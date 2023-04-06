УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15930 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1 993 8
СБУ (10022) секретна інформація (30) Telegram (54)

СБУ затримала інформаторку росіян, яка створила телеграм-канал для збору розвідданих про оборону Одеси

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки викрила ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах на півдні України. Зловмисницею виявилась мешканка Одеси, яка приховано збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України в телеграмі.

Як зазначається, насамперед її цікавили локації укріпрайонів поблизу узбережжя Одещини.

Для збору закритих відомостей фігурантка створила власний прокремлівський Телеграм-канал, на який підписалися декілька сотень "однодумців". На ньому вона закликала своїх читачів робити скріншоти електронних карт із координатами підрозділів українських військ та надсилати їй в особисті повідомлення. Отримані відомості зловмисниця планувала переправити російським окупантам.

Втім, співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії фігурантки та затримали її.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

СБУ затримала інформаторку росіян, яка створила телеграм-канал для збору розвідданих про оборону Одеси 01
СБУ затримала інформаторку росіян, яка створила телеграм-канал для збору розвідданих про оборону Одеси 02
СБУ затримала інформаторку росіян, яка створила телеграм-канал для збору розвідданих про оборону Одеси 03

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А однодумців затримали?
показати весь коментар
06.04.2023 16:45 Відповісти
д'єрмака затримуйте-це найбільша ''акула''!
показати весь коментар
06.04.2023 16:49 Відповісти
Чи дочекається суспільство привселюдного справедливого суду?! Довічне мінімум. Оптимально ворогів потрібно знищувати. І негайно.
показати весь коментар
06.04.2023 17:04 Відповісти
Відчпокати - і у море!
показати весь коментар
06.04.2023 17:25 Відповісти
otaki " spivvit4yznyky" ukrainzjam nu zovsim ne potribni 😖
vony ne lip6i za kasapiv.... a, moze, i gir6e, bo 6kodjat´ Ukraini zseredyny, de nihto ne o4ikue 😡
показати весь коментар
06.04.2023 17:30 Відповісти
Вешать прилюдно таких тварей.
показати весь коментар
06.04.2023 17:39 Відповісти
Були і читачі і ті хто надсилав дані як з ними?
показати весь коментар
06.04.2023 18:32 Відповісти
ніщо не видавало ворожу шпигунку - ні пілотка з красной звєздой, ні псячий язик дітовбивць ні парашут, що за нею тягнувся...
показати весь коментар
06.04.2023 18:54 Відповісти
 
 