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Новини Війна
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США вважають Росію причетною до "зливання" даних про підготовку контрнаступу в Україні, - Reuters

пентагон

За витоком кількох секретних американських військових документів, які були викладені в соцмережах й нібито свідчили про підготовку до весняного контрнаступу Україні, стоять Росія або проросійські елементи.

Таку оцінку агенції Reuters навели три американські посадовці на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами співрозмовників Reuters, злиті документи, вочевидь, були змінені, аби принаймні применшити кількість втрат з боку російських військ.

У Пентагоні своєю чергою відмовились коментувати автентичність "злитих" документів і зазначили, що "вивчають питання". Очікується, що відомство здійснить розслідування щодо причин витоку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У соцмережах опублікували відфотошоплені документи США і НАТО про підготовку контрнаступу України, - ЗМІ (оновлено)

Як повідомлялося, у NYT вийшов матеріал з посиланням на джерела про те, що США нібито з’ясовують, яким чином міг статися витік таємних документів союзників, що стосуються підготовки сил оборони України до майбутнього контрнаступу - навчання нових бригад та постачання зброї.

Зазначається, що принаймні частина даних у документах – що стосуються орієнтовних втрат обох сторін – вочевидь змінена з метою підіграти російській пропаганді. В оприлюднених паперах при цьому немає згадок про конкретні плани України.

Автор: 

розвідка (3858) росія (65098) США (22737) наступ (230)


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Топ коментарі
+22
я навіть не уявляю якою кровью Украіна ще заплатить за свій вибір в квітні 19го "за поржать" ....
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07.04.2023 20:47
+20
шукайте дерьмака...
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07.04.2023 20:36
+9
агрохімія і вся зелена опа... - жодного разу не зрадникі..
буба на барабані - ****, стукач.....
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07.04.2023 20:38
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так фейл ***** чи не фейк? хто *******? пентагон? чи наше ГУР? чи ***** ройтерс?
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07.04.2023 20:34 Відповісти
може да,в може ні
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07.04.2023 20:38 Відповісти
фейк, бо "злив" у лапках
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07.04.2023 20:42 Відповісти
то від ChatGPT витік - бо якщо якась розвідка здобуває чужі таємні плани, то використовує їх потай і готує пастки, а не викладає таємниці в соцмережі
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07.04.2023 20:44 Відповісти
Не фейк, но некоторые данные подправлены.
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07.04.2023 20:46 Відповісти
ГиркинГиркин перепостил Грейзон вагнеровский, где список бригад для наступления и часть из них настощая инфа.
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07.04.2023 20:48 Відповісти
Спитайте Єрмака!
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07.04.2023 21:03 Відповісти
Читайте Сунь Цзі, - тоді з міфічним "контрнаступом" все стане зрозуміло...
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07.04.2023 22:06 Відповісти
"В обнародованных бумагах при этом нет упоминаний о конкретных планах Украины"

