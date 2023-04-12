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ООН (2769) смерть (6558) жертви (1258)

Майже 8,5 тисячі мирних жителів загинули в Україні з 24 лютого 2022 року, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон

З 24 лютого 2022 року в Україні загинули майже 8,5 тисячі мирних жителів. Понад 14 тисяч отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"З 24 лютого 2022 року, коли почалася широкомасштабна збройна атака Російської Федерації, до 9 квітня 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 22 734 жертви серед цивільного населення країни: 8 490 убитих та 14 244 поранених", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що у підконтрольних росіянам частинах Донецької та Луганської областей 652 убитих та 2316 поранених особи.

Також в ООН додають, що кількість загиблих цивільних осіб може бути суттєво більшою, оскільки поки що немає достовірної інформації з таких міст, як Маріуполь (де, за заявами української влади, могли загинути понад 20 тисяч мирних жителів), повністю знищеної росіянами під час штурму Попасної, а також Лисичанська та Сєверодонецька.

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Автор: Марина Макєєва
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Гарно це беззубе оон уміє рахувати! Там в одному Маріуполі тисяч 30 у братських могилах лежить... Як це хоч громадянською війною рашистське вторгнення не назвали...
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12.04.2023 06:59 Відповісти
Была инфа что по официальным данным больше 80 тыс и очень давно.
За освещение этой информации зе-дерьмаки сняли с должностей областных медицинских работников.
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12.04.2023 07:09 Відповісти
В ООН спираються на документ А в ньому повинні буть: прізвище і"мя по-батькові дата місце смерті та її причина А прийти і побачить купу могил - для них недостатньо
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12.04.2023 07:21 Відповісти
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12.04.2023 07:37 Відповісти
Тільки в Маріуполі десь вдесятеро більше....
За це рашкє вічне прокляття!!!
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12.04.2023 08:06 Відповісти
Невже в ООН почали вже рахувати ???
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12.04.2023 08:08 Відповісти
З якого перепугу ви поділяєте громадян України на мирних та не мирних.Всі вони нащі люди.Яких знишують не мирні орки рашкостану.
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12.04.2023 08:20 Відповісти
8,5 тис - це мова про офіційно підтверджені цифри: судмедекспертиза, офіційне поховання і тд. Однак по неофіційним даним, тільки в одному Маріуполі кількість загиблих сильно більша за 50 тис, а ще інші окуповані території де кількість вбитих ніхто не рахує. Отже кількість загиблих українців вже більша за 200 тис. Нажаль...
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12.04.2023 09:51 Відповісти
 
 