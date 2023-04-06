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Справа проти Трампа: Суддя та його родина скаржаться на погрози, - NBC News

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трамп

Суддя Хуан Мерчан, який головував на засіданні у справі Дональда Трампа, та його родина почали отримувати численні погрози.

Про це з посиланням на два джерела повідомляє NBC News, передає Цензор.НЕТ.

Офіційні особи кажуть, що суддя Хуан Мерчан отримав вже "десятки" погроз - щоправда, не уточнивши, чи це сталося після пред’явлення обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу.

Інше джерело повідомило, що окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг отримують погрози у формі дзвінків, а також електронних та паперових листів.

Читайте: Трампа звільнили з-під арешту. Наступне засідання - в грудні

Зараз поліція Нью-Йорка забезпечує всім постраждалим співробітникам додаткову безпеку. А судові виконавці посилюють охорону судді та суду загалом.

Окрім того, за словами джерела, знайомого з цим питанням, інтернет-біографії співробітників офісу окружного прокурора Манхеттена нещодавно були видалені з веб-сайту прокуратури через тривожні публікації в соціальних мережах, включаючи платформу Truth Social Трампа.

Також читайте: Обвинувачення проти Трампа: він підкупив швейцара, модель Playboy та порнозірку

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Велике журі Мангеттену ухвалило висунути кримінальне обвинувачення Трампу через таємні грошові виплати порнозірці за мовчання під час виборчої кампанії 2016 року.

4 березня Трампу офіційно пред’явили звинувачення за 34 пунктами та заарештували. Він не визнав своєї провини за жодним обвинуваченням, після чого був звільнений з-під арешту та повернувся з Нью-Йорка до свого маєтку у Флориді. Наступне засідання суду в справі Трампа заплановане на 4 грудня 2024 року.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Чудово заривається Трамп. Ой не зря розпочали проти нього справу. Порнозірка лише поклала початок, а далі Трамп своїми ж руками викопає собі величезну яму і ще й російські спецслужби чудово допоможуть у цьому. Тільки зачепи цих двох хворих покидьків - Трампа та ху#ла та вони по трупах підуть навіть у США, але там правосуддя - це найвища цінність у суспільстві і за посягання на нього їх просто уроють. Розкрутять, затравлять і підставлять Трампа на сотні років ув'язнення тільки так.
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06.04.2023 15:38
+10
табах уже даже рептилоидов разоблачил. что там байден
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06.04.2023 15:38
+8
Русизм - це не ідеологія, а спосіб життя.
Красти, обманювати, вбивати.
Всі засоби виправдані для досягнення будь-якої цілі.
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06.04.2023 15:37
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Байден что ты делаешь? Табах тебя уже разоблачил!
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06.04.2023 15:30 Відповісти
табах уже даже рептилоидов разоблачил. что там байден
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06.04.2023 15:38 Відповісти
Ты, значит за социал-демократов. Красный флаг тебе в руки.
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06.04.2023 16:48 Відповісти
ппц, руснявьій почерк в США...
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06.04.2023 15:34 Відповісти
***** АМЕРИКАНСКО РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ТРАМПУШНОЕ БЭ Б**ЯДУН И ВЫБ**ЯДОК а такое впечатление что его зачали где то в Мухосранске и рос он вместе с ****** Питерской Гопоты кооператива Озеро... Американцы мать вашу ***оцы вы кого вырастили то в Амэрыкэ??!Ё мое!!
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06.04.2023 15:37 Відповісти
дивно, погрози суддям та їх родинам - це не те, на що закриває очі правоохоронна система США..., може це, звичайно походить від прихильників Трампа, серед яких багато громадян несповна розуму...
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06.04.2023 15:37 Відповісти
Русизм - це не ідеологія, а спосіб життя.
Красти, обманювати, вбивати.
Всі засоби виправдані для досягнення будь-якої цілі.
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06.04.2023 15:37 Відповісти
Чудово заривається Трамп. Ой не зря розпочали проти нього справу. Порнозірка лише поклала початок, а далі Трамп своїми ж руками викопає собі величезну яму і ще й російські спецслужби чудово допоможуть у цьому. Тільки зачепи цих двох хворих покидьків - Трампа та ху#ла та вони по трупах підуть навіть у США, але там правосуддя - це найвища цінність у суспільстві і за посягання на нього їх просто уроють. Розкрутять, затравлять і підставлять Трампа на сотні років ув'язнення тільки так.
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06.04.2023 15:38 Відповісти
Так у рудого додіка вже 130 років ув'язнення майже є. Хоча він може ще додати собі коханому кілька десятків років, щоб увійти в історію, як саме ганебне та нікчемне чмо, яке змогло дорватися до Білого дому та випорожнитися там в овальному кабінеті.
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06.04.2023 15:48 Відповісти
Серед прихильників Трампакса багато неадекватів, починаючи з шизофренічки грін та закінчуючи трампістами на Цензорі. Все це хворі істоти, які працюють на *****, хто свідомо, а хто через хворобу у голові. Тому погрози будуть, якщо рудий додік не побоявся вперше в історії США захопити владу через Капітолій за допомогою своїх ручних клованів, то він взагалі безбашений.
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06.04.2023 15:55 Відповісти
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06.04.2023 16:06 Відповісти
Так і є! Проговорився. Побачите, що зелені будуть творити перед виборами, якщо їх до того не винесуть з банкової. Вони вже так вгрузли в злочинах, що на 10 пожиттєвих вистачить.
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06.04.2023 16:31 Відповісти
вован, а как же Бєня? чи в тебе два наставніка - Бєня і Трамп??
мамє Рімє тут абідна било...
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06.04.2023 16:49 Відповісти
ми дивуємось як клоун зумів стати президентом --- а як такии рептилоід став президентом в цитаделі демократіі .
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06.04.2023 16:07 Відповісти
Там не все так однозначно, то что предъвили - вообще ни о чем, мол записал расходы не под той статьей... Обычная ошибка - когда ничего серъезного найти не могут.

