Наумов у сербському суді заперечує звинувачення у відмиванні грошей, - журналістка. ФОТО

Ексгенерал СБУ Андрій Наумов наразі перебуває під вартою у Сербії.

Про це повідомила журналіст програми "Схеми" Валерія Єгошина, передає Цензор.НЕТ.

"Це фото з сербського суду у Ниші, де Наумов сьогодні активно заперечує звинувачення у відмиванні грошей. Мовляв, 608,000 євро та 125,000 - це сімейні гроші. Проте у цьому світлі ще цікавіше читати матеріали по іншому підозрюваному у держзраді - Кулінічу, які днями оприлюднили Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України.

Ще під час підготовки нашого першого матеріалу про Наумова, ми ламали голову - як довести його впливовість під час каденції Баканова, а, виявляється, все було записано. Сподіваюся, українське слідство зможе знайти можливість продемонструвати ці записи і сербському правосуддю, яке нині заслуховує версію про "сімейні гроші", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли про виїзд експосадовця СБУ за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розслідування щодо ймовірної передачі даних щодо ЧАЕС російським спецслужбам.

На початку червня 2022 Наумов був затриманий під час перетину кордону Сербії. Він перебуває в слідчому ізоляторі міста Ніш.

Наумова підозрюють у заволодінні у 2019-2021 роках шахрайським шляхом понад 3,2 млн грн. Слідство встановило, що у 2019 році посадовець очолював одне з державних підприємств, але вирішив піти працювати до СБУ. Замість того щоб звільнитися з держпідприємства, він повідомив працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його нібито призвали на військову службу до СБУ. При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав звільнитися з попереднього місця роботи. Однак завдяки неправдивій інформації, яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну плату як призваному військовослужбовцю.

Також дивіться: Агент ФСБ Кулініч "Котигорошко" та його куратор Сівкович обговорюють посилення впливу на СБУ: Наумова поставьте первым замом. Времени у нас мало - пару месяцев". АУДIО. Повна розшифровка



