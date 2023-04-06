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Оператор РЕБ ЗС РФ про боротьбу з дронами ЗСУ під Вугледаром: "Варто збити один, як інші вилітають бити тобі #бучку"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

Російські загарбники скаржаться на неможливість протидіяти українським дронам під Вугледаром.

Про це у Telegram пише оператор РЕБ армії РФ з позивним "Кокс", передає Цензор.НЕТ.

Він розповідає, що його залучили до боротьби з дронами у Вугледарі.

"Виходимо вночі на позицію, підходимо до неї. Що ми чуємо? Свист #бучого снаряда. Що ми робимо? #бало в землю, як страуси. Чи працювали ми з дронобійкою? Ні. Загалом пішли назад", - розповів він.

Окупант каже, що оптимальна дистанція для роботи змусила їх вибирати позицію прямо на очах ЗСУ.

"Інші позиції не підходять із різних причин. Більше того весь цей час в небі зграї літаючих виродків, які за всім цим спостерігають, різних моделей.

Думаєте щось змінилося вночі? Вдавалося більше вести спостереження за тим, що відбувається у небі. З того, що можу виділити:

- деякі дрони прошиті на інших діапазонах;
- налагоджено схему заміни дронів з порожнім та повним зарядом батереї;
- швидкість виявлення та подальше ураження вражає", - зазначає окупант.

Він розповів, що кожен його вихід супроводжувався мінометним обстрілом з боку ЗСУ.

У висновку він заявив, що необхідні більш серйозні засоби радіоелектронного придушення БПЛА, а вузьконаправлені промені дронобойок марні.

"Варто накрити одного птаха, як інші вилітають бити тобі #бучку, причому працюють вони в різних діапазонах, а деякі за програмою літають", - додав загарбник.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Сидить дома, біля жинки, нехай вона тебе #бучку робить.
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06.04.2023 15:50
+12
"С уходом "хахлов" наша армия очень много потеряла в интеллектуальном и профессиональном уровне" (слова колишнього однокурсника - начальника управління кадрів ВПС одного з округів ЗС РФ у 2008 році - після грандіозної п"янки)
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06.04.2023 15:55
+11
это только начало. К лету FPV за*бут кацапов на передке до круглосуточной диареи.
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06.04.2023 15:52
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Сидить дома, біля жинки, нехай вона тебе #бучку робить.
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06.04.2023 15:50 Відповісти
вид жынкы и пишов
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06.04.2023 16:35 Відповісти
Фейк...
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06.04.2023 15:51 Відповісти
Це тобі, мурло, не мирняк кошмарити.
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06.04.2023 15:51 Відповісти
это только начало. К лету FPV за*бут кацапов на передке до круглосуточной диареи.
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06.04.2023 15:52 Відповісти
МАДЯР🇺🇦 СМЕРТЬ ХРОБАКАМ!
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06.04.2023 18:16 Відповісти
Чому він досі живий, якщо постійно бігає під нашими дронами?
Щось недопрацьовують наші хлопці .
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06.04.2023 15:53 Відповісти
А ви їм мін для мінометів підкиньте, тоді допрацюють.
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06.04.2023 16:23 Відповісти
а деякі за програмою літають

гарний хід)) і похрену їм на твою глушилку)) нарізає маршрут, фіксує та скидає в штаб))
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06.04.2023 15:55 Відповісти
Не зовсім так - просто при глушінні сигналу дрон не падає, а повертається за програмою назад, або кудись повертається, де ловить знову сигнал від оператора.
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06.04.2023 16:04 Відповісти
"С уходом "хахлов" наша армия очень много потеряла в интеллектуальном и профессиональном уровне" (слова колишнього однокурсника - начальника управління кадрів ВПС одного з округів ЗС РФ у 2008 році - після грандіозної п"янки)
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06.04.2023 15:55 Відповісти
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06.04.2023 16:13 Відповісти
Кацап народжений, щоб його їпли навіть ліниві. Останніми століттями кацам вдавалося уникати свого призначення за рахунок окупації українців, але наразі ЗСУ шаленими темпами виправляють цю помилку.
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06.04.2023 16:27 Відповісти
Бедолаги какие. Выводы никакие не сделать?
Как говорится, мыши кололись и плакали, но продолжали жрать кактус. 😀
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06.04.2023 16:45 Відповісти
"#бало в землю" саме воно. Так живіть, гниди, так і здохніть.
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06.04.2023 18:00 Відповісти
 
 