УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15935 відвідувачів онлайн
Новини Події ДТП П'яні за кермом
10 750 46
ДТП (4209) Київ (13830) домашній арешт (171) Ступка Остап (3)

Суд у справі щодо ДТП відправив актора Остапа Ступку під нічний домашній арешт

Новини Цензор.НЕТ Події

ступка

Суд відправив під нічний домашній арешт актора Остапа Ступку, який потрапив у ДТП у Києві.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

"Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 5 червня включно", - повідомила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР почало службову перевірку по відношенню до свого співробітника, якого затримали п'яним за кермом у Харкові

Крім того, суд зобов’язав підозрюваного: не відлучатися з місця проживання; прибувати до слідчого, прокурора чи в суд за першим викликом; повідомляти слідчого про зміну місця проживання, реєстрації, роботи чи засобів зв’язку; не відлучатися за межі Києва без дозволу слідчого; здати на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон.

Після звільнення у залі Шевченківського суду Ступка пропросив вибачення та пообіцяв допомагати потерпілому усім, чим зможе.

За даними видання, 4 квітня український актор Остап Ступка потрапив у ДТП у Голосіївському районі столиці. Інцидент трапився близько 23 години ночі. Ступка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в’їхав на своєму позашляховику Range Rover у легковий автомобіль Mitsubishi, який був припаркований на зупинці. Чоловік, який перебував у цьому авто, був госпіталізований.

Правоохоронці оголосили Ступці підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
пдр який знімався в пропагандонських кац-агитках виявився алкашом. яка несподіванка
показати весь коментар
06.04.2023 17:16
+20
Какая жёсткая мера пресечения - в комендантский час быть дома. Ужс!!! Судья - вы просто беспредельщик!!!!
показати весь коментар
06.04.2023 17:28
+13
это стиль жизни - показывать всем окружаущим, что ты над законом и срать на всё хотел
показати весь коментар
06.04.2023 17:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пдр який знімався в пропагандонських кац-агитках виявився алкашом. яка несподіванка
показати весь коментар
06.04.2023 17:16 Відповісти
він для мене перетворився в лайно, після ролі у фільмі 2010 "мы из будущего 2"

Російський фільм «Ми из будущего-2» із українськими акторами Остапом Ступкою і його сином Дмитром заборонили до показу в кінотеатрах України. В кінострічці вояки УПА впиваться самогоном і розстрілюють невинних.

Актори 42-річний Остап Ступка та його син Дмитро, 24 роки, знялися в російському фільмі, який заборонили ввозити в Україну. Стрічка «Ми з майбутнього-2» - історичне фентезі, - пише «Газета по-українськи» .
За основу режисер Олександр Самохвалов узяв битву 1944-го між військами Червоної армії та СС «Галичина». Подія відбулася поблизу села Броди Львівської області. Вона відома в історії як «Бродівський котел». Загони Степана Бандери зазнали тут поразки.
За сценарієм нової кінострічки, влітку 2009-го четверо чоловіків із Росії та України зустрічаються на реконструкції битви під Бродами. У розпалі гри четвірка потрапляє в минуле - у «Бродівський котел».
Прем'єра в Росії відбулася 18 лютого. Українське міністерство культури не дало дозволу на прокат фільму. Причина - розпал міжнаціональної ворожнечі, аморальність, суб'єктивне трактування історичних фактів.
Голова Державної служби кінематографії Ганна Чміль наполягала на підготовці міжнародного судового позову проти авторів стрічки. Однак від цього відмовилися.
«Ми зважили всі плюси і мінуси судового процесу і вирішили, що це лише підігріє інтерес до цього фільму, - каже Ганна Чміль. - Життя УПА, їхня поведінка перенесені з російського менталітету. На Галичині українські повстанці так не впивалися самогоном і не розстрілювали в ямі без суду і слідства».
Остап Ступка не зважає на ідеологічні особливості картини.
«Я стрічки не бачив. Не знаю, довкола чого стільки скандалу. Якщо ти актор, то мусиш працювати. Ідеологія - це одне, а робота і гонорари - інше», - каже він.
Експерти підрахували: через заборону фільму прокатна компанія втратить 500 тисяч доларів. В Україні російські стрічки зазвичай збирають 10% прибутку.

