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Новини За кордономВійна в Україні
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Китай згоден з тим, що ядерну зброю треба "виключити з українського конфлікту", - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон обговорив зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном війну Росії проти України. Вони обидва вважають, що ядерну зброю треба "виключити" з цього конфлікту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Guardian.

На спільній пресконференції з Сі Макрон заявив, що надійна архітектура безпеки у Європі неможлива, доки частина України окупована. Офіс президента Франції описав зустріч двох лідерів, як "дружню та конструктивну".

Голова КНР, зі свого боку, заявив, що Китай хоче уникнути "ескалації в Україні", та закликав до якнайшвидшого початку мирних переговорів "задля врегулювання кризи в Україні".

Нагадаємо, Макрон під час переговорів також висловив сподівання, що Сі Цзіньпіну вдасться вплинути на Росію та повернути її за стіл переговорів. 

Також читайте: Макрон: Кожен, хто підтримує РФ, є її співучасником
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Топ коментарі
+9
китай завжди готовий сказати те, що потрібно, а робити буде те, що захоче
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06.04.2023 15:47
+4
Ей! Конфлікт цей є російським, а не українським. Причина конфлікту рф, а не Україна.

"ескалації в Україні" - бачите як ми не доопрацьовуємо? Колоніальна війна. Ескалації в чечні...

"задля врегулювання кризи в Україні" - бачите яке хибне сприйняття? Який шкідливий наратив. Яке катастрофічне не доопрацювання... Вони стверджують що криза не в рф. Що ця криза спричинена не тим що там на троні рф урод сидить, який почав війнушку мотивовану росіянами хворими фашизмом. А криза того що Україна! Того що фашисти армії рф застрягли в Україні.

Причина? Недостатньо демонстрації сили Україною. Україна має воювати в москві та вбивати всіх росіян мільйонами щоб це була російська криза влади та хвороби фашизмом росіян, яка спровокувала українців карати уродів, а не просто колоніальна війна імперії рф в її провінції.
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06.04.2023 15:54
+2
Цей бюст підготували для подарунка *****?
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06.04.2023 16:35
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06.04.2023 15:42 Відповісти
- ты в групповом сексе участвуешь?
- а кто в списке?
- я, ты и твоя жена
- ты чего? конечно - против
- ту тогда я тебя вычеркиваю
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06.04.2023 16:15 Відповісти
Цей бюст підготували для подарунка *****?
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06.04.2023 16:35 Відповісти
Саме так )
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06.04.2023 19:22 Відповісти
ЕмманюЄлю,,,а з чим ще згоден диктатор??,),
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06.04.2023 15:44 Відповісти
китай завжди готовий сказати те, що потрібно, а робити буде те, що захоче
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06.04.2023 15:47 Відповісти
Ей! Конфлікт цей є російським, а не українським. Причина конфлікту рф, а не Україна.

"ескалації в Україні" - бачите як ми не доопрацьовуємо? Колоніальна війна. Ескалації в чечні...

"задля врегулювання кризи в Україні" - бачите яке хибне сприйняття? Який шкідливий наратив. Яке катастрофічне не доопрацювання... Вони стверджують що криза не в рф. Що ця криза спричинена не тим що там на троні рф урод сидить, який почав війнушку мотивовану росіянами хворими фашизмом. А криза того що Україна! Того що фашисти армії рф застрягли в Україні.

Причина? Недостатньо демонстрації сили Україною. Україна має воювати в москві та вбивати всіх росіян мільйонами щоб це була російська криза влади та хвороби фашизмом росіян, яка спровокувала українців карати уродів, а не просто колоніальна війна імперії рф в її провінції.
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06.04.2023 15:54 Відповісти
путін буде вирішувати, що включати, а що виключати! Чхати він хотів на політиків без яєць)
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06.04.2023 15:59 Відповісти
І все, на що це жабьяча істота домовилися? Я е...ав цього Макрона в рот...
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06.04.2023 16:00 Відповісти
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06.04.2023 16:17 Відповісти
китай ,жабоїди ,англосакси,американці, мають бути згідні з тим,що Україні негайно потрібно повернути ЯЗ,або по нинішньому курсу долара віддати вартість української ЯЗ,при її ліквідації і підписанні Будапештської брехливої "липи" "туфти" "брехні" "куйні""фальші" "гешефту" "торгу" і т.д .як не назвати буде все одно правильно
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06.04.2023 16:32 Відповісти
Криза в голові у сі,а не в Україні.
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06.04.2023 16:36 Відповісти
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06.04.2023 16:39 Відповісти
китайцям треба зрозуміти, що "конфлікт" це коли путін почав цілувати дупу Сі, а той хотів щоб він вилизував, а в Україні йде ВІЙНА, оккупаційна, геноцидна
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07.04.2023 09:26 Відповісти
 
 