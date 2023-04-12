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Боєприпаси для систем ППО вже прямують до України, - офіс міністра оборони Канади 

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,ппо

Обіцяні Канадою боєприпаси для систем протиповітряної оборони вже перебувають на шляху до України, заявили в офісі міністра оборони Канади Аніти Ананд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBC News. 

"Співрозмовник з офісу міністра сказав, що боєприпаси для систем повітряної оборони вже перебувають на шляху до України", - йдеться у матеріалі.

Водночас в офісі міністра підтвердили, що сучасна система ППО NASAMS, яку Канада в січні погодилася купити для України, ще не була відправлена.

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"Канада домовилася із США про купівлю цих сучасних пускових установок наземного базування, але поки немає точних планів стосовно їх доставки", - зазначив співрозмовник CBC News.

Автор: Марина Макєєва
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Дякуємо Канаді.
показати весь коментар
12.04.2023 06:25 Відповісти
 
 