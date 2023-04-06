СБУ затримала інформаторку росіян, яка створила телеграм-канал для збору розвідданих про оборону Одеси

Служба безпеки викрила ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах на півдні України. Зловмисницею виявилась мешканка Одеси, яка приховано збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України в телеграмі.

Як зазначається, насамперед її цікавили локації укріпрайонів поблизу узбережжя Одещини.

Для збору закритих відомостей фігурантка створила власний прокремлівський Телеграм-канал, на який підписалися декілька сотень "однодумців". На ньому вона закликала своїх читачів робити скріншоти електронних карт із координатами підрозділів українських військ та надсилати їй в особисті повідомлення. Отримані відомості зловмисниця планувала переправити російським окупантам.

Втім, співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії фігурантки та затримали її.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.





