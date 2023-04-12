Використовуючи найманців ПВК "Вагнер" для захоплення Бахмуту, Росія хоче мінімізувати втрати серед кадрової армії, - ISW
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У Міноборони РФ підтвердили, що бойовики ПВК "Вагнера" складають основну частину військ, які прагнуть захопити Бахмут Донецької області. Невказані підрозділи ВДВ армії РФ забезпечують підтримку на флангах на північ і південь від міста.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Підрозділи ВДВ, ймовірно, націлені лише на утримання флангів, а не на якісь значні наступальні дії. Таким чином, Міноборони Росії має намір використати групу "Вагнера" для захоплення Бахмута, зводячи до мінімуму втрати серед кадрової армії", - йдеться в повідомленні.
Це свідчиться про те, що війська РФ прагнуть використати бойовиків ПВК для захоплення Бахмута, а потім витіснити їх та взяти на себе відповідальність за перемогу.
Будь ласка, зачекайте...
В Буче, Ирпене, Мариуполе весь мир узнал, на какие преступления способна часть российского общества. Ведь те, кто убивал, насиловал и грабил - часть той самой привычно бедной, криминальной России с искореженной моралью. Если представится возможность, многие из этих людей будут поступать так же со своими соседями в России.
Для этого должны появиться условия - либо полное безвластие в результате краха нынешней власти, либо, наоборот, ужесточение режима на фоне резкого экономического спада. И в том, и в другом случае "ветераны" Бучи и Соледара быстро окажутся в нужном месте - в разграбляемом магазине, в оружейной комнате горящего полицейского участка или у соседского гаража. "Я на фронте кровь проливал! А ну, гони ключи!", - прорычат они соседу, садясь в его KIA. Разумеется, в том случае, если сосед не предъявит в ответ свой скорострельный аргумент."
курятиныпетушатины.
В тайгу, как Лыковы? (они прожили 40 лет, потом были случайно обнаружены с вертолёта)
Там другие чувства, зачастую чувство самосохранения в таких ситуациях притупляется.
Может 1-2 раз что то такое и происходит, но быстро проходит. Затем ты на смерть смотришь совершенно индифферентно...