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Наразі чисельність населення України становить від 28 до 34 мільйонів, - директор Інституту демографії Лібанова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

населення

В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн.

Про це під час дискусії "Зміна демографічної ситуації в країні: прогнози і виклики для держави" повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією", - сказала фахівець.

Вона підкреслила, що більш точні дані можна отримати, якщо "навести лад" з обліком українців, які перетинають кордон на Заході і з Молдовою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 2023 році на Україну чекає катастрофічне падіння народжуваності, - директор Інституту демографії Лібанова

Водночас експерт визнала, що "порахувати ті начебто три мільйони українців, які перетнули кордон з росією", буде дуже складно.

За її словами, головним джерелом інформації про чисельність населення будь-якої країни є перепис, який у незалежній Україні проводився лише раз – у 2001 році.

Щодо прогнозів, то в Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що на 1 січня 2030 року чисельність населення України становитиме від 24 млн до 32 млн.

"24-32 мільйони - наш прогноз чисельності населення станом на 1 січня 2030 року в межах кордону на 1 січня 2022 року", - підкреслила Лібанова, зауваживши, що ситуація може змінитися у разі "шаленого міграційного припливу".
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Топ коментарі
+20
Докерувалося дурко зелене.
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06.04.2023 17:10
+18
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗСУ без потрібної зброї;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і розмінований Чонгар;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі вбитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - i немає родини, хати, господарства. Немає роботи, вiдпустки, друзів, сусідів... Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...

"Якщо країна, обираючи між війною та ганьбою, вибирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу"
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06.04.2023 17:23
+16
Так, народ теж буває дурний. Тільки у нас можна похерити людину, яка створила українську церкву, армію, розпочала євроінтенрацію, і замість неї обрати балаганного блазня .))))))
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06.04.2023 17:21
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Припускає? Не розуміє? Розкид в 7 млн. Це чиновник таке говорить?
"Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією", - сказала фахівець.
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06.04.2023 17:06 Відповісти
Ну то сам поїдь в Бахмут та Маріуполь і проведи там перепис населення для українського уряду, раз такий розумний - без тебе ніяк не справляться, це ти винний у такій великій похибці.
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06.04.2023 17:13 Відповісти
Скільки раз писати, пенсіонер. І не покидав Україну з 1989 року.
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06.04.2023 17:15 Відповісти
тут варто враховувати територію, яка потрапила під окупацію з 24.02.2022. і з якої багато населення депортовано на лаптєрайх. крім депортованого населення, немало і добровільно вати місцевої також виїхало у лаптєрайх чи через лаптєрайх в інші країни. Тому дійсно важко це все зараз чітко порахувати.
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06.04.2023 17:16 Відповісти
Цілий Інститут демографії. За що гроші отримує. То і не погані. Керівнику підсунули цифри? То навіщо такий керівник. Сама розписалась в непрофесійності.
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06.04.2023 17:19 Відповісти
Деколи, важко. А за споживанням продуктів, тоже можна. Вони навіть не знають такого.
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06.04.2023 18:01 Відповісти
така методика - то пальцем в небо. )
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06.04.2023 18:47 Відповісти
Та на %№я такий інститут потрібен? Тільки кричать: "на науку грошей не дають"

І чого це вона "директор", а не "директриня"? І яка така "фахивець", а не "фахивчиня"? Можливо тому вони такі тупі?
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06.04.2023 17:18 Відповісти
Я думаю, що Лібанова в цьому не винна. Пару місяців назад співробітник їхнього інституту демографії дав інтерв'ю і він прямим текстом сказав, що уряд засекречує майже всю інформацію пов'язану із демографією. Тому інститут змушений опиратися на дані ООН, а невласного уряду.
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06.04.2023 17:19 Відповісти
Як в Голодомор загинуло від 5 до 15 мільйонів. По підтвердженим документам 5, але у розпал голоду, заборонили фіксувати причину смерті, то далі втрати рахували через 60 років дуже приблизно.
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06.04.2023 18:15 Відповісти
Цей « Дитектор демографії » не здатен навіть порахувати громадян!

