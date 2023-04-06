УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15935 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
6 064 30
Наумов Андрій (52) Єгошина (4)

Наумов у сербському суді заперечує звинувачення у відмиванні грошей, - журналістка. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ексгенерал СБУ Андрій Наумов наразі перебуває під вартою у Сербії.

Про це повідомила журналіст програми "Схеми" Валерія Єгошина, передає Цензор.НЕТ.

"Це фото з сербського суду у Ниші, де Наумов сьогодні активно заперечує звинувачення у відмиванні грошей. Мовляв, 608,000 євро та 125,000 - це сімейні гроші. Проте у цьому світлі ще цікавіше читати матеріали по іншому підозрюваному у держзраді - Кулінічу, які днями оприлюднили Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України.

Ще під час підготовки нашого першого матеріалу про Наумова, ми ламали голову - як довести його впливовість під час каденції Баканова, а, виявляється, все було записано. Сподіваюся, українське слідство зможе знайти можливість продемонструвати ці записи і сербському правосуддю, яке нині заслуховує версію про "сімейні гроші", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли про виїзд експосадовця СБУ за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розслідування щодо ймовірної передачі даних щодо ЧАЕС російським спецслужбам.

На початку червня 2022 Наумов був затриманий під час перетину кордону Сербії. Він перебуває в слідчому ізоляторі міста Ніш.

Наумова підозрюють у заволодінні у 2019-2021 роках шахрайським шляхом понад 3,2 млн грн. Слідство встановило, що у 2019 році посадовець очолював одне з державних підприємств, але вирішив піти працювати до СБУ. Замість того щоб звільнитися з держпідприємства, він повідомив працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його нібито призвали на військову службу до СБУ. При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав звільнитися з попереднього місця роботи. Однак завдяки неправдивій інформації, яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну плату як призваному військовослужбовцю.

Також дивіться: Агент ФСБ Кулініч "Котигорошко" та його куратор Сівкович обговорюють посилення впливу на СБУ: Наумова поставьте первым замом. Времени у нас мало - пару месяцев". АУДIО. Повна розшифровка

Наумов у сербському суді заперечує звинувачення у відмиванні грошей, - журналістка 01
Наумов у сербському суді заперечує звинувачення у відмиванні грошей, - журналістка 02

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
(ОЙ)баний бл*дський кабан...
показати весь коментар
06.04.2023 17:15
+13
Главно дело шоб ваню не сдал.
показати весь коментар
06.04.2023 17:16
+9
Він і втікав в Сербію як у союзну з кацапами республіку.
Думав, що на курортах поніжиться.
показати весь коментар
06.04.2023 17:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Він і втікав в Сербію як у союзну з кацапами республіку.
Думав, що на курортах поніжиться.
показати весь коментар
06.04.2023 17:14 Відповісти
Кольори попутав і рвонув тварюка.
показати весь коментар
06.04.2023 20:14 Відповісти
(ОЙ)баний бл*дський кабан...
показати весь коментар
06.04.2023 17:15 Відповісти
говорит, мытые были только изумруды?
показати весь коментар
06.04.2023 17:15 Відповісти
наростив собі свинячі "ляшки" і ряха як борова
показати весь коментар
06.04.2023 21:47 Відповісти
Ну раз не відмивав-то це тоді залишаються брудні гроші...
показати весь коментар
06.04.2023 17:16 Відповісти
Главно дело шоб ваню не сдал.
показати весь коментар
06.04.2023 17:16 Відповісти
Хоча б андрюху не зачєпіло.
показати весь коментар
06.04.2023 20:50 Відповісти
не, его вова тефлоном покрыл.
показати весь коментар
06.04.2023 22:04 Відповісти
Я так понимаю, что полиграф в СБУ пройдут единицы !
показати весь коментар
06.04.2023 17:24 Відповісти
А Ваня Вову
показати весь коментар
06.04.2023 17:36 Відповісти
В нього поганяло - охотник. За грошима ! Він, як і всі чели з периметру ФСБ, отримали наказ зй......тись перед вторгненням, бо живими їх не випустять. Приклад банкіра наочний.
показати весь коментар
06.04.2023 17:25 Відповісти
Радуюсь за семьи у которых 608 тыс в чемодане.
показати весь коментар
06.04.2023 17:25 Відповісти
Сподіваюся, українське слідство зможе знайти можливість продемонструвати ці записи і сербському правосуддю Джерело: https://censor.net/ua/n3410549

