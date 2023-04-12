УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5351 відвідувач онлайн
Новини Суспільство
28 355 129
вища освіта (142) студенти (321) Арестович Олексій (372)

Університет у Києві скасував лекцію Арестовича через обурення студентів. Він у відповідь назвав їх "чмошниками" й "комсомольцями"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

алексей,арестович

Київський національний економічний університет спочатку анонсував, а потім скасував лекцію колишнього радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

Про це повідомила Студентська академічна рада університету, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми скасовуємо заплановану зустріч, адже вирішальним для нас безперечно є запит студентів, який ми почули і надалі відштовхуватимемося виключно від нього", - йдеться у повідомленні.

Глава САС назвав організацію зустрічі "необережною спробою дати студентам можливість запозичити досвід медійної особи", а самого Арестовича - одіозним спікером.

Читайте: ОП задовольнив прохання Арестовича про звільнення

"Правління Студентської академічної Ради різко засуджує запрошення одіозних спікерів, які несуть загрозу консолідації українського суспільства", - заявив він.

Університет у Києві скасував лекцію Арестовича через обурення студентів. Він у відповідь назвав їх чмошниками й комсомольцями 01

Арестович, дізнавшись про скасування лекції, обізвав студентів "комсомольцями".

Він розповів, що пропозицію прочитати лекцію отримав під час прогулянки з дитиною і погодився одразу, бо молодь для нього - святе.

"Обговорили дату, тему и даже постер, как он мне присылает, что их Студсовет решил не приглашать "…одиозных спикеров, раскалывающих консолидацию суспільства".)

Значицца, десятку европейских (и не только) международных формумов Арестович - почётный спикер, а нашим маленьким чмош… пардон, комсомольцам - нет", - написав Арестович.

Також читайте: Арестович відмовився від своїх слів про нібито збиту ППО російську ракету в Дніпрі: Я чітко казав, що треба розбиратися

Нагадаємо, раніше Арестович розкритикував рішення ректорату Київсько-Могилянської академії щодо заборони російської мови у своїх стінах. Він вважав такі заходи зазіханням на свободу та демократичні цінності.

Університет у Києві скасував лекцію Арестовича через обурення студентів. Він у відповідь назвав їх чмошниками й комсомольцями 02
Університет у Києві скасував лекцію Арестовича через обурення студентів. Він у відповідь назвав їх чмошниками й комсомольцями 03

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+126
Дивно, а шо случілось? Вже більше не треба грати роль патріота і знов можна просто бути конченим підаром?
показати весь коментар
12.04.2023 09:04
+99
Коли його почнуть бити просто на вулиці
показати весь коментар
12.04.2023 09:05
+74
Тема лекції: "Медійна брехня, як професія", бо нічого іншого ця повія не знає та не вміє.
показати весь коментар
12.04.2023 09:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Приємно що є розумні студенти. А Люся - звичайне лайно.
показати весь коментар
12.04.2023 10:56 Відповісти
У Люсі знову критичні дні - знову всі навколо погані...
показати весь коментар
12.04.2023 10:59 Відповісти
Шо нужно знать об Аристовиче? Да и он сам это подчеркивает - бывший СОВЕТНИК президента. Но умный человек обратит внимание на слово БЫВШИЙ! Если его уволил даже такая петрушка, как наш главком, то ему прямая дорога презервативы рекламировать. И наверное лучше женщинам рассказывать об особенностях и ньюансах продукта...
показати весь коментар
12.04.2023 11:03 Відповісти
Потрібно вжити всіх необхідних заходів, щоб прибрати з медіапростору це біосміття!
Це добре що воно таке ляпнуло.
Те, що воно дурне як пень, значно спрощує роботу, бо лише повний ідіот міг сказати таке великий аудіторїї!
показати весь коментар
12.04.2023 11:10 Відповісти
искренне и от всей души желаю небайдужим українцям таки найти абдрыстовича, поднять над землей и посадить на пятую точку... пусть читаеи себе лехцыи...
показати весь коментар
12.04.2023 11:12 Відповісти
О, треба його огорнути "теплым океаном"... з сечі
показати весь коментар
12.04.2023 11:18 Відповісти
Всім *************** посіпакам Арестович не подобається, а чим він якби "розумникам-українцям" тут постящім не подобається? Як казав один класик - совпадєніє??))
показати весь коментар
12.04.2023 11:19 Відповісти
ш о *****, якраз на ********** люська дуже популярна,тому не ******** зельоний підсос)))
показати весь коментар
13.04.2023 04:42 Відповісти
Коли вже цю мразоту видворять за поребрік.
показати весь коментар
12.04.2023 11:27 Відповісти
Мамэдов - а ти хто такий щоб когось тут видворяти??
показати весь коментар
12.04.2023 11:31 Відповісти
Однозначно він розумна і креативна людина. І тему хайпу , тобто ідею свого двіжу він вибрав таку, щоб бути відмінним від усіх решту і це правильно, але ... Мені здається, що його ідея десь застрягла між минулим та майбутнім((( і на додачу йде поруч з кон'юнктурним сьогоденням))). І з мовою він заїбав!
показати весь коментар
12.04.2023 11:36 Відповісти
Адміністрація КНЕУ банально злякалась реакції керівництва, та, про всякий випадок, наказала кишеньковій "академічній" студраді відмовитись від запрошення Арестовича. Ганьба!

