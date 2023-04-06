На окупованих територіях загарбники планують організувати "волонтерські рухи", - Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники створюють мережу "волонтерських рухів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Проте "волонтери" в цьому випадку, термін відносний, адже за це молоді заробітчани з РФ отримують гроші від "Росмолоді" - федеральної структури, яка відповідає за фінансування молодіжних кремлівських проєктів. Також росіяни активно видають гранти на "волонтерство" у тимчасово захоплених землях", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, окупанти фінансують проєкти з кіберспорту й відпочинку дітей.

Таким чином окупанти намагаються імітувати "підтримку російської влади з боку місцевих" та асимілювати молодь.

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