28? Чи 34 мілліона? Е велика різниця.
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06.04.2023 19:07 Відповісти
Профессионализм и Либанова - как две параллельные прямые из математики, которые никогда не пересекаются.
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07.04.2023 02:01 Відповісти
Докерувалося дурко зелене.
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06.04.2023 17:10 Відповісти
Пасть заткни пропагандон путинский
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06.04.2023 17:13 Відповісти
Ти ще скажи,що дурко ніякого відношення до війни не має ,він простой парень(немного тупой в политики и его подставили .
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06.04.2023 17:19 Відповісти
Якщо ти пропагандон, бидлан, то сам і закрий. До чого тут путін, гандон, якщо Україною керує тупа мразота?
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06.04.2023 17:19 Відповісти
До чого тут путін... Тоесть путен здесь непричем? Ты паскуда путинская. Война идет с 2014 года и более 15% территории окупированы и убито десятки тысяч украинцев и миллионы стали беженцами тоже с 2014 года. И вовсем виноват Зеленский? Тварь ты сепарская
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06.04.2023 17:42 Відповісти
Я бы сказал, что во всем виноваты ваши элиты, которые не смотря на то, что сами полностью русскоязычны, примерно с 2006 годов начали забивать на интересы восточной Украины. Нельзя было настолько нелепо верить англосаксам, зная какие психи сидят в Кремле. Сидели бы и доили обе стороны, торговали бы с лева на право и с права на лево, и все. Изички блин. Стиль Финляндии и Казахстана. Но ради политических балов ваша элита решила тут и сейчас строить едину нацi.
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06.04.2023 21:36 Відповісти
Зелебот, зелох твой подписал указами назначение предателей фсбшных на самые высокие посады СБУ, в результате потерянная территория и десятки тысяч убитых украинцев.
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06.04.2023 17:21 Відповісти
Ты сепарок что то путаешь. В 2014 когда все ето происходило о Зеленском как о политике еще никто не знал. Но твою цель как кремлевского агента я понял уже давно. Любым способом винить не кремлевский режим а украинскую власть которая не пошла на сделку с кремлем и не подписала капитуляцию ради *мира*
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06.04.2023 17:45 Відповісти
"... и не подписала капитуляцию ради *мира*", бо під Палацом Президента мало не кожний день проводилися акції "Ні Капітуляції".
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06.04.2023 18:12 Відповісти
І хтось за цього дурка голосував,це вибір народу
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06.04.2023 17:15 Відповісти
Так, народ теж буває дурний. Тільки у нас можна похерити людину, яка створила українську церкву, армію, розпочала євроінтенрацію, і замість неї обрати балаганного блазня .))))))
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06.04.2023 17:21 Відповісти
Не настільки ж,щоб обрати президентом тупого наріка идіота,саме таким він для мене був і є.
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06.04.2023 17:26 Відповісти
Боян у скороченому варіанті:

- Гіві, сколка будіт дважьди два?
- Па-моєму, учітел, ето будіт сем.
- Да, где-то так: сем-восем...
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06.04.2023 17:12 Відповісти
Плюс-минус население Финляндии.
Хороший подсчет, наверное очень точный.
В общем для марафона информация пойдет
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06.04.2023 17:12 Відповісти
Я думаю такая вилка из-за не способности в данный момент времени провести точный расчет, без проведения всеобщей перепеси. А для этого должна быть окончена война. По сути у правительства осталось не так много индикаторов. Раньше, лет 40 назад смотрели по количество потребляемой воды, молока и хлеба. Сегодня эти 3 группы продуктов пользуются популярностью только у детей и стариков. Единственное чем можно мерить более менее точно - симки операторов сотовой связи, которые активны и двигаются хотя бы 1 раз на несколько метров.
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06.04.2023 21:49 Відповісти
По симкам и считали не так давно... Кабмин в 2019 году пришел к выводу, что в Украине живёт 37 млн человек. Сейчас 7-8 млн на Западе и ещё 3-4 в РФ.
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07.04.2023 02:09 Відповісти
На меня не расчитывайте.
Задолбала коррупция.
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06.04.2023 17:13 Відповісти
Да всім якось похєр на тебе - кацапа.
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06.04.2023 20:07 Відповісти
Тобто на тих територіях які контролює Україна проживає не більше 26 млн. Це рівно вдвічі менше ніж 30 років тому. Було б цікаво ще почути дані про народжуваність, цю інформацію взагалі перестали публікувати, бояться що цифри шокують українців
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06.04.2023 17:14 Відповісти
В Києві кожен місяць Віталька пише скільки народилося дітей у місті. В чому проблема подивитися по регіонах? Чи чукча нє чітатєль, він тільки кричати "зрада" вміє?!
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06.04.2023 20:09 Відповісти
Ну давай знайди мені дані за Волинь і побачимо хто із нас чукча
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07.04.2023 08:52 Відповісти
Класс! Для списания, например, газа - берём 32 млн., для расчёта тарифа - 24 млн.
Таким образом: газа списываем больше, чем потребляем, а тариф получаем выше!
Потребность в садиках - 24 млн., но народных депутатов из расчета вооще 45 млн.
Ну и так дале....
Забавная математика.
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06.04.2023 17:15 Відповісти
По "хлебной формуле" меньше 17млн получается уже давно.
Украина - золотое дно. На одних мёртвых душах можно бизнес империю построить из зелёного шоколада с "золотым унитазом".
Кстати унитаз уже в прошлом, зато теперь у зелени есть "золотой вагон". От шоколадника достался.
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06.04.2023 19:04 Відповісти
Слава Великому кормчому!
- Моя мрія щоб були оголошення не "робота в Польщі" , а "робота в Україні"!
- я поверну заробітчан!
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06.04.2023 17:19 Відповісти
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗСУ без потрібної зброї;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і розмінований Чонгар;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі вбитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - i немає родини, хати, господарства. Немає роботи, вiдпустки, друзів, сусідів... Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...