Якщо у його діях є склад злочину, то треба обмежувати йому свободу у законний спосіб.

Якщо висловлювання Арестовичана на чиюсь думку є хибними, то нехай незгодні доведуть це у відкритій, вільній дискусії, гідній студентства.

Але такої можливості САР КНЕУ студентам не надала... Навіть не слухали, злякалися наперед, як би чогось не вийшло...

Прикрилися "рішенням САР", з якого стирчать вуха адміністрації КНЕУ.
Отак у КНЕУ дбають про свободу слова в майбутній Україні. "Сам я не читав і не чув висловлювань ХХХХХХХХХХ, але рішуче заявляю про свою повну незгоду з усім, що він пише й висловлює!"
показати весь коментар
12.04.2023 15:24 Відповісти
ще одне їбануте яке висрало конспірологію,хто його не чув і не бачив,вилазь з пердоляцької сраки і увімкни ютуб,чи ти тупеньке думаєш що всі йог поважають? який закон,про що ти сереш?
показати весь коментар
13.04.2023 04:45 Відповісти
Не оценили возможность прикоснуться к прекрасному, солнцеликому, сладкоречивому Алексею. Глупцы, такой шанс упустили.
показати весь коментар
12.04.2023 11:42 Відповісти
Он лишь доказал, что студенты были правы, отменив эту лекцию.
Но, этот случай с бывшим советником не одинок. Был уже подобный случай с другим бывшим советником президента, но в 2020 году. Тогда подобным образом были оскорблены солдаты, голосовавшие за нынешнего президента, только Бирюков назвал их ублюдками.
показати весь коментар
12.04.2023 11:44 Відповісти
йух обыкновенный
показати весь коментар
12.04.2023 11:53 Відповісти
Дуже файна новина!
Це на телемарафоні в етері цей пристосуванець півнем свої дурниці вигадував та співав, а в справжньому житті його фантазування нікому не потрібні!
показати весь коментар
12.04.2023 12:04 Відповісти
Таварісч Арестовіч дуже добре розбирається у сортах гівна, коли намагається постійно наголошувати, що існують не тільки кацапи, але ще й хороші московити.
показати весь коментар
12.04.2023 12:06 Відповісти
Слухати. звуки з роьової дупи арестовича, це кара чи тортура?
показати весь коментар
12.04.2023 12:23 Відповісти
Арестович настільки кацап, що ніякі мешти йому не підійшли аби перевзутись. Ну це вже край обіжати молодь. Вона у нас найкраща. Пора з ним щось робить. Став токсичним.
показати весь коментар
12.04.2023 12:25 Відповісти
Це добре, що студенти економічного інституту відмовилися слухати лекцію Арестовича. Але, сподіваюся, останнє слово в цій історії буде за студентами інституту фізкультури, кафедри спортивних єдиноборств.
показати весь коментар
12.04.2023 12:43 Відповісти
Можливо доцільніше було б спочатку послухати лекцію, а вже потім сформувати власну думку і йти по допомогу до інфізкульту для організації перевиховання лектора.
А може, після лекції, як раз навпаки , - бажатимуть автографів лектора ,
Чому б студентам не робити свій вибір самостійно і відповідно реагувати, не порушуючи Закон?
показати весь коментар
12.04.2023 15:43 Відповісти
слабо лижеш слабо,люська перелогінься,дебілятко а що воно може висрати,в якій галузі це ******** експерт,га підсос?
показати весь коментар
13.04.2023 04:47 Відповісти
А пихи у цієї Люсі на 10 Люсь. Чмо з гранатометом за шторою.
показати весь коментар
12.04.2023 12:44 Відповісти
ну по перше то не штора а штани а по друге....
показати весь коментар
12.04.2023 12:47 Відповісти
У Люсі місячні.
показати весь коментар
12.04.2023 14:50 Відповісти
КОНЕЧНО С ТАКОЙ РУГАНЬЮ ТАКОМУ ЧИТАТЬ ЛЕКЦИИ НЕЛЬЗЯ !!!
показати весь коментар
12.04.2023 22:19 Відповісти
Арестович, ну ты же *******
**** обижаться?
показати весь коментар
12.04.2023 22:27 Відповісти
советник Арестович, герой Семенченко, героиня Савченко, провокатор Корчинский, президент Зеленский, антисемит Тягнибок, патриотка Фарион, болтун Гордон...
сколько же их - мусора Украинской нации...
показати весь коментар
12.04.2023 22:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 