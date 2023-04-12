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армія РФ (13520) Генштаб ЗС (4540) ліквідація (1961) знищення (4153)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 180 050 осіб (+730 за добу), 293 гелікоптери, 3646 танків, 2770 артсистем, 7043 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 12 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 180 050 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 180050 (+730) осіб ліквідовано,

танків - 3646 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7043 (+5) од,

артилерійських систем - 2770 (+5) од,

РСЗВ - 535 (+0) од,

засоби ППО - 282 (+0) од,

літаків - 307 (+0) од,

гелікоптерів - 293 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2334 (+2),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5630 (+10) од,

спеціальна техніка - 319 (+3).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 179 320 осіб (+500 за добу), 293 гелікоптери, 3644 танки, 2765 артсистем, 7038 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 180 050 осіб (+730 за добу), 293 гелікоптери, 3646 танків, 2770 артсистем, 7043 броньовані машини 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
Йшов 3338 день москальсько-української війни. 25 одиниці техніки і більше 700 чумардосів. Слава ЗСУ, переможемо!
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12.04.2023 09:03
+9
А що - у вас теж дощ? Сьогодні прокинувся на світанку - було хмарно, але сухо Думаю - невже мій "організьм" збрехав"? Бо чую дощ за добу-дві у радіусі до 50 км Поки варилася кава - почався дощ А вчора почали цвісти абрикоси Якби було сонячно сьогодні - усе місто вже-б цвіло
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12.04.2023 08:35
+7
Дата то - юбилейная. Не грех в слякотную погоду и остограмиться. А ШО ДЕЛАТЬ, КАЦАПЫ...ХЕХ...
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12.04.2023 08:28
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схоже, що живі мерці кучками трималися
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12.04.2023 08:26 Відповісти
То вони все що змогли, дотягнули до кучок.
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12.04.2023 08:29 Відповісти
Дата то - юбилейная. Не грех в слякотную погоду и остограмиться. А ШО ДЕЛАТЬ, КАЦАПЫ...ХЕХ...
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12.04.2023 08:28 Відповісти
А що - у вас теж дощ? Сьогодні прокинувся на світанку - було хмарно, але сухо Думаю - невже мій "організьм" збрехав"? Бо чую дощ за добу-дві у радіусі до 50 км Поки варилася кава - почався дощ А вчора почали цвісти абрикоси Якби було сонячно сьогодні - усе місто вже-б цвіло
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12.04.2023 08:35 Відповісти
На Волині те саме, один в один.
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12.04.2023 09:03 Відповісти
Львівщина усю ніч йшов дощ. зараз немає але доволі хмарно ...
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12.04.2023 09:37 Відповісти
Вчера дождь в Одессе днем кошмарил , вчера около 6 вечера и здесь начался и сегодня льет мелкой мерзопакостью. В 06:00 моя "балерина" варилася, За окном,в это время, были раскисшие грядки и сеял мелкий дождь. Блин де ви на мою голову взялися, так бы самому и в голову не пришл, ща по блайзер балерине ударю по новой... Зы... абрикосо-войлочяные вишни у нас дней 4-5 уже как цветут.
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12.04.2023 09:55 Відповісти
А у вас вірус на абрикосах є? Бо у нас відразу після цвітіння (як тільки молоді листочки з"являються) молоді пагони з зав"яззю засихають І те ж саме на войлочних вишнях Тому вже кілька років у нас абрикос і китайських вишень майже немає
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12.04.2023 10:05 Відповісти
Пока не наблюдается.
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12.04.2023 10:22 Відповісти
То ти просто уваги не звертав - Софія мені описувала таку біду в Одесі ще років два тому
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12.04.2023 10:46 Відповісти
Кста, в прошлом в Одессе тоже была проблема с абрикосами.
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12.04.2023 10:23 Відповісти
в прошлом= в прошлом году
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12.04.2023 10:28 Відповісти
Чуть не забув, отговорите пани-автомобилистку не срезать абрикосовые деревья (видать по этому случаю у нее в Киеве на плодоносят).
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12.04.2023 10:27 Відповісти
на=не
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12.04.2023 10:29 Відповісти
Я їй торік цю ситуацію пояснив (вона причини не знала) А що їй робить - хай сама вирішує Я питався товариша (біолога) про той вірус ще років з п"ять тому Він тоді сказав що вчені ще не знайшли способів боротьби з ним
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12.04.2023 10:44 Відповісти
в Броварах абрикоси зацвіли ще в суботу...
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12.04.2023 12:28 Відповісти
Ет точна, стограм за кацапав, хороших кацапав нє чокаясь, вєдь хароший кацап ета дохлий кацап.
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12.04.2023 08:38 Відповісти
За це..... можна і чокатись!
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12.04.2023 11:03 Відповісти
по вертухам помилка (293 + 1) вже було
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12.04.2023 08:36 Відповісти
Є !!!
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12.04.2023 08:43 Відповісти
Йшов 3338 день москальсько-української війни. 25 одиниці техніки і більше 700 чумардосів. Слава ЗСУ, переможемо!
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12.04.2023 09:03 Відповісти
З такими темпами до "ДняПабеднава" росіяни отримають більше 200 тис "двохсотих"
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12.04.2023 10:07 Відповісти
 
 