"Якщо країна, обираючи між війною та ганьбою, вибирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу"
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06.04.2023 17:23 Відповісти
В Україні наявні реєстри виборців пенсіонерів пацієнтів лікарів дія та інші на які держава тратить бюджетні кошти а порахувати не можна
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06.04.2023 17:30 Відповісти
І нашо ти, тупе дурко, це вкинуло саме зараз? Сиділо сиділо і вирішило хайпонути? Нагадати про себе? А то як же, всі зелені гниди раз по разу через тиждень кудахтають, а ти мовчало, сонцесяйний бонелох, чи його пророк на землі дєрьмак не помічають?
Падлюки, спеціально ж таке вкидають щоб у людей надії не було. Щоб здавалися і на договорняки зі здачею територій погоджувалися. Гніди зелені, шоб ви здохли!
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06.04.2023 17:44 Відповісти
Ні фіга собі вилка - шість мільйонів...Так спрогнозувати зміг би любий вуйко,не треба інститутів.
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06.04.2023 17:48 Відповісти
у нас ніхто не знає, яка чисельність населення, немає надійної статистики, але Лібанова завжди, задовго до цієї великої війни, применшувала чисельність населення країни (а Мордор завжди свою статистику роздував і роздуває), Лібанова бере свої цифри зі стелі, тому її цифри, це те, у що їй хочеться вірити, а не те, що є насправді, мотивів її кабінетних розрахунків я не знаю, хоч, можливо, це чиєсь для когось бажане замовлення (не обов'язково проплачене грошима, є різні форми вдячності)
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06.04.2023 17:50 Відповісти
Эта ***** берет цифры из козломординских зми.
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06.04.2023 19:33 Відповісти
Напередодні 24.02.2022 в Україні проживали 36 млн. Після нападу восії виїхало за різними оцінками від 9 до 13 млн. Додайте до того 2 млн які потрапили в окупацію після 24.02.
Тобто навіть 25 млн на території України під питанням
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06.04.2023 17:51 Відповісти
виїхало за різними оцінками від 9 до 13 млн.
-----------------------------------------------------------
источник инфы?
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06.04.2023 19:34 Відповісти
просто великий зрадофільський пердь у калюжу з 13 млн😁
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06.04.2023 20:11 Відповісти
Дав посилання у 08:20. Але його видалили. Що не так?
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07.04.2023 09:33 Відповісти
Ого, цілий інститут і такі відхилення в розрахунках! Вже краще мовчали б чим так опускати рейтинг ''інститута'',
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06.04.2023 17:51 Відповісти
Прогнози... У метеоролога народився син, місцями дочка, ходить 15-20 метрів на секунду...
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06.04.2023 18:08 Відповісти
Велика похибка.
Якщо ви не знаєте кількість населення , то яка мова про економіку
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06.04.2023 18:14 Відповісти
Ну що, 73%, поржалі? Ржіть і далі, на вас чекає ще якесь кіно про Голобородьку, скоріше це буде кіно, як Володя без зброї переміг московську секту(правда руками українців), але то таке, головне скажуть на марафоні, що то він, і ще він особисто визволить частину окупованих територій, які сам і здав. А ті, що виїхали до ЄС, навряд чи повернуться, декілька мільйонів залишиться там. Та вони Володі і не потрібні, йому головне зберегти земельку для Бень, шифірів і рабіновичів.
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06.04.2023 18:16 Відповісти
тиждень, два, три
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06.04.2023 18:35 Відповісти
даже хз как всякие налоговые, пенсионные и подобные службы работают. наверное на глаз бабла раздают. кому-то - два раза. вот и тяжело сказать.
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06.04.2023 18:38 Відповісти
Наверное мы содержим институт чтобы он выдавал такие погрешности
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06.04.2023 18:38 Відповісти
Пора сократить количество депутатов!
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06.04.2023 18:39 Відповісти
Це такий фахівець, як з лайна куля. 7 мільонів в нього не визначено.
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06.04.2023 18:41 Відповісти
Дайте вгадаю, на виборах кількість населення буде дорівнювати приблизно 50 мільйонів. Ну тіпа вєрнулісь.
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06.04.2023 19:01 Відповісти
я-б порахував з точністю до тисячі-двох....кількість унікальних користувачів банківськими послугами(всі проходять через ідентифікаційний код),отримувачі пенсій,допомог.школярі,відвідувачі дитячих садків...які проблеми в вік цифрових технологій???
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06.04.2023 19:21 Відповісти
Сосны, сэр, корабельные.
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06.04.2023 19:36 Відповісти
No, sir. В основном - зеленые дубы.
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06.04.2023 20:29 Відповісти
Это гадание на кофейной гуще конечно, но в целом 31-31 миллиона на начало весны есть населения. Многие пережидали зиму за границей, многие год просидели там уехав сразу, и многие возвращаются сейчас назад. Массированные ракетные обстрелы прекратились, заморозить народ не удалось, впереди тепло и контрнаступ. Среди моих знакомых вернулось 11 человек и не уехал этой весной пока ни один.
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06.04.2023 19:28 Відповісти
Да...це п3ідa буде.... А ще потрібно врахувати, що коли війна закінчиться то чоловіки масово ламануться до своїх жінок/дітей за кордон

І не пі3діть, що в Україну будуть масово повертатися біженці...
Для одних немає КУДИ... А для інших стоїть питання НАВІЩО ? На 200 євро зарплатні? Коли вони за кордоном вже вкорінилися, знайшли пристойну/людську роботу, дітки адаптувалися до школи, знайшли друзів...особливо маленькі дітки...
Солдати вернуться з фронту із серйозними психологічними проблемами...Злочинність буде зашкалювали...
Це буде Пі3да, а не країна... Навіть гірше за повоєнну НІМЕЧЧИНУ...Німці масово не покидали біженцями і не шукали прихистку по всій Європі...Навпаки, турки їхали відбудовувати повоєнну Німеччину.
А Україну хто буде відновлювати? Мігранти із Ср.Азії? В'єтнамці? Китайці?...Навіть якщо ЄС і завадить грошима на відбудову, то тупо не буде кому її відбудовувати...

Ps. При чому покинули Україну в основному жінки працездатного віку, а їхні діти будуть через 3-5років працездатними, як підростуть..... В країні залишаться одні пенси...
Про це ніхто чомусь не думає.... Думають як побільше загребти чоловіків на фронт і там пустити на м'ясо під Бахмутом, Авдіївкою... Тикають на москалів, що м'ясом воюють, а самі?..Відкрийте соц.мережі....Вони вже стали як одна, жалобна книга...де люди викладають ролики своїх загиблих у війні... Цього не покажуть по "ЄДИНОМУ МАРАФОНІ", бо укропропоганда працює....
Сорі за матюк...але інакше цю ситуацію не опишеш...
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06.04.2023 20:40 Відповісти
директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова, фахівець
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06.04.2023 20:59 Відповісти
Владимир Васильевич Не заважайте , вона Фахівець я сподіваюсь її буде обслуговувати такий же пілот літака , с таким же фахом
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06.04.2023 21:11 Відповісти
К сожалению, хорошего будущего не видно - даже после победы...

Во первых победа или мир должна быть такой, чтобы все не повторилось через 5-10 лет - ведь тогда зачем возвращаться?

За счет чего остраивать разрушенное? Решения о конфискации русских активов - нет законодательной базы - США, ЕС просто заморозили деньги и держат у себя.

Дадут кредиты? Кто будет отдавать, кто будет покупать остроенное жилье? Если дадут кредиты, а жилье компенсирует за счет бюджета - то за счет чего будут возвращать эти кредиты?

Если жилье и все утрачено - то зачем возвращаться?

Если в тойже условной Польше - можно взять кредит на жилье, и даже на обычной работе спокойно его выплатить за 20 лет - в стране которая в НАТО, ЕС работают законы, образование котируется в ЕС - т.е. работать можно везде.

Зачем возвращаться, туда где не работают законы. Прочитав закон - ты не уверен, что суд согласно закона станет на твою сторону, и даже аналогичные дела - могут в зависимости от суда, а не закона - закончиться разным результатом.

Когдато инвестор хотел построить сеть курурортов в Затоке, но...

Не смог "договориться" с местной властью.

И никто не суд, не прокуроратора, не президент - не смогли помочь, хотя на словах пытались помочь.

Хотели завод Байрактаров построить - но... только если заплатите 10млн.долларов, и подождете 2 года, чтобы дать разрешения на подключения электричества.

Т.е. если даже дать инвестиции, то при таком подходе разрушенное жилье и инфраструктуру отстроят через 10 и более лет - за это время можно будет приобрести свое жилье в ЕС с предсказуемым будущим.
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06.04.2023 21:27 Відповісти
Мені здається, що пані Лібановой треба в Нарнії чи Смарагдовому Місті чіновницею працювати. Вона завжди відірвана від реальності на світові роки. Перепису населення України не було більше двадцяти років, що вона може знати? Класичне замилування очей, аби щось казати.
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07.04.2023 01:59 Відповісти
 
 