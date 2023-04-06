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На окупованих територіях загарбники планують організувати "волонтерські рухи", - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники створюють мережу "волонтерських рухів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Проте "волонтери" в цьому випадку, термін відносний, адже за це молоді заробітчани з РФ отримують гроші від "Росмолоді" - федеральної структури, яка відповідає за фінансування молодіжних кремлівських проєктів. Також росіяни активно видають гранти на "волонтерство" у тимчасово захоплених землях", - йдеться в повідомленні. 

Крім цього, окупанти фінансують проєкти з кіберспорту й відпочинку дітей.

Таким чином окупанти намагаються імітувати "підтримку російської влади з боку місцевих" та асимілювати молодь.

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Автор: Марина Макєєва
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У ціх підарів волонтери мають найбільш прав та дій чим наші...
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06.04.2023 15:57 Відповісти
Дебіли! Спочатку все розграбували, людей "без штанів" залишили, а зараз "волонтерство" розвертають?
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06.04.2023 15:58 Відповісти
"Стремно" на расії ставати волонтером, можна і в пакет потрапити...
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06.04.2023 16:02 Відповісти
Як би і на нашій території вони не організували такі рухи. Треба виявляти усі які тільки можливо організації чи "охоронні" структури, де є молодики та які хоч якось можуть бути пов'язані з РПЦ. Молода енергія, скерованою релігійним фанатизмом може стати сташною силою в нашому тилу.
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06.04.2023 16:12 Відповісти
 
 