это все что нужно знать.
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07.04.2023 23:06 Відповісти
Скоріш за все, то просто "гра" розіграна американцями для дизорієнтації росіян
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07.04.2023 23:32 Відповісти
Типа как Херсон, Херсон, а потом хреняк и Изюм)
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08.04.2023 08:46 Відповісти
На автобусній зупинці залишив (на смiтнику бiля дому) начебто «знайшли секретні документи у людей нема авто i охорони то це фейк а коли вiтiк з утанови то брехня
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08.04.2023 09:45 Відповісти
шукайте дерьмака...
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07.04.2023 20:36 Відповісти
Дерьмак прямо з Пенетагону злив зробив? Нiх собi вiн всесильний
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07.04.2023 20:40 Відповісти
Пісдєц. Що за ху.ня твориться.
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07.04.2023 20:37 Відповісти
яка? що ти дивишся у книгу і бачиш фігу? слово "злив" у лапках, так само пишуться за правилами "ДНР", бо вони не існують. окрім того у статті пишеться про злив змінених документів. це як що ти хочеш взнати, куди тече твоя каналізація - пофарбуй зливану воду і побачих де на виході буте та фарба.
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07.04.2023 20:46 Відповісти
Ну, щодо Ізраїлю, то звичайні будні.
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07.04.2023 21:33 Відповісти
Все вищесказане неодноразово чув від ка цапів. На додачу ще розказують що Крим продали Ізраїлю і Ізраїль переносить столицю чи то в Умань чи в Бердичів...
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07.04.2023 22:11 Відповісти
Як варіант- меджибіж,там навіть фортецю реставрують.
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07.04.2023 22:31 Відповісти
Я із спілкування з запарєбріковими в чатах чув цю маячню. В них то по всій країні таке. Ну то у них... Там зрозуміло = отруєння пропагандою. Дивно що в Україні така маячня присутня.
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08.04.2023 23:11 Відповісти
Причому, це - не саме по собі. А планується.
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07.04.2023 23:17 Відповісти
Це все наслідки вибору мудрого наріду навесні 19-го...
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07.04.2023 21:04 Відповісти
Те, що хтось із Пентагону наче злив щось? Ти дурко з дитинства, чи школа таким зробила?
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07.04.2023 21:36 Відповісти
Капітан очевидність...
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07.04.2023 20:38 Відповісти
агрохімія і вся зелена опа... - жодного разу не зрадникі..
буба на барабані - ****, стукач.....
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07.04.2023 20:38 Відповісти
в вас козирі під носом - пастор з командою..
ні, ви не бачите....
вам клованів і язикінь дай..
сліпці...
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07.04.2023 21:08 Відповісти
скільки розказували про цей контрнаступ, з кожного кутка, і тут взяли і приплили
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07.04.2023 20:39 Відповісти
чим більше,тим краще,а головне побільше і впевнено
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07.04.2023 20:41 Відповісти
У Буданова язык длиннее змеи !
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07.04.2023 21:33 Відповісти
дирка в жопі
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07.04.2023 20:46 Відповісти
слово "злив" у лапках, так само пишуться за правилами "ДНР", бо вони не існують. окрім того у статті пишеться про злив змінених документів. які можливо дали уволокти заплановано. це як що ти хочеш взнати, куди тече твоя каналізація - пофарбуй зливану воду і побачих де на виході буде та фарба.
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07.04.2023 20:47 Відповісти
Так писали, що тільки 5 людей володіють інформацією що до початку контрнаступу.
Хто здувся?
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07.04.2023 20:43 Відповісти
А п'ятеро, усі Українці? Бо я просто не маю знати.
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07.04.2023 20:53 Відповісти
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07.04.2023 20:44 Відповісти
спочатку вибрали шапкокрада,потім цього наркомана,після звільнення Бурби я в своєму оточенні говорив про війну,ніхто не вірив
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07.04.2023 20:51 Відповісти
Іван ти просто дебіл.Ці два гандона привели війну в Україну.Те що не зміг шапкокрад,зробив наркоша
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07.04.2023 22:01 Відповісти
Ну що ж, можна вже й не наступати. Інакше, всі поляжуть і Резніков скаже про "успішний" наступ, де втрати ворога 1:10 (правда не уточнить у кого 10).
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07.04.2023 20:47 Відповісти
Просто эффект неожиданности пропадет. Теперь у России есть возможность там что-то подправить.
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07.04.2023 20:49 Відповісти
Представьте себя на месте кацапского фельдмаршала, чи кто там у них. К вам попадает план наступления ВСУ. У вас есть два варианта действий: 1. Держа эту инфу в полной тайне готовить свои войска , создавать засадные укрепления, подтягивать резервы к месту будущего прорыва. 2. объявить всему миру и в первую очередь ВСУ, - "я все знаю, номер не пройдет, ищите другие варианты, о которых я знать не буду!"
Очевидно же, что любой, даже пропитый насквозь кацап, выберет вариант 1.
Т.е. вся эта история - полное фуфло.
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07.04.2023 23:17 Відповісти
План слили в сеть на форчан. А не русской армии. Просто русские армии получат эту инфу. Зная количество и состав готовящихся бригад любой грамотный офицер может предположить что они могут делать и как. И подготовиться к этим сценариям.
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08.04.2023 02:26 Відповісти
Іди на~й, чмо проксовське.
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07.04.2023 21:38 Відповісти
я навіть не уявляю якою кровью Украіна ще заплатить за свій вибір в квітні 19го "за поржать" ....
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07.04.2023 20:47 Відповісти
сумно, панове...
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07.04.2023 20:55 Відповісти
Все точнісенько як попереджали порохоботи навесні '9-го...
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07.04.2023 21:11 Відповісти
Це результат вибору 14го року. Як казав Козьма Прутков - Зрі в корєнь
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07.04.2023 22:25 Відповісти
вас, кацапов, точно об кафель мамки бьють, бо ненавидять і ще понарожають - їм ваньку сплюнити з причинного міста?
мені сігарету викурити....
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07.04.2023 22:36 Відповісти
Перечитай що написав і знайди хоч одну відмінність між собою і зебілом. Два тата, а діти близьнята.
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08.04.2023 00:40 Відповісти
Можете закидати мене тапками, але, як про мене, то "злив" це просто привід перенести контрнаступ на невизначений термін і продовжувати, в стилі Абдрестовича, годувати контрнаступальними туманними обвцянками піпл. А про причини перенесення, думаю, догадатися не важко, особливо з такою "цікавою" владою як у нас.
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07.04.2023 20:49 Відповісти
Несподівано! Спочатку я думав на Гондурас!!!
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07.04.2023 20:49 Відповісти
Що казити коли кацапи мали навіть доступ до країни НАТО, це вам не вимолювати пдч у 2008 році...
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07.04.2023 21:01 Відповісти
Ну то на совісті Словаччини. Вони там були офіційно.
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07.04.2023 21:14 Відповісти
Таку оцінку агенції https://www.reuters.com/world/us/russia-likely-behind-us-military-document-leak-us-officials-say-2023-04-07/ Reuters навели три американські посадовці на умовах анонімності, повідомляє з посиланням на "https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/04/7/7159408/ Європейську правду ". - анонімна оцінка, анонімних американських аноністів , на умовах анонімності- гебнява куйня і метода з часівстворення цієї контори.
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07.04.2023 21:02 Відповісти
.

