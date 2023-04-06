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Судитимуть підполковника та ще трьох військових РФ, які катували мешканців Бучі, – Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генпрокуратура

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно підполковника, двох сержантів та рядового 64-окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс Генерального прокурора

Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під час окупації міста Буча, озброєні обвинувачені разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ вдерлися до будинку одного з місцевих мешканців.

На виконання наказу підполковника, військовослужбовці РФ вивели господаря будинку на вулицю, повалили на землю та били його руками й ногами по різних частинах тіла, вимагаючи надати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Бучі.

Далі потерпілому зав’язали очі рушником та привели до штабу окупантів, де утримували цивільних осіб. Там чоловіка продовжили бити, змусили повністю роздягнутися і шукали на його тілі татуювання.

З метою залякування обвинувачені імітували страту інших осіб, присутніх в тому ж приміщенні.

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Потерпілому вдалося втекти від військовослужбовців РФ у той момент, коли вони повели на страту інших мирних мешканців.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
А будуть судити ту "слугу", яка закликала всіх сидіти вдома?
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06.04.2023 19:16
+5
Та вона ж, як і Подоляк, думала, що росіяни теж люди.
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06.04.2023 19:20
+4
Ні. В неї дуже дворянське прізвище. Український суд виключно для холопів.
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06.04.2023 19:19
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А будуть судити ту "слугу", яка закликала всіх сидіти вдома?
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06.04.2023 19:16 Відповісти
Ні. В неї дуже дворянське прізвище. Український суд виключно для холопів.
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06.04.2023 19:19 Відповісти
Та вона ж, як і Подоляк, думала, що росіяни теж люди.
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06.04.2023 19:20 Відповісти
знову чурки ********!!!! 😡😡нєфуй іх брати в полон, іх і так ніхто не міняє!! ТІЛЬКИ - ліквідація!!!! 😡😡
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06.04.2023 19:21 Відповісти
заочно???
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06.04.2023 19:55 Відповісти
А навіщо морди блюрити. Вони вже й без суду злочинці, так як зі зброєю пішли вбивати українців. Це ж не потрібно доказувати.
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06.04.2023 21:32 Відповісти
Наприклад- якщо в США треакт або пограбування якесь. То підозрюваних часто показують по ТВ щоб люди допомогли в розшуку. Чи редакція так боїться що ці рос солдати ні в чому не винуваті? Чи може вони добровільно здались і потрібно ще довести їхню вину? Незрозуміла толерантність до катів і вбивць.
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06.04.2023 21:37 Відповісти
 
 