное преступление в США.
Нью-йоркські толерасти, мабуть.
тільки американський