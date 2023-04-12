Боєприпаси для систем ППО вже прямують до України, - офіс міністра оборони Канади
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Обіцяні Канадою боєприпаси для систем протиповітряної оборони вже перебувають на шляху до України, заявили в офісі міністра оборони Канади Аніти Ананд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBC News.
"Співрозмовник з офісу міністра сказав, що боєприпаси для систем повітряної оборони вже перебувають на шляху до України", - йдеться у матеріалі.
Водночас в офісі міністра підтвердили, що сучасна система ППО NASAMS, яку Канада в січні погодилася купити для України, ще не була відправлена.
"Канада домовилася із США про купівлю цих сучасних пускових установок наземного базування, але поки немає точних планів стосовно їх доставки", - зазначив співрозмовник CBC News.
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показати весь коментар12.04.2023 06:25 Відповісти Мені подобається 8
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