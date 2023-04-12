Майже 8,5 тисячі мирних жителів загинули в Україні з 24 лютого 2022 року, - ООН

З 24 лютого 2022 року в Україні загинули майже 8,5 тисячі мирних жителів. Понад 14 тисяч отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"З 24 лютого 2022 року, коли почалася широкомасштабна збройна атака Російської Федерації, до 9 квітня 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 22 734 жертви серед цивільного населення країни: 8 490 убитих та 14 244 поранених", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у підконтрольних росіянам частинах Донецької та Луганської областей 652 убитих та 2316 поранених особи.

Також в ООН додають, що кількість загиблих цивільних осіб може бути суттєво більшою, оскільки поки що немає достовірної інформації з таких міст, як Маріуполь (де, за заявами української влади, могли загинути понад 20 тисяч мирних жителів), повністю знищеної росіянами під час штурму Попасної, а також Лисичанська та Сєверодонецька.

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