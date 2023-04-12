УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5419 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
2 622 17
Бахмут(Артемівськ) (1487) ПВК "Вагнер" (1476) ISW (603)

Використовуючи найманців ПВК "Вагнер" для захоплення Бахмуту, Росія хоче мінімізувати втрати серед кадрової армії, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

У Міноборони РФ підтвердили, що бойовики ПВК "Вагнера" складають основну частину військ, які прагнуть захопити Бахмут Донецької області. Невказані підрозділи ВДВ армії РФ забезпечують підтримку на флангах на північ і південь від міста.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ВДВ, ймовірно, націлені лише на утримання флангів, а не на якісь значні наступальні дії. Таким чином, Міноборони Росії має намір використати групу "Вагнера" для захоплення Бахмута, зводячи до мінімуму втрати серед кадрової армії", - йдеться в повідомленні.

Це свідчиться про те, що війська РФ прагнуть використати бойовиків ПВК для захоплення Бахмута, а потім витіснити їх та взяти на себе відповідальність за перемогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 100 мобілізованих росіян "зникли" у Луганській області після того, як відмовилися вступати до ПВК "Вагнер", - росЗМІ

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
А ещё они хотят избавится от уголовников и расчистить тюрьмы для новых узников. Логично
показати весь коментар
12.04.2023 07:23
+4
В Росії вже побачили перші наслідки діяльності тих "зеків" що були амністовані після шести місяців участі в бойових діях - спалах насильницьких злочинів на території країни Це є однією з причин того що зараз пропонується не піврічний а річний контракт - так більша гарантія що "зека" вб"ють і амністувать буде нікого Тому їх і кидають масовано у "м"ясорубку"
показати весь коментар
12.04.2023 07:36
+2
Такі "високоінтелектульні висновки" може зробити навіть бабця з базару.
показати весь коментар
12.04.2023 07:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ещё они хотят избавится от уголовников и расчистить тюрьмы для новых узников. Логично
показати весь коментар
12.04.2023 07:23 Відповісти
Такі "високоінтелектульні висновки" може зробити навіть бабця з базару.
показати весь коментар
12.04.2023 07:36 Відповісти
В Росії вже побачили перші наслідки діяльності тих "зеків" що були амністовані після шести місяців участі в бойових діях - спалах насильницьких злочинів на території країни Це є однією з причин того що зараз пропонується не піврічний а річний контракт - так більша гарантія що "зека" вб"ють і амністувать буде нікого Тому їх і кидають масовано у "м"ясорубку"
показати весь коментар
12.04.2023 07:36 Відповісти
"Привычную бедность, привычную уголовщину и, как следствие, привычный аморализм жизни существенной части россиян, особенно в провинции, Кремль использует для решения проблем на фронте. Не сомневаюсь, что в путинском окружении цинично рассчитывают таким образом не только поддержать, но и "почистить" страну от криминального элемента. И вот тут-то Путин и его приближенные сильно ошибаются.

В Буче, Ирпене, Мариуполе весь мир узнал, на какие преступления способна часть российского общества. Ведь те, кто убивал, насиловал и грабил - часть той самой привычно бедной, криминальной России с искореженной моралью. Если представится возможность, многие из этих людей будут поступать так же со своими соседями в России.

