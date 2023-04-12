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Новини Економіка
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Західна Європа має допомогти з фінансуванням відновлення України, - глава Світового банку Малпасс

Новини Цензор.НЕТ Економіка

дэвид,малпасс

Світовий банк готовий докласти зусилля до відбудови України, однак міжнародні фінансові установи не можуть самостійно взяти на себе такі витрати, а тому країни Західної Європи повинні зробити свій внесок.

Про це заявив глава Світового банку Девід Малпасс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Глава Світового банку сказав, що банк відіграв величезну роль у відбудові сталеливарної промисловості Європи після Другої світової війни та міг би зіграти подібну роль в Україні.

"Але масштаби жахливі", - наголосив Малпасс, говорячи про оцінку, згідно з якою відбудова економіки України обійдеться в $411 млрд.

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Зазначається, що відповідну оцінку зробили Світовий банк, ООН, Європейська комісія та Україна. У вересні минулого року вона складала $349 млрд.

Малпасс наголосив, що західноєвропейські країни мають значні обсяги фінансів, які вони могли б направити на відновлення України, позаяк можливостей міжнародних фінансових організацій недостатньо для відновлення в Україні зруйнованих електроенергетичного, дорожнього, залізничного секторів.

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За оцінками Світового банку, дефіцит фінансування швидкого відновлення та реконструкції України цього року становить 11 мільярдів доларів.

Автор: Ольга Лузан
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Яке в мзду відновлення, ***** ще надіється перемогти на полі бою, давайте більше далекобійної зброї, авіації, бронетехніки і т.д. Про відновлення будемо думати після виходу на кордони 1991 року.
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12.04.2023 08:38 Відповісти
B 1991 році Паризький клуб кредиторів списав 50% боргів Польщі західним державам. B 1994 році таке ж рішення прийняв і Лондонський клуб кредиторів.

В підсумку зовнішній борг Польщі був скорочений із 30 до 15 млрд. доларів США, купівельна спроможність долара була той час, 30 років тому, приблизно в 2 рази вища, ніж зараз.
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12.04.2023 08:45 Відповісти
Знов Зеля розпочне велике будівництво крадівництво?
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12.04.2023 08:46 Відповісти
 
 