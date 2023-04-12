Війська РФ термобаричною артилерією атакують позиції ЗСУ поблизу Кремінної на Луганщині, - ISW
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Російські війська за допомогою термобаричної артилерії атакують позиції українських військових поблизу Кремінної Луганської області.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Схоже, що російські війська утримують позиції в межах 10 км на північний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, вказують на те, що російські війська захопили Лиман Перший (10 км на північний схід від Куп’янська) і, ймовірно, на деякий час окупували населений пункт", - йдеться в повідомленні.
Станом на 11 квітня російські війська досягли успіхів у лісовій зоні на південь від Кремінної. На геолокаційних кадрах, опублікованих 10 квітня, видно, як елементи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з термобаричною артилерією ТОС-1А діють за 4 км на південь від Кремінної, що вказує на те, що вони просунулися в навколишній ліс. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що російські війська захопили українські позиції в лісі трохи більше ніж за 5 км на південь від Кремінної.
У Луганській обласній військовій адміністрації 11 квітня також зазначили, що в лісах поблизу Кремінної посилилася бойова активність. Російський мілблогер стверджував, що війська РФ зайняли кілька нових опорних пунктів на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки (22 км на північний захід) і в районі балки Журавка. Російські джерела поширили інформацію про те, що в районі Кремінної діють чеченські підрозділи "Ахмат" і батальйон БАРС (Бойовий резерв)-14. Російські мілблогери також стверджували, що елементи БАРС-16 готуються до українських контратак біля Спірного, за 25 км на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний захід від Кремінної в районі Макіївки та Червонопопівки (6 км на північний захід) і на південь від Кремінної в районі Білогорівки (10 км на південь) та Спірного.
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Дальность стрельбы минимальная: 400 м
Количество направляющих: 24 (30)
Дальность стрельбы максимальная: 3600 ....
В отличие от обычной РСЗО, поражающее действие ТОС достигается в первую очередь не за счёт осколков и ударной волны, а за счёт высокой температуры и высокого давления. В 70-х появились ТОС-1 "Буратино", которые в свою очередь в 2001 году получили развитие в ТОС-1А "Солнцепёк".
По сравнению с "Буратино", количество направляющих на ТОС-1А уменьшилось с 30 до 24. Дальность стрельбы увеличилась с 3,5 до 6 километров. Транспортно-заряжающая машина ТОС-1А "Солнцепёк" выполнена на базе танка Т-72, тогда как у "Буратино" она размещалась на шасси крупнотоннажного грузовика.
Дальность полета новых НУРС для ТОС-1А по заявлениям производителя достигает 10 км.
https://www.unian.net/war/tos-1-buratino-ili-solncepek-strashnoe-oruzhie-armii-rf-ili-ocherednoy-analogovnet-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11775223.html
"І це тільки верхівка наявного п#здєца! Ворог, на захоплених ділянках, на відстані 1-3 км від лінії бойового зіткнення (далі - ЛБЗ), пересувається БЕЗ ПЕРЕШКОД!"
Джерело: https://censor.net/ua/n3405754
чи все передане зберігається у надійному місті, на складах дермаків?, а нове Цивілізований Світ земародерам не надає, бо вони мародерять, куди дотягнуться, та затуляють рота українським телеканалам прямий еспресо 5й?