Юрій Іллєнко, кінорежисер, 64 роки:
«Про акторів можу сказати - який батько, такий син. (Богдан Ступка зіграв у фільмі «Тарас Бульба», в якому експерти також вбачали антиукраїнські настрої. - «ГПУ»). Це ж треба, за гроші в таких фільмах грати! Я вже починаю сумніватися, що Ступки взагалі українці».

Богдан Бенюк, актор, член експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, 52 роки:
«Я не маю права засуджувати Ступок, нехай це роблять глядачі. Як член комісії, дивлюся багато антиукраїнського кіно. Просимо телеканали, щоб не паплюжили національні почуття глядачів такими стрічками».

Мирослав Симчич, вояк УПА, 88 років:
«Я цього фільму не бачив. Але до тих, хто грає в антиукраїнських стрічках, ставлюся, як до зрадників. Фільми про УПА треба якнайбільше знімати, щоб молодь виховувати».
показати весь коментар
06.04.2023 18:46 Відповісти
саме так, це дно
показати весь коментар
06.04.2023 18:47 Відповісти
Шо "метра" на старості років понесло, що синок бухий катається. Мабуть непридатний за станом здоров'я. Здоров'я тільки п'яним їздити вистачає
показати весь коментар
06.04.2023 17:16 Відповісти
Ну, нікуди його не несло.
Він все життя був комсоргом, парторгом та стукачем.
Українською розмовляти без акценту не навчився до смерті.
показати весь коментар
06.04.2023 17:21 Відповісти
Тим більше
показати весь коментар
06.04.2023 17:26 Відповісти
Не бреши! Я знав старшого Ступку. Ніякої комунячої активності в 80-і роки в театрі Франка він не проявляв взагалі. Мовою володів вільно та ще й декількома діалектами і принципово спілкувався, принаймні в театрі, виключно українською мовою. На старості Ступку кацапи просто підставили з роллю Хмельницького - контракт було укладено таким чином що режисер міг міняти текст та відеоряд протягом зйомок фільму, а актор в випадку відмови грати мав би виплачувати величезний штраф...
показати весь коментар
06.04.2023 17:48 Відповісти
А його сина та онука теж ФСБ примусило знятися в антиукраїнській агитці ''Мы из будущего 2''?
показати весь коментар
06.04.2023 18:30 Відповісти
Та ні. Остапчик просто дурненький. Жадібне теля. На дітях "митців" природа відпочиває...
показати весь коментар
06.04.2023 18:44 Відповісти
Ну ти й клоун!
В 80-ті його за активну партійну позицію вже призначили директором.
А суміщати з партійною роботою при совдепії було не принято.

А називати той страшний суржик з невірними наголосами українською мовою, крім тебе ще хіба нікола азіров може.
показати весь коментар
06.04.2023 18:47 Відповісти
Знову брешеш. "2001 року після смерті Сергія Данченка (який запросив Ступку зі Львова до Києва) Богдан Ступка очолив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. " Ступка, до речі був не директором, а художнім керівником театру. Повторюю, ніякої "активної партійної позиції" Богдан Ступка ніколи не виявляв, але й "диседентом" не був і свідомо уникав "політичних питань". Спостерігав за ним в різних ситуаціях протягом трьох років з 1980 по 82. Вважаю його порядною людиною.
показати весь коментар
06.04.2023 19:10 Відповісти
Не кизди!
Він був комсоргом і парторгом ще у Львові і продовжив бути парторгом у Києві.
А що пасада його була після цього заступник, а не директор - хер з ним.
показати весь коментар
06.04.2023 19:41 Відповісти
За Львів не знаю. Не питав і навіть думки таку фуйню питати не виникало. В Києві ніякою комуняцькою фігнею Ступка не займався. Інше питання навіщо тобі оббріхувати Ступку?
показати весь коментар
06.04.2023 20:07 Відповісти
Легко підняти протоколи різних зборів при бажанні і переконатися, чим там він займався, а не киздіти - ти брешеш, це не правда.
Не брешу, він був партактивіст та стукач, розмовляв суржиком.