Это как с Луценко - обвиняли, что премии на 8марта выписал женщинам и т.п.

Когда Трамп был президентом - то искали компромат на сына Байдена в Украине.

Теперь наоборот - только обвинения попроще.

Я не сторонник Трампа, но чтото в последнее время республиканская партия - кажется более адекватной чем демократическая.

При демократах - сдали ЯО, Крым, закрыли посольство США, началась война в 2014 и 2022.

Республиканцы предложили лендлиз, до НАЧАЛА войны, долго не подписывали, и теперь не хотят исолнять именно демократы.

Со стороны както все это странно...

Но страдает Украина.
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06.04.2023 16:19 Відповісти
***** виписали ордер не за Бучу і Маріуполь, а за одного маленького хлопчика.
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06.04.2023 16:28 Відповісти
Как бы позже не выписали ордер, что вместо лендлиза, выделили транши, в которые включили помощь избирателям США, часть пустили на изготовление оружия, вместо передачи готового оружия из запасов.

Ведь если это знать заранее, и имея долю/акции производителей оружия - то это обогащение, может и законное, но явно с умыслом - дать заработать.
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06.04.2023 16:36 Відповісти
Логически пока не понять, почему заказ производства оружия которое будет готово через 1-2 года, более выгоден чем передать готовое согласно лендлиза, которое устаревает на складах.

Выгода - понятна для США

Для Украины - выгода не понятна.
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06.04.2023 16:39 Відповісти
Ваш допис - фсбешна методичка.
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06.04.2023 17:16 Відповісти
Новая методичка

FT: США, Німеччина та Угорщина проти "дорожньої карти" вступу України в НАТО

https://www.pravda.com.ua/news/2023/04/6/7396796/

Ладно Угорщина, ладно Німеччина, но почему США?
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06.04.2023 21:53 Відповісти
Допоки в ОПі буде засідати кремлівська кротівня нам НАТО не бачити. Так що в даному випадку методичка ні до чого, і ви про це прекрасно знаєте, так що не вмикайте "дурачка".
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07.04.2023 01:16 Відповісти
это просто очередная отмазка - "почему нет"

можно подумать в ЕС нет политиков, которые подкуплены россией

Венгрия в ЕС и НАТО - но за россию

Турция в НАТО - но "юлит"

Финдляндию приняли в НАТО - нарушив все свои формальности, которые обычно делали раньше. Теперь общая граница с россией - и это риск по такой логике.

Хотя сделали правильно, что приняли.

2008 год, США при республиканцах были за план Украины в НАТО

2023 год, СЩА при демократах, против плана Украины в НАТО
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07.04.2023 01:38 Відповісти
Обычная ошибка случается 1 - 2 раза.
А если "ошибка" случается 34 раза - то это системный уход от налогов.
Очень серьёзное преступление в США.
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06.04.2023 18:42 Відповісти
Самі почали політичні переслідування, а тепер дивуються що прилітає від маргіналів з іншого боку.
Нью-йоркські толерасти, мабуть.
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06.04.2023 16:46 Відповісти
А які перці допомагали Трампу - Х...... Платонич із своїми кіберами, Дерьмак з Гнусавим підвязались і шо ? А як завжди. Тільки оскандалились, А Трампа взяли за цугундер просто - в нього ї......ний інстинкт всьому голова.
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06.04.2023 17:21 Відповісти
24го декабря 2024го!!!это чё ваще за безпридел?фу дыбилы!
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06.04.2023 18:19 Відповісти
Сил та терпіння усім суддям та прокурорам, трампа на нари!
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06.04.2023 18:44 Відповісти
Рудого в буцигарню.
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06.04.2023 19:20 Відповісти
це ж той самий завгар яник
тільки американський
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06.04.2023 20:07 Відповісти
 
 