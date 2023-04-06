УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15859 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
810 5
діти (4402) окупація (5829) пропаганда (2565)

Понад мільйон українських дітей перебувають під впливом Росії на окупованих територіях,  – голова Центру громадянської просвіти Потапова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

На окупованих територіях перебуває понад один мільйон українських дітей, які постійно знаходяться під впливом російської пропаганди.

Про це під час брифінгу повідомила голова Центру громадянської просвіти "Альменда" Валентина Потапова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми порахували дітей, які залишилися в окупованому Криму, їх кількість складає 458 тисяч. І вони знаходяться якраз під впливом російської пропаганди й під впливом того інструментарію, який до них застосовують, щоб перемістити їх з однієї групи до іншої", - йдеться в повідомленні.

За словами Потапової, на це з російського федерального бюджету виділяються великі кошти. Вони спрямовуються не лише на формальну, а у неформальну освіту, зокрема, на молодіжні рухи. Тому діти,  які залишилися на тимчасово окупованих територіях, "є жертвами тієї цілеспрямованої політики, яку здійснює РФ для того, щоб виховати понад мільйон дітей та молоді в дусі "великої держави Росія".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях загарбники планують організувати "волонтерські рухи", - Центр національного спротиву

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і ще близько 37 млн під впливо земарафону...
показати весь коментар
06.04.2023 16:12 Відповісти
на цій темі дозволено хайпувати тільки директору Рава-Руської, розмінерші Чонгару верещучці
показати весь коментар
06.04.2023 16:25 Відповісти
А Попову не интересует, что 10 млн. украинских детей на НЕ оккупированной территории НЕ НАХОДЯТСЯ "під впливом української пропаганди"?
показати весь коментар
06.04.2023 16:26 Відповісти
А скільки перебуває під впливом рашки на неокупованих? Вам краще того й не знати...
показати весь коментар
06.04.2023 16:49 Відповісти
а також міліони дітей неокупованої України, які сидять на росіянських ютуб каналах
показати весь коментар
06.04.2023 17:11 Відповісти
 
 