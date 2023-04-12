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Війська РФ термобаричною артилерією атакують позиції ЗСУ поблизу Кремінної на Луганщині, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,термобарична

Російські війська за допомогою термобаричної артилерії атакують позиції українських військових поблизу Кремінної Луганської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, що російські війська утримують позиції в межах 10 км на північний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, вказують на те, що російські війська захопили Лиман Перший (10 км на північний схід від Куп’янська) і, ймовірно, на деякий час окупували населений пункт", - йдеться в повідомленні. 

Станом на 11 квітня російські війська досягли успіхів у лісовій зоні на південь від Кремінної. На геолокаційних кадрах, опублікованих 10 квітня, видно, як елементи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з термобаричною артилерією ТОС-1А діють за 4 км на південь від Кремінної, що вказує на те, що вони просунулися в навколишній ліс. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що російські війська захопили українські позиції в лісі трохи більше ніж за 5 км на південь від Кремінної.

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У Луганській обласній військовій адміністрації 11 квітня також зазначили, що в лісах поблизу Кремінної посилилася бойова активність. Російський мілблогер стверджував, що війська РФ зайняли кілька нових опорних пунктів на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки (22 км на північний захід) і в районі балки Журавка. Російські джерела поширили інформацію про те, що в районі Кремінної діють чеченські підрозділи "Ахмат" і батальйон БАРС (Бойовий резерв)-14. Російські мілблогери також стверджували, що елементи БАРС-16 готуються до українських контратак біля Спірного, за 25 км на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний захід від Кремінної в районі Макіївки та Червонопопівки (6 км на північний захід) і на південь від Кремінної в районі Білогорівки (10 км на південь) та Спірного.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+17
Це означає що кацапам удалось підвезти установки на відстань менш як 10 км від лінії фронту. Де наші дрони і розвідка?
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12.04.2023 07:49
+15
А зелень марафонить.
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12.04.2023 07:55
+11
Бідні хлопці і дівчата, по позиціях яких б'ють кацапи цими снарядами. Напишу непопулярні , але на мій погляд справедливі речі, що наш Верховний головнокомандувач три роки жив у свому світі відосів і не позаботився за озброєння ЗСУ ракетами і САУ, ось і гинуть найкращі за величезні помилки Володі. Як відомо асфальт не літає і не вражає, а його приоритет був виключно асфальт. Дуже хотілося на другий термін президентства.
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12.04.2023 08:49
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Це означає що кацапам удалось підвезти установки на відстань менш як 10 км від лінії фронту. Де наші дрони і розвідка?
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12.04.2023 07:49 Відповісти
А зелень марафонить.
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12.04.2023 07:55 Відповісти
А як ти у лісистій місцевості ту "розвідку" проводить будеш дронами? Коли вже листя почало з"являться? І це ж не танковий корпус - а всього лише 2-3 самохідні установки
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12.04.2023 07:57 Відповісти
Інфрачервоне виявлення, можливо?
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12.04.2023 14:53 Відповісти
Ефективна та максимальна заявлена дальність ракети різні речі. Це як з АК, де максимальна дальність 1 км, а реально до 400 метрів. Тому кацапи з тими Буратинами реально під'їжджають не далі ніж 6 км, стріляють і швидко тікають, бо їм тут же прилітає.
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12.04.2023 08:00 Відповісти
Заявлена дальність 3 км.
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12.04.2023 10:04 Відповісти
10 км.
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12.04.2023 10:26 Відповісти
Посилання в студію
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12.04.2023 11:51 Відповісти
Буратино (значения). У этого термина существуют и другие значения, см. Солнцепёк. Тяжёлая огнемётная система (ТОС) - советская и российская система вооружения, ...

