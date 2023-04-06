Китай згоден з тим, що ядерну зброю треба "виключити з українського конфлікту", - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон обговорив зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном війну Росії проти України. Вони обидва вважають, що ядерну зброю треба "виключити" з цього конфлікту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Guardian.

На спільній пресконференції з Сі Макрон заявив, що надійна архітектура безпеки у Європі неможлива, доки частина України окупована. Офіс президента Франції описав зустріч двох лідерів, як "дружню та конструктивну".

Голова КНР, зі свого боку, заявив, що Китай хоче уникнути "ескалації в Україні", та закликав до якнайшвидшого початку мирних переговорів "задля врегулювання кризи в Україні".

Нагадаємо, Макрон під час переговорів також висловив сподівання, що Сі Цзіньпіну вдасться вплинути на Росію та повернути її за стіл переговорів.

Також читайте: Макрон: Кожен, хто підтримує РФ, є її співучасником