вони невилiковнi.

панове, Ви тiльки подивiться ! воно шурує кацапською на таке свято...

це дiйсно українська церква?

можливо, це старослов'янська, як попи сатанату брешуть?

брехуни та iуди з сатанату РПЦ-КДБ !

https://youtu.be/RLYm-******
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07.04.2023 21:12 Відповісти
А може там оту підготовку до наступу про**али.А тепер закинули ''качку'' в суспільство-" типу наступ зірвався через те що його ''хтось'' злив, отже треба іти на переговори з *уйлом".Таким чином хочуть спонукати Україну кинути *уйлу частину території взамін на закінчення війни. Отже *уйло отримає свою ''перемогу'', світ отримає закінчення війни, а Україна залишиться в дураках!
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07.04.2023 21:14 Відповісти
Пентагон готує весняний контрнаступ для ЗСУ, а Росія публікує ... Комедія, трагедія, драма, ... чи фантастика?
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07.04.2023 21:18 Відповісти
"Всьо, іхняя разведка уже аб наступлєнії узнала. Патєрян ефєкт нєажиданасті кантрнаступлєнія. В масквє всє наши плани разнюхалі." Панове, на московії такий собі Ходарьонок просто вангував за місяць до навали про те , чим все закінчиться, але ж потвора в кремлі слухає лише голоси в своїй макітрі...
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07.04.2023 21:21 Відповісти
маю відчуття що це керований злив........треба ваті задурити макітру..... якщо ні то все сумно......
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07.04.2023 21:21 Відповісти
не Ермаком единым...😂😂
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07.04.2023 22:23 Відповісти
Тут вже з придністровям стільки російських ,,зливів" було,фекальний млин би знесло тим ,,потоком".так і тут.який контрнаступ?річки розлились,ліси-,,лисі".війська- невкомплекті.на донбасі- м'ясорубка.хіба- що через брянськ - на москву.
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07.04.2023 22:47 Відповісти
США вважають Росію причетною до "зливу" даних про підготовку контрнаступу в Україні Джерело:

Взагалі то у нас біг борди по всій країні з Гвардією наступу, тобто, вже декілька місяців не секрет, що планується контрнаступ
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07.04.2023 22:57 Відповісти
Ruzzia is sowing mistrust.

Ruzzia painted those papers,
using their own collected data,
and putting some "Pentagon" stamps on them.
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07.04.2023 23:17 Відповісти
У нас каждый день в Новостях об этом. Може Данилов?))
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08.04.2023 00:00 Відповісти
Не должны были сливать, а просто молча пользоваться полученными разведданными правильно?😂😂😂
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08.04.2023 08:11 Відповісти
а тем временем Генерал на кухне тихо чистит картоплю и думает, Коенигсберг,трудно тебя в песне напевать.
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08.04.2023 08:51 Відповісти
А може все так і було задумано? Та мало чого і для кого можна "злити". А так як наші провладні тіктокери і блогери зливають то ще пошукати потрібно...
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08.04.2023 11:24 Відповісти
 
 