Дальность стрельбы минимальная: 400 м

Количество направляющих: 24 (30)

Дальность стрельбы максимальная: 3600 ....
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12.04.2023 13:53 Відповісти
Дальнейшее развитие огнемётная система ТОС-1А получила в ТОС-2 "Тосочка". Увеличена дальность стрельбы, по некоторым неофициальным данным - до 10-15 километров. Транспортно-заряжающая машина переставлена с гусениц на колёсное шасси "Урала-63706", что позволяет ей развивать большую скорость. Количество направляющих сокращено до 18 штук.
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12.04.2023 15:28 Відповісти
розмова була про Буратіно.читайте вище
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12.04.2023 16:08 Відповісти
Буратино ТОС-1, модернізація Солнцепек ТОС-1А.

В отличие от обычной РСЗО, поражающее действие ТОС достигается в первую очередь не за счёт осколков и ударной волны, а за счёт высокой температуры и высокого давления. В 70-х появились ТОС-1 "Буратино", которые в свою очередь в 2001 году получили развитие в ТОС-1А "Солнцепёк".

По сравнению с "Буратино", количество направляющих на ТОС-1А уменьшилось с 30 до 24. Дальность стрельбы увеличилась с 3,5 до 6 километров. Транспортно-заряжающая машина ТОС-1А "Солнцепёк" выполнена на базе танка Т-72, тогда как у "Буратино" она размещалась на шасси крупнотоннажного грузовика.

Дальность полета новых НУРС для ТОС-1А по заявлениям производителя достигает 10 км.

https://www.unian.net/war/tos-1-buratino-ili-solncepek-strashnoe-oruzhie-armii-rf-ili-ocherednoy-analogovnet-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11775223.html
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12.04.2023 19:38 Відповісти
У вас пам'ять як у рибки групі,ви ж вище писали про буратіно.солнцепьок на 10 км теж не стріляє.
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13.04.2023 07:03 Відповісти
Забаненні по життю, навчиться читати, хоча би по наданому готовому посиланню, а не тільки читати.
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13.04.2023 09:15 Відповісти
?
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13.04.2023 11:32 Відповісти
Це про Бахмут, але
"І це тільки верхівка наявного п#здєца! Ворог, на захоплених ділянках, на відстані 1-3 км від лінії бойового зіткнення (далі - ЛБЗ), пересувається БЕЗ ПЕРЕШКОД!"

Джерело: https://censor.net/ua/n3405754
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12.04.2023 10:35 Відповісти
Кацапи раптом навчилися глушити більшість наших дронів....
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12.04.2023 11:23 Відповісти
Залізний аргумент у пользу касетних снарядів України. Питання остаточно не винішено, ми не отримали категоричну відмову, тож треба не опускати рукі тиснути далі.
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12.04.2023 08:05 Відповісти
Ця залізяка Солнцепьок гатить на недалеку відстань. Дуже помітна.
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12.04.2023 08:18 Відповісти
..а хіба на другому році активної війни у ЗСУ досі нема радарів, які бачать усе і навіть можуть розрізняти тип техніки?..
чи все передане зберігається у надійному місті, на складах дермаків?, а нове Цивілізований Світ земародерам не надає, бо вони мародерять, куди дотягнуться, та затуляють рота українським телеканалам прямий еспресо 5й?
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12.04.2023 08:23 Відповісти
Бідні хлопці і дівчата, по позиціях яких б'ють кацапи цими снарядами. Напишу непопулярні , але на мій погляд справедливі речі, що наш Верховний головнокомандувач три роки жив у свому світі відосів і не позаботився за озброєння ЗСУ ракетами і САУ, ось і гинуть найкращі за величезні помилки Володі. Як відомо асфальт не літає і не вражає, а його приоритет був виключно асфальт. Дуже хотілося на другий термін президентства.
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12.04.2023 08:49 Відповісти
Якщо ти не маєш жодного відношення до розвідки, то тобі й не забовязані нічого доповідати. Краще займись чимось корисним, а не розганянням зрадойобства.
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12.04.2023 11:47 Відповісти
 
 