Для этого должны появиться условия - либо полное безвластие в результате краха нынешней власти, либо, наоборот, ужесточение режима на фоне резкого экономического спада. И в том, и в другом случае "ветераны" Бучи и Соледара быстро окажутся в нужном месте - в разграбляемом магазине, в оружейной комнате горящего полицейского участка или у соседского гаража. "Я на фронте кровь проливал! А ну, гони ключи!", - прорычат они соседу, садясь в его KIA. Разумеется, в том случае, если сосед не предъявит в ответ свой скорострельный аргумент."
показати весь коментар
12.04.2023 07:41 Відповісти
С такими темпами потерь на параше скоро настанет дефицит курятины петушатины.
показати весь коментар
12.04.2023 07:41 Відповісти
А гриль мабуть якийсь Самсунг, а не Рязань.
показати весь коментар
12.04.2023 07:47 Відповісти
Інституту вивчення війни (ISW) - страшно уявити як вам скучно було до 24.02.22
показати весь коментар
12.04.2023 07:42 Відповісти
ISW це клуб американських відставних офіцерів на пенсії. Їм абсолютно нічим зайнятися, от і ляпають язиками.
показати весь коментар
12.04.2023 07:47 Відповісти
росія просто вимушена використовувати саме вагнерівців, бо більність чмобіків бунтують та тікають з полю бою і лише стратами та тортурами ху#ло може примусити зеків-смертників наступати. І це добре для нас, бо хоч наші солдати і зазнають значних втрат, але смертинків набагато менше, ніж сотні тисяч чмобіків і вони не переступлять через іх тіла, щоб і самим подохнути. Якби можна було б завалити тілами цих сотень тисяч чмобіків, то не треба було ху#лу ризикувати та створюючи терористичну організацію, яка навіть за російськими законами є злочинною та іти до повної ізоляції як країна-терорист. Коли чмобіки тікають з полю бою, то їх не заважають ніяки заградотряди, бо ху#лу слабо розстріляти десяток тисяч своїх же, а без цього дурних немає подохнути, бо ЗСУ перетворили їх атаки на самовбичі. Тож треба добити смертників, нікуди вони не дінуться і не факт, що в іншому місці їх можна добити з меншими втратами і дочекатися спільних закупівель стнарядів. Тоді після важкої оборони артилерія порве на шматки недобитих
показати весь коментар
12.04.2023 07:56 Відповісти
А куда им бежать ? Только в плен ибо в нынешнем мире, скрыться практически невозможно.
показати весь коментар
12.04.2023 09:05 Відповісти
А нам зовсім не цікаво, куди. Головне, що тікають тільки так, аж штани *******
показати весь коментар
12.04.2023 09:17 Відповісти
Куда бежать то ? Все страны вокруг выдают обратно.
В тайгу, как Лыковы? (они прожили 40 лет, потом были случайно обнаружены с вертолёта)
показати весь коментар
12.04.2023 09:19 Відповісти
Та хоч до самого чорта. Коли вони бачать, як їх товирищі повзають з відірваними ногам, випущеними кишками, чують душероздираючи предсметрні крики, то вони готові біжати куди завгодно, аби врятувати власну шкуру. Тоді працюють вже тварині інстинкит, а не розум. Головне, що вони спокійно собі тікають і ніхто їм не заважає
показати весь коментар
12.04.2023 09:25 Відповісти
Это совершенно не влияет, вы рассуждаете как гражданский.
Там другие чувства, зачастую чувство самосохранения в таких ситуациях притупляется.

Может 1-2 раз что то такое и происходит, но быстро проходит. Затем ты на смерть смотришь совершенно индифферентно...
показати весь коментар
12.04.2023 09:34 Відповісти
Чувство самозбереження притупляється лише тоді, коли воїни сражаються за Батьківщину, коли у них за плечима їх родини, і їх розстріляють чи поховають під уламками їх осель. А коли покидьки дохнуть на чужбині за пришелепкуватого діда та олігарїів, коли вони втратили останні людські якості, то в них вже нічого не залишаються окрім тваринного інстинкту і відчуття самозбереження навпаки тільки загострюється і вони підуть на все, аби тільки врятувати власну шкуру. Це воїни, які сражаються за найвищі людські цінность не позбавлені і інстинкту самозбереження, бо вони не залізні і не роботи, але як ти кажеш, в них швидко проходить, бо їх цінності та життя їх дітей вони цінють вище за власне життя. А для потвор лише власна шкура це єдина цінність
показати весь коментар
12.04.2023 09:43 Відповісти
Господи, как можно быть таким **********?) Ты сам видел, как они убегают?) Сидишь тут, какие -то басни рассказываешь. Может ты на ставке?))
показати весь коментар
12.04.2023 14:57 Відповісти
Так, навіть на Цензорі відео викладали
показати весь коментар
12.04.2023 15:15 Відповісти
 
 