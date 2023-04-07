США вважають Росію причетною до "зливання" даних про підготовку контрнаступу в Україні, - Reuters
За витоком кількох секретних американських військових документів, які були викладені в соцмережах й нібито свідчили про підготовку до весняного контрнаступу Україні, стоять Росія або проросійські елементи.
Таку оцінку агенції Reuters навели три американські посадовці на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами співрозмовників Reuters, злиті документи, вочевидь, були змінені, аби принаймні применшити кількість втрат з боку російських військ.
У Пентагоні своєю чергою відмовились коментувати автентичність "злитих" документів і зазначили, що "вивчають питання". Очікується, що відомство здійснить розслідування щодо причин витоку.
Як повідомлялося, у NYT вийшов матеріал з посиланням на джерела про те, що США нібито з’ясовують, яким чином міг статися витік таємних документів союзників, що стосуються підготовки сил оборони України до майбутнього контрнаступу - навчання нових бригад та постачання зброї.
Зазначається, що принаймні частина даних у документах – що стосуються орієнтовних втрат обох сторін – вочевидь змінена з метою підіграти російській пропаганді. В оприлюднених паперах при цьому немає згадок про конкретні плани України.
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буба на барабані - ****, стукач.....
ні, ви не бачите....
вам клованів і язикінь дай..
сліпці...
Хто здувся?
Очевидно же, что любой, даже пропитый насквозь кацап, выберет вариант 1.
Т.е. вся эта история - полное фуфло.
мені сігарету викурити....
вони невилiковнi.
панове, Ви тiльки подивiться ! воно шурує кацапською на таке свято...
це дiйсно українська церква?
можливо, це старослов'янська, як попи сатанату брешуть?
брехуни та iуди з сатанату РПЦ-КДБ !
https://youtu.be/RLYm-******
Взагалі то у нас біг борди по всій країні з Гвардією наступу, тобто, вже декілька місяців не секрет, що планується контрнаступ
Ruzzia painted those papers,
using their own collected data,
and putting some "Pentagon" stamps on them.