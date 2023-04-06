7 795 55
Данілов про оборону Бахмуту: Якщо почнемо все здавати, докотимося до кордонів на західній Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заяви засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина щодо захоплення центральної частини Бахмута не відповідає дійсності.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Бахмут – це районний центр. На частині території знаходяться наші, на частині території – війська окупантів. Заява пригожина про те, що вони захопили якийсь центр, не відповідає дійсності", – сказав Данілов.
Він зазначив, що в Бахмуті тривають бої.
"Ми тримаємо Бахмут, бо це – наша земля. Якщо ми почнемо все здавати, докотимося до кордонів на західній Україні. Наш обов'язок – боронити країну", – наголосив секретар РНБО.
Топ коментарі
+33 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар06.04.2023 19:08
+25 Viden
показати весь коментар06.04.2023 19:11
+24 albano miner
показати весь коментар06.04.2023 19:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Видимо поэтому и не сроят оборонные укрепления, города еще есть в Донецкой области.
Йому ще відповідати за те, що робив вигляд, що не бачив загрози наступу!
Перекоп було б боронити складніше, але теж без проблем - лише 7 км суші із захищеними морем та Сивашем флангами
Але ж "хтось" "*****..ал" ! 👿👿👿👿👿
МоскваКиев". А народ поддакивает, типа да, давайте пошлем на убой всех кого можем, лишь бы еще пару деньков посмеяться над мемасиками с фортецей Бахмутом.
Те, кто рассказывают про отход до западных границ - а почему отошли из Северодонецка и Лисичанска? Надо было всю армию там положить. Почему отошли с юга? Почему в Сумах вообще армии не было? Почему тогда можно было отступить и дать русским по новеньким дорогам покататься, а сейчас это автоматически сразу до западных границ?
Может у меня в голове слишком много теорий заговоров, но снова елдак со своей командой придумывают способ продать нас рашке. Подождут пока у нас солдаты закончатся, а потом разведут ручками и типа не при делах. Надо договариваться.
Когда сдохнет путин - я буду праздновать. Но когда грохнут зеленского с ермаком, я устрою гуляния на всей улице.
є захід України.
українці кажуть - захід України.
бо Україна у світі одна, єдина і неподільна.
то вороги та ідіоти хочуть пошматувати Україну, вигадуючи західну Україну чи ще яку.
Тяжко зрозуміти зелено-гнидну логіку.
Хоча, ні - чим більше патріотів загине, тим краще зелено-блювотний шоблі.