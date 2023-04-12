У Міноборони РФ підтвердили, що бойовики ПВК "Вагнера" складають основну частину військ, які прагнуть захопити Бахмут Донецької області. Невказані підрозділи ВДВ армії РФ забезпечують підтримку на флангах на північ і південь від міста.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ВДВ, ймовірно, націлені лише на утримання флангів, а не на якісь значні наступальні дії. Таким чином, Міноборони Росії має намір використати групу "Вагнера" для захоплення Бахмута, зводячи до мінімуму втрати серед кадрової армії", - йдеться в повідомленні.

Це свідчиться про те, що війська РФ прагнуть використати бойовиків ПВК для захоплення Бахмута, а потім витіснити їх та взяти на себе відповідальність за перемогу.

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