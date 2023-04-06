Україні потрібні літаки F-16 для ефективного захисту від російських фугасних авіабомб, - Повітряні сили

Для протидії російській авіації, яка скидає модернізовані фугасні авіабомби поза зоною ураження української ППО, потрібні літаки F-16, а також комплекси Patriot і SAMP/T.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Ігната, витративши стратегічний запас ракет, ворог модернізує фугасні бомби ФАБ-500, щоб їх можна було наводити на ціль по GPS-навігації.

"У нас... комплекси максимально б’ють на 75 км - це С-300, "Бук" - на 40 км. Таким чином, ворог, не залітаючи в зону ППО, на відстані 50 км від лінії бойового зіткнення або ж державного кордону запускає ці бомби, і вони по прифронтовій зоні б’ють щоразу більше. Це новий виклик, який потрібно або ж Patriot, SAMP/T дещо компенсувати в певних районах, якщо буде таке рішення туди їх надсилати, на ті напрями. Але найефективніше - це зрозуміло, F-16, який може застосовувати ракети на відстані до 180 км. І таким чином, якщо така авіація у нас з’являється, ми зможемо відганяти російські літаки", - сказав Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ використала стратегічний запас далекобійних ракет для ударів по українській інфраструктурі, - Повітряні сили

Він також нагадав, що ворог використав стратегічний запас балістичних та крилатих ракет, обстрілюючи українську інфраструктуру. Загалом з вересня по Україні було випущено понад 800 ракет, з яких збито понад 700, а також дрони-камікадзе - "така сама кількість з вересня", сказав Ігнат.