Терміни постачання ядерної зброї до Білорусі визначають Путін та Лукашенко, - держсекретар ради безпеки РБ Вольфович
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Коли в Білорусь привезуть ядерну зброю з Росії вирішуватимуть Володимир Путін та Олександр Лукашенко.
Про це в коментарі "Белті" заявив держсекретар ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли ухвалять рішення наші керівники - верховний головнокомандувач Російської Федерації та головнокомандувач Збройних Сил Білорусі. Рішення за ними", - зазначив Вольфович.
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