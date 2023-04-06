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Рівненська міськрада припинить користування усіма земельними ділянками УПЦ (МП) на території громади, - мер Третяк

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

александр,третяк

У Рівному хочуть заборонити УПЦ Московського патріархату користуватися земельними ділянками на території громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Рівного Олександр Третяк.

Як він зазначив, 7 квітня відбудеться скликання позачергової сесії Рівненської міської ради. Під час засідання розглянуть питання, які стосуються діяльності релігійних громад УПЦ (МП) у місті:

- Рішення про припинення права користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ (Московський патріархат).

- Винесення на голосування звернення до Верховної Ради України щодо невідкладного прийняття Закону про заборону УПЦ, афілійованої з РПЦ.

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"В той час, коли наші хлопці гинуть на війні, коли росія щодня вбиває мирних та наших солдат, неприпустимо, щоб на території нашої громади функціонувала церква, яка пов'язана з антидержавницькою позицією. Впевнений, що дані рішення зменшать вплив країни-агресора на релігійну ситуацію в Україні, виб‘ють в окупанта підґрунтя для духовної і військової окупації", - написав Третяк.

Нагадаємо, сім храмів УПЦ МП позбавили права на користування землею на Хмельниччині. Також міська рада Кам’янця-Подільського позбавила УПЦ МП права на користування землею.   

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Молодці, передавайте естафету іншім містам, такий собі флеш-моб.
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06.04.2023 18:36
+13
такий підлом "попцам", перед ВеликДнем!!! Саме врожайні Дні!!!
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06.04.2023 18:51
+10
нарешті
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06.04.2023 18:40
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Молодці, передавайте естафету іншім містам, такий собі флеш-моб.
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06.04.2023 18:36 Відповісти
Так, молодці. Приймайте ці законодавчі акти, бо центральні органи "зеленої влади" цього робити не будуть, бо це їх виборці. Чи хтось думає, що вони будуть голосувати за Порошенка. який допоміг отрмати Томос? У них свої синагоги є в кожному місті і навіть там, де немає євреїв і їх московити не захоплюють. Це моя особиста точка зору.
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06.04.2023 19:25 Відповісти
Я не є симпатиком центральної державної влади, але саме Земельній Кодекс України та "Закон про місцеве самоврядування" відносить вирішення земельних питань до виключної компатенції місцевих рад (стверджую це як колишній депутат міськради). Тому, не треба чекати команд з Києва або якихось рішень закомплексованого органу центральної законодавчої влади, треба вирішувати питання на місцях. Тому я і написав про всеукраїнський флешмоб "вижени УПЦ МП з України", достатньо позбавити їх можливості користуватись земельними ділянками під різноманітними релігійними спорудами, які здебільшого є майновими комплексами із включеною до цього комплексу земельними ділянками. Нажаль, більшість ділянок виділялось " релігійним громадам як неприбутковим організаціям, тобто безкоштовно, але місцева влада має право контролювати використання цієї землі, а зажерливі пахани з московського патріархату збудовували там готелі з секс-послугами (мабуть для ченців), фабрики для виробництв церковного майна (а це вже комерційне використання), будували палаци для церковних боссів, сауни для відпочинку, кафешки з оплатою готівкою і інш. Так що треба проводити ретельні перевірки і приймати рішення по земельним ділянкам, як вже зробили багато міст України. Мені здається, що нашою країною пішла така хвиля, яка викине за мордорівський кордон увесь цей кацапський непотріб.
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06.04.2023 20:21 Відповісти
щоб ще геть чужинського казкового персонажа вигнали і повернулися до своїх богів,богів природи то перестали б бути вівцями.
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08.04.2023 05:50 Відповісти
нарешті
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06.04.2023 18:40 Відповісти
Так. Нарешті. В Свято-Успенській церкві МП на Шевченка дуже довго стояло фото Миколи ІІ. І бабці обціловували цього "святого", якого при житті називали "кривавим".
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06.04.2023 23:37 Відповісти
такий підлом "попцам", перед ВеликДнем!!! Саме врожайні Дні!!!
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06.04.2023 18:51 Відповісти
хіба в мечетях...
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06.04.2023 19:00 Відповісти
В китайских буддистских храмах.
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06.04.2023 20:09 Відповісти
а чому не у всій країні? шо там ссучєна свиня стіфанчюк хрюкає?
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06.04.2023 18:52 Відповісти
Бездарний коментар.
Може через рішення міськради про припинення аренди релігійних споруд?
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06.04.2023 19:09 Відповісти
* оренди
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06.04.2023 19:10 Відповісти
В умовах війни достроково розривається оренда із філією країни-окупанта.
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06.04.2023 19:48 Відповісти
Нехай гундяївські попи і їдуть в Гондурас.
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06.04.2023 20:08 Відповісти
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06.04.2023 18:58 Відповісти
молодцы!по всей Украине гнать фсбшных попов в говнорашку!
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06.04.2023 19:13 Відповісти
Не забуваємо, що кілька місяців назад слуги та опожопники були проти любих дій проти МП у Рівненській області і голосували проти.
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06.04.2023 19:18 Відповісти
Наче масло вкупі з медом на серце проливаються!
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06.04.2023 19:27 Відповісти
Москальская поповщина - опиум для народа.
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06.04.2023 19:37 Відповісти
Сумніваюсь що Рівне на це спроможне.Там московський пархат "рулить" нахабно і вільно,а маса депутатів є прихожанами цих сект
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06.04.2023 19:48 Відповісти
Керівник "православного радіо" Євґєній Нікіфоров в етері пропагандистського каналу "Спас" запропонував спалювати та різати усіх громадян України. Про це він сказав 4 квітня в етері програми "Вечірній Спас"
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06.04.2023 19:58 Відповісти
А Львів все мовчить, яка ганьба
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06.04.2023 21:28 Відповісти
 
 