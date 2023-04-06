Понад мільйон українських дітей перебувають під впливом Росії на окупованих територіях,  – голова Центру громадянської просвіти Потапова

На окупованих територіях перебуває понад один мільйон українських дітей, які постійно знаходяться під впливом російської пропаганди.

Про це під час брифінгу повідомила голова Центру громадянської просвіти "Альменда" Валентина Потапова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми порахували дітей, які залишилися в окупованому Криму, їх кількість складає 458 тисяч. І вони знаходяться якраз під впливом російської пропаганди й під впливом того інструментарію, який до них застосовують, щоб перемістити їх з однієї групи до іншої", - йдеться в повідомленні.

За словами Потапової, на це з російського федерального бюджету виділяються великі кошти. Вони спрямовуються не лише на формальну, а у неформальну освіту, зокрема, на молодіжні рухи. Тому діти, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, "є жертвами тієї цілеспрямованої політики, яку здійснює РФ для того, щоб виховати понад мільйон дітей та молоді в дусі "великої держави Росія".

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