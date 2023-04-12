Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 180 050 осіб (+730 за добу), 293 гелікоптери, 3646 танків, 2770 артсистем, 7043 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на ранок 12 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 180 050 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 180050 (+730) осіб ліквідовано,
танків - 3646 (+2) од,
бойових броньованих машин - 7043 (+5) од,
артилерійських систем - 2770 (+5) од,
РСЗВ - 535 (+0) од,
засоби ППО - 282 (+0) од,
літаків - 307 (+0) од,
гелікоптерів - 293 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2334 (+2),
крилаті ракети - 911 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5630 (+10) од,
спеціальна техніка - 319 (+3).
Топ коментарі
+10 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар12.04.2023 09:03
+9 Яр Холодний
показати весь коментар12.04.2023 08:35
+7 alexandr shamov
показати весь коментар12.04.2023 08:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
схоже, що живі мерці кучками трималися