От протокол загальних зборів театру Заньковецької, де він був комсоргом.

Тов. Ступка Б. С. Я пам'ятаю Максимчука, коли він просто пропагував поезію - без гро­шей… А зараз через гроші став не дуже вимогливий. У Рудан­ського теж не все хороше, та й прочитати можна по-різному, і не скрізь.

Тов. Максимчук С. В. Мені важко говорити, всім спасибі! Ступко Богдане, я не продаюсь!
Тов. Ступка Б. С. Я недавно мав виступ разом із Максимчу­ком перед студентською ауди­торією. От ти, Святославе, кри­тикуєш Віктора Коваленка за несмак у його репертуарі, але ж, погодься, в тебе теж не все на високому рівні… Це ти про­демонстрував тоді, на вечорі, виконуючи Руданського. А ще - признайся - у Фізико-меха­нічному інституті ти ж виступав за гроші! От і «жадность фраєра погубіла»!

Про збори в Театрі ім. М. Заньковецької по місту пішов розголос, зокрема про виступ Ступки. Жартували: «Ступка за­хищав на Максимчукові канди­датський мінімум» (він на той час був кандидатом у члени КПРС). Мені переказували, що Богдан виправдовував свій ви­ступ на зборах тим, що нібито хотів відвести від мене політич­ні звинувачення, повернувши в русло заробітчанства. Чи це правда? Не знаю. Ні заперечу­вати, ні стверджувати не можу. Перед тим ми були у досить гарних товариських стосунках. Я пізніше довго сподівався, що він підійде до мене й особисто все пояснить. Проте він цього зробити не наважився. Хай Бог йому простить! Я ж прощаю…
показати весь коментар
07.04.2023 06:21 Відповісти
Може спробувати ще й протоколи зборів жовтенят знайти і зясувати хто рекомендував в піонери? Що тут такого поганого Ви знайшли для нагадування через 50 років?
показати весь коментар
07.04.2023 13:07 Відповісти
Про акцент що за тупняк?!)))
показати весь коментар
06.04.2023 18:09 Відповісти
Взагалі ніколи не розумів вилизування Сільвєстровіча. Особливо після кацапського висєра бортка "Тарас Бульба" залишився дуже неприємний осад.
показати весь коментар
06.04.2023 17:46 Відповісти
Та він ще й у Феді бондарчука в якомусь пасквілі знімався.
Не пам'ятаю назви, але там є епізод, коли оунівці розстрілюють жінок та дітей.
Чи то євреїв, чи циган, чи поляків - забув, але, що декого живими засипали, пам'ятаю.
показати весь коментар
06.04.2023 19:46 Відповісти
А можно наших бойцов на нуле с 22.00 до 6.00 отправлять под домашний арест ?
Угробил человека и спи спокойно дома....
показати весь коментар
06.04.2023 17:20 Відповісти
А кацап хіба "человек?
показати весь коментар
06.04.2023 18:16 Відповісти
ватник **********
показати весь коментар
06.04.2023 17:22 Відповісти
Какая жёсткая мера пресечения - в комендантский час быть дома. Ужс!!! Судья - вы просто беспредельщик!!!!
показати весь коментар
06.04.2023 17:28 Відповісти
Може мені хтось пояснить, в чому проблема взяти таксі, якщо десь погуляв, хоча не збирався? Поїхати на таксі додому, а вранці приїхати на таксі і забрати машину. Чи в нього 350 грн немає?
показати весь коментар
06.04.2023 17:31 Відповісти
Це зможуть пояснити лише довбойоби, які ********** ганяти бухими. Мабуть, прийнявши на груди, їхня жопа починає шукати пригоди.
показати весь коментар
06.04.2023 17:38 Відповісти
это стиль жизни - показывать всем окружаущим, что ты над законом и срать на всё хотел
показати весь коментар
06.04.2023 17:42 Відповісти
Человека прет сам факт езды под градусом.
показати весь коментар
06.04.2023 17:42 Відповісти
Мабуть, немає. От бідолаха.
показати весь коментар
06.04.2023 19:26 Відповісти
Відправив на нічний домашній арешт...Тобто Остап тепер ночуватиме дома,а не а всяких курвів як раніше...Суд подбав про його пурєдніст...
