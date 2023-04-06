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Терміни постачання ядерної зброї до Білорусі визначають Путін та Лукашенко, - держсекретар ради безпеки РБ Вольфович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,зброя,ядерна

Коли в Білорусь привезуть ядерну зброю з Росії вирішуватимуть Володимир Путін та Олександр Лукашенко.

Про це в коментарі "Белті" заявив держсекретар ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ухвалять рішення наші керівники - верховний головнокомандувач Російської Федерації та головнокомандувач Збройних Сил Білорусі. Рішення за ними", -  зазначив Вольфович.

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Автор: Марина Макєєва
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Лукашенку поки дозволено самому вирішувати коли в сортир сходити. І то не точно.
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06.04.2023 15:39 Відповісти
вольфович - это реинкарнация вольфовича?
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06.04.2023 15:59 Відповісти
бульбофюреру дозволено заткнути іпало
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06.04.2023 16:20 Відповісти
А я думал тетя Маша из соседнего подьезда.
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06.04.2023 16:42 Відповісти
 
 