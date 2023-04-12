Війська РФ термобаричною артилерією атакують позиції ЗСУ поблизу Кремінної на Луганщині, - ISW

Російські війська за допомогою термобаричної артилерії атакують позиції українських військових поблизу Кремінної Луганської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, що російські війська утримують позиції в межах 10 км на північний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, вказують на те, що російські війська захопили Лиман Перший (10 км на північний схід від Куп’янська) і, ймовірно, на деякий час окупували населений пункт", - йдеться в повідомленні.

Станом на 11 квітня російські війська досягли успіхів у лісовій зоні на південь від Кремінної. На геолокаційних кадрах, опублікованих 10 квітня, видно, як елементи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з термобаричною артилерією ТОС-1А діють за 4 км на південь від Кремінної, що вказує на те, що вони просунулися в навколишній ліс. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що російські війська захопили українські позиції в лісі трохи більше ніж за 5 км на південь від Кремінної.

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У Луганській обласній військовій адміністрації 11 квітня також зазначили, що в лісах поблизу Кремінної посилилася бойова активність. Російський мілблогер стверджував, що війська РФ зайняли кілька нових опорних пунктів на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки (22 км на північний захід) і в районі балки Журавка. Російські джерела поширили інформацію про те, що в районі Кремінної діють чеченські підрозділи "Ахмат" і батальйон БАРС (Бойовий резерв)-14. Російські мілблогери також стверджували, що елементи БАРС-16 готуються до українських контратак біля Спірного, за 25 км на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний захід від Кремінної в районі Макіївки та Червонопопівки (6 км на північний захід) і на південь від Кремінної в районі Білогорівки (10 км на південь) та Спірного.