Это Валерия конечно повеселила. Какое, нах, "українське слідство"? Ты о чём? Ты там видела хоть одного украинского прокурора?
"Українське слідство" кровно заинтересовано, чтобы Наумов никогда не попал в Украину. Т.к. он знает столько компромата на все руководство СБУ (и прочих "ермаков"), что его показания - это как взрыв атомной бомбы.
Почему отдали Медведчука? "Выгодный обмен"? Ню, ню ...
Уже сам факт того, что эта новость от "расследователя журналиста", а нет наших, прости господи, "органов" - полностью подтверждает мои слова.
показати весь коментар
06.04.2023 17:49 Відповісти
''Жадность фраєра сгубіла''
показати весь коментар
06.04.2023 17:56 Відповісти
Якщо гнида не звільнилася належним чином з попереднього місця роботи, то твердження ДБР/СБУ про те, що баканов не вчинив порушення, влаштовуючи його своїм заступником м'яко кажучи не відповідає дійсності. Одним словом, вся зелена верхівка по вуха у лайні.
показати весь коментар
06.04.2023 17:58 Відповісти
😁😁😁 Да там проблема не в порушенні Трудового кодексу:

Андрія Наумова також підозрюють у державній зраді. За версією правоохоронців, він міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю.
показати весь коментар
06.04.2023 19:38 Відповісти
Як СБУ може витримувати таку професіональну ганьбу!

Вже давно цих Наумова та Баканова ліквідувати треба було!
показати весь коментар
06.04.2023 18:02 Відповісти
А хто його у реалі знав ?? Людей 10 ... "Иных уж нет, а те далече..."
показати весь коментар
06.04.2023 18:36 Відповісти
Зважаючи на останні новини по справі Кулініча цього "охотника" треба судити в Україні за зраду
показати весь коментар
06.04.2023 18:12 Відповісти
угу ... треба щоб були докази, про те, що Наумов знав, що він "Охотник".
показати весь коментар
06.04.2023 18:40 Відповісти
Сподіваюся, українське слідство зможе знайти можливість продемонструвати ці записи і сербському правосуддю - незрозуміло при чому шпигунство проти України у спаві про відмивання у Сербії ?? Сербам всерівно як він грошей намив.
показати весь коментар
06.04.2023 18:38 Відповісти
Ох вже ці казкарі з ДБР. Все буде, як і з розслідуванням здачі зони відчуження цапомордим. Рік пройшов і тиша. Тут або вийшли на себе, або чекають на крупну рибу.
показати весь коментар
06.04.2023 18:48 Відповісти
Пока ермак на свободе,этот боров будет вне досягаемости Украинского правосудия
показати весь коментар
06.04.2023 19:10 Відповісти
Самая смешная в мире спецслужба. Интересно, среди кротов есть хоть один украинец?
показати весь коментар
06.04.2023 19:40 Відповісти
А там взагалі українці є?
показати весь коментар
06.04.2023 20:14 Відповісти
Беневтік призначив... гроші справно заносив.
показати весь коментар
06.04.2023 20:17 Відповісти
Жирная жопа должна сидеть в украинской тюрьме.
показати весь коментар
06.04.2023 20:32 Відповісти
Запит на повернення в Україну підготовлено і направлено чи не на часі.
показати весь коментар
06.04.2023 20:56 Відповісти
Не похудел.
показати весь коментар
06.04.2023 21:16 Відповісти
 
 