показати весь коментар
06.04.2023 17:39 Відповісти
ні, вдень він може їздити і давити людей, а вночі і так комендантська година, нехай відпочиває.
показати весь коментар
06.04.2023 23:45 Відповісти
Правильно кажуть,що ДТП - це зустріч двох дурнів. Один бухий їхав,другий на зупинці припаркувався. Звісно,у першого порушення набагато грубіше. Але якби потерпілий паркувався за правилами,цього б не сталося.
показати весь коментар
06.04.2023 17:58 Відповісти
....а на ЗУПИНЦІ чого? Там що..написано на автобусній...трамвайній....просто якійсь зупинці? Ну не знає автор української мови...)))
Правильно кажуть..що читання ЗМІ - це зустріч двох дурнів! Один дурень написав про зупинку... не подумавши..бо може бухий писав... Другий дурень прочитав як заманеться... трошки придумавши і додавши своє бачення події... От аби автор писав думаючи..то цього б не сталося. А так два дурні зустрілися... ( бачите... написано відносно чоловічої статі... А Ви вже додумайте самі!!)
показати весь коментар
06.04.2023 18:18 Відповісти
А країни Балтії в ''отаких'' відбирають авто і передають ЗСУ!
показати весь коментар
06.04.2023 17:59 Відповісти
не бреши, немає таких.
показати весь коментар
06.04.2023 23:46 Відповісти
Які безмежні можливості журналіста піднести публіці факти в бажаному ракурсі! Нещасний Остап не ВЧИНИВ ДТП, а потрапив у нього... Відразу виникає гостре співчуття до постраждалого Остапа. Та ще жорстокосердний суддя кидає щуку у річку в якості попереднього покарання. Жах! І тільки потім дрібним шрифтом згадується суть події. Браво автору тексту! Його будь-який провладний ресурс прийме без іспитового терміну.
показати весь коментар
06.04.2023 18:07 Відповісти
Цей "ступка" -- рідкісна мерзота. Пригадую, як це лайно жалілося, мовляв, держава не поставила пам'ятника на могилі батька. А ти, виродку, не міг продати рендж-ровера та встановити пам'ятника? Чи менше пиячити?
показати весь коментар
06.04.2023 18:15 Відповісти
Ми із будущева - 3. Приїхали...
показати весь коментар
06.04.2023 18:16 Відповісти
очень жаль что покойный ВЕЛИЧАЙШИЙ АКТЕР УКРАИНЫ не может ответить дебилам которые поливают грязью его имя в коментах
показати весь коментар
06.04.2023 18:34 Відповісти
Вся велич була нівелійована зйомками в пропагандистських картинах "братушек"
показати весь коментар
06.04.2023 18:38 Відповісти
Это тот самый кто говорил "нигде мы (актеры) кроме России не нужны"? Спился без рашки?
показати весь коментар
06.04.2023 19:08 Відповісти
алкашей за рулем лишать всех званий и на нары... народный артист а может и мажор-позорище
показати весь коментар
06.04.2023 19:10 Відповісти
Нужно было еще постельный режим назначить
показати весь коментар
06.04.2023 19:12 Відповісти
Це сімейка Ступок нагадує мені чимось міхалковську камарілью : завжди з владою- завжди у фаворі- завжди там де гроші і халява ! Що старший -що менший- що найменший (онучок-просто виродок) - то з Кучмою - то з Януковичем- та й при "демократах" не пасли задніх! Недаром же сказано : " Ніколи не ототожнюйте талант людини на сцені (екрані)- з реальними характерами в житті! Бо часто "геній та маестро" на екрані- повне лайно в житті"!
показати весь коментар
06.04.2023 20:04 Відповісти
Лайнюки Богданові діти...
показати весь коментар
06.04.2023 20:19 Відповісти
Нех@йово живуть у нас актори, хоча весь час жаліються на життя.
Іздять на Ренджах, бухають, мають бронь від мобілізації…
Я так розумію, Лисий вписався за колегу…
показати весь коментар
06.04.2023 20:51 Відповісти
Встретились два одиночества.
показати весь коментар
06.04.2023 20:53 Відповісти
 
 