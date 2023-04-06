Китай згоден з тим, що ядерну зброю треба "виключити з українського конфлікту", - Макрон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон обговорив зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном війну Росії проти України. Вони обидва вважають, що ядерну зброю треба "виключити" з цього конфлікту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Guardian.
На спільній пресконференції з Сі Макрон заявив, що надійна архітектура безпеки у Європі неможлива, доки частина України окупована. Офіс президента Франції описав зустріч двох лідерів, як "дружню та конструктивну".
Голова КНР, зі свого боку, заявив, що Китай хоче уникнути "ескалації в Україні", та закликав до якнайшвидшого початку мирних переговорів "задля врегулювання кризи в Україні".
Нагадаємо, Макрон під час переговорів також висловив сподівання, що Сі Цзіньпіну вдасться вплинути на Росію та повернути її за стіл переговорів.
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- а кто в списке?
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- ту тогда я тебя вычеркиваю
"ескалації в Україні" - бачите як ми не доопрацьовуємо? Колоніальна війна. Ескалації в чечні...
"задля врегулювання кризи в Україні" - бачите яке хибне сприйняття? Який шкідливий наратив. Яке катастрофічне не доопрацювання... Вони стверджують що криза не в рф. Що ця криза спричинена не тим що там на троні рф урод сидить, який почав війнушку мотивовану росіянами хворими фашизмом. А криза того що Україна! Того що фашисти армії рф застрягли в Україні.
Причина? Недостатньо демонстрації сили Україною. Україна має воювати в москві та вбивати всіх росіян мільйонами щоб це була російська криза влади та хвороби фашизмом росіян, яка спровокувала українців карати уродів, а не просто колоніальна війна імперії рф в її провінції.