Університет у Києві скасував лекцію Арестовича через обурення студентів. Він у відповідь назвав їх "чмошниками" й "комсомольцями"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Київський національний економічний університет спочатку анонсував, а потім скасував лекцію колишнього радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.
Про це повідомила Студентська академічна рада університету, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми скасовуємо заплановану зустріч, адже вирішальним для нас безперечно є запит студентів, який ми почули і надалі відштовхуватимемося виключно від нього", - йдеться у повідомленні.
Глава САС назвав організацію зустрічі "необережною спробою дати студентам можливість запозичити досвід медійної особи", а самого Арестовича - одіозним спікером.
"Правління Студентської академічної Ради різко засуджує запрошення одіозних спікерів, які несуть загрозу консолідації українського суспільства", - заявив він.
Арестович, дізнавшись про скасування лекції, обізвав студентів "комсомольцями".
Він розповів, що пропозицію прочитати лекцію отримав під час прогулянки з дитиною і погодився одразу, бо молодь для нього - святе.
"Обговорили дату, тему и даже постер, как он мне присылает, что их Студсовет решил не приглашать "…одиозных спикеров, раскалывающих консолидацию суспільства".)
Значицца, десятку европейских (и не только) международных формумов Арестович - почётный спикер, а нашим маленьким чмош… пардон, комсомольцам - нет", - написав Арестович.
Нагадаємо, раніше Арестович розкритикував рішення ректорату Київсько-Могилянської академії щодо заборони російської мови у своїх стінах. Він вважав такі заходи зазіханням на свободу та демократичні цінності.
Будь ласка, зачекайте...
Це добре що воно таке ляпнуло.
Те, що воно дурне як пень, значно спрощує роботу, бо лише повний ідіот міг сказати таке великий аудіторїї!
Якщо у його діях є склад злочину, то треба обмежувати йому свободу у законний спосіб.
Якщо висловлювання Арестовичана на чиюсь думку є хибними, то нехай незгодні доведуть це у відкритій, вільній дискусії, гідній студентства.
Але такої можливості САР КНЕУ студентам не надала... Навіть не слухали, злякалися наперед, як би чогось не вийшло...
Прикрилися "рішенням САР", з якого стирчать вуха адміністрації КНЕУ.
Отак у КНЕУ дбають про свободу слова в майбутній Україні. "Сам я не читав і не чув висловлювань ХХХХХХХХХХ, але рішуче заявляю про свою повну незгоду з усім, що він пише й висловлює!"
Но, этот случай с бывшим советником не одинок. Был уже подобный случай с другим бывшим советником президента, но в 2020 году. Тогда подобным образом были оскорблены солдаты, голосовавшие за нынешнего президента, только Бирюков назвал их ублюдками.
Це на телемарафоні в етері цей пристосуванець півнем свої дурниці вигадував та співав, а в справжньому житті його фантазування нікому не потрібні!
А може, після лекції, як раз навпаки , - бажатимуть автографів лектора ,
Чому б студентам не робити свій вибір самостійно і відповідно реагувати, не порушуючи Закон?
**** обижаться?
сколько же их - мусора Украинской нации...