Наумов у сербському суді заперечує звинувачення у відмиванні грошей, - журналістка. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Ексгенерал СБУ Андрій Наумов наразі перебуває під вартою у Сербії.
Про це повідомила журналіст програми "Схеми" Валерія Єгошина, передає Цензор.НЕТ.
"Це фото з сербського суду у Ниші, де Наумов сьогодні активно заперечує звинувачення у відмиванні грошей. Мовляв, 608,000 євро та 125,000 - це сімейні гроші. Проте у цьому світлі ще цікавіше читати матеріали по іншому підозрюваному у держзраді - Кулінічу, які днями оприлюднили Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України.
Ще під час підготовки нашого першого матеріалу про Наумова, ми ламали голову - як довести його впливовість під час каденції Баканова, а, виявляється, все було записано. Сподіваюся, українське слідство зможе знайти можливість продемонструвати ці записи і сербському правосуддю, яке нині заслуховує версію про "сімейні гроші", - йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомляли про виїзд експосадовця СБУ за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розслідування щодо ймовірної передачі даних щодо ЧАЕС російським спецслужбам.
На початку червня 2022 Наумов був затриманий під час перетину кордону Сербії. Він перебуває в слідчому ізоляторі міста Ніш.
Наумова підозрюють у заволодінні у 2019-2021 роках шахрайським шляхом понад 3,2 млн грн. Слідство встановило, що у 2019 році посадовець очолював одне з державних підприємств, але вирішив піти працювати до СБУ. Замість того щоб звільнитися з держпідприємства, він повідомив працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його нібито призвали на військову службу до СБУ. При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав звільнитися з попереднього місця роботи. Однак завдяки неправдивій інформації, яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну плату як призваному військовослужбовцю.
Будь ласка, зачекайте...
Думав, що на курортах поніжиться.
Это Валерия конечно повеселила. Какое, нах, "українське слідство"? Ты о чём? Ты там видела хоть одного украинского прокурора?
"Українське слідство" кровно заинтересовано, чтобы Наумов никогда не попал в Украину. Т.к. он знает столько компромата на все руководство СБУ (и прочих "ермаков"), что его показания - это как взрыв атомной бомбы.
Почему отдали Медведчука? "Выгодный обмен"? Ню, ню ...
Уже сам факт того, что эта новость от "расследователя журналиста", а нет наших, прости господи, "органов" - полностью подтверждает мои слова.
Андрія Наумова також підозрюють у державній зраді. За версією правоохоронців, він міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю.
Вже давно цих Наумова та Баканова ліквідувати треба було!