Університет у Києві скасував лекцію Арестовича через обурення студентів. Він у відповідь назвав їх "чмошниками" й "комсомольцями"

Київський національний економічний університет спочатку анонсував, а потім скасував лекцію колишнього радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

Про це повідомила Студентська академічна рада університету, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми скасовуємо заплановану зустріч, адже вирішальним для нас безперечно є запит студентів, який ми почули і надалі відштовхуватимемося виключно від нього", - йдеться у повідомленні.

Глава САС назвав організацію зустрічі "необережною спробою дати студентам можливість запозичити досвід медійної особи", а самого Арестовича - одіозним спікером.

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"Правління Студентської академічної Ради різко засуджує запрошення одіозних спікерів, які несуть загрозу консолідації українського суспільства", - заявив він.

Арестович, дізнавшись про скасування лекції, обізвав студентів "комсомольцями".

Він розповів, що пропозицію прочитати лекцію отримав під час прогулянки з дитиною і погодився одразу, бо молодь для нього - святе.

"Обговорили дату, тему и даже постер, как он мне присылает, что их Студсовет решил не приглашать "…одиозных спикеров, раскалывающих консолидацию суспільства".)

Значицца, десятку европейских (и не только) международных формумов Арестович - почётный спикер, а нашим маленьким чмош… пардон, комсомольцам - нет", - написав Арестович.

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Нагадаємо, раніше Арестович розкритикував рішення ректорату Київсько-Могилянської академії щодо заборони російської мови у своїх стінах. Він вважав такі заходи зазіханням на свободу